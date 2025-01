Eski çocuk yıldızın hazin sonu... Erken gelen şöhret yaramadı... Kendini akıl hastanesinde buldu

Haberin Devamı

Çok genç yaşta şöhrete ulaşan bazı isimler, daha ilk gençlik yıllarında piyasadan silinip gitti. Kimi zaman da kariyerlerini sürdürseler bile bir türlü mutluluk yüzü görmüyorlar.

İşte şimdi tam da böyle bir örnek yaşanıyor gösteri dünyasında. Sinema tarihine geçen çok ünlü bir filmin çocuk yıldızı, çok uzun süredir bozulan ruh sağlığını bir türlü toparlayamadı...

Hatta şizofreni teşhisi konuldu ve bu yüzden hastaneye yatıp tedavi görmek zorunda bile kaldı.

ÜNLÜ FİLMİN ÇOCUK YILDIZIYDI

Başına gelenlerle çok konuşulan bu çocuk yıldız Jake Lloyd.

Belki böyle söyleyince ilk anda onun kim olduğu çıkaramadınız. Ama hangi filmde oynadığını söyleyince onu çok iyi tanıdığınızın da farkına varacaksınız.

Bugün çok ciddi ruhsal sorunlarla mücadele eden Jake Lloyd'un Star Wars serisinin 1999 yılında çekilen ilk halkası Star Wars: The Phantom Menace'daki (Yıldız Savaşları: Bölüm 1. Gizli Tehlike) Anakin Skywalker karakterini canlandıran oyuncu olduğunu söylersek birçok kişi daha hızlı bir şekilde hatırlayacaktır.

Sinema tarihinin en çok izlenen filmlerinden birinin çocuk yıldızı olarak tanınan Jake Lloyd, o dönemde elde ettiği şöhretin ardından pek ortalarda görünmedi.

Başına gelenleri ise geçen yılın mart ayında ilk olarak annesi Lisa anlattı.

Lloyd'u Anakin Skywalker olarak hatırlayan seyircinin de yüreğini burktu bu durum.

GEÇEN YILIN MART AYINDA ANNESİ GERÇEĞİ AÇIKLADI

Jake Lloyd'un annesi 2024'ün mart ayında Scrip News'a verdiği röportajda oğlu Jake'in 10 aydan bu yana bir akıl sağlığı merkezinde tedavi gördüğünü anlattı.

İşte şimdi Jake Lloyd'dan yeni ve daha umut dolu bir haber geldi. Lloyd, tedavisinin ilk kısmını tamamladı.

O sırada yaşadıklarını da annesiyle ilk röportajı yapan gazeteci Clayton Sandell'a anlattı.

35 yaşındaki Jake Lloyd gördüğü tedavinin ardından kendini gayet iyi hissettiğini söyledi.

Geçen yıl durumunu kabullenmeyen, tedavi görmeyi ve ilaçlarını kullanmayı reddeden 35 yaşındaki Lloyd, artık yapması gerekenleri yaptığını belirtti.

İlaçlarını içtiğini, tedavisini sürdürdüğünü ekledi.

Bu arada çevresindeki herkesin desteği sayesinde de kendini daha iyi hissettiğini saklamadı.

Jake Lloyd anlattığına göre hastalığıyla ilgili tedavinin ilk 18 ayını tamamladı. Ama daha tam olarak sağlığına kavuşmuş değil. Bu yıl da yeni bir rehabilitasyon merkezinde tedavisini sürdürecek.

Aslına bakılırsa Jake Lloyd'un durumu annesinin geçen yıl anlattığına oranla gerçekten çok daha iyi. O söyleşide Lloyd'un annesinin anlattıkları çok da umut verici değildi.

Jake'in annesi Lisa, daha önce de ruhsal sorunlar yaşayıp tedavi gören oğlunun o büyük çöküşünün nasıl yaşandığını da anlatmıştı.

Onun söylediğine göre Jake, birlikte yemek almaya çıktıkları bir gün kelimenin tam anlamıyla bir yıkım yaşadı.

Ünlü bir fast food markasından hamburger alan oğlunu aracıyla evine götüren Lisa Lloyd olup biteni şöyle anlattı:

"Arabayla üç şeritli bir yolun orta şeridinde ilerlerken Jake birden bana arabayı durdurmamı söyledi. Orta şeritte durdum. Tabii ki bu durum trafikte büyük bir krize neden olduk. O sırada bazı sürücüler polisi aradı."

Lisa Lloyd'un söylediğine göre bu kadar kargaşa çıkınca hemen polis geldi. Jake'e bazı sorular sormaya başladı.

Jake Lloyd'un annesi Lisa, onun polislerle konuştuğunu ama hiçbir mantıklı cümle kuramadığını söyledi. Onun yorumuyla Jake'in ağzından çıkanlar tam anlamıyla bir laf salatasıydı.

ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KONULDU

2008 yılında da şizofreni teşhisi alan Jake Lloyd, o gün de trafikte neden olduğu bu karmaşanın ardından hastaneye götürüldü. Yapılan değerlendirme sonucunda 18 aylık bir tedavi için hastaneye yatırıldı.

Annesi Lisa Lloyd'un anlattığına göre Jake Lloyd'un durumu şu anda onun beklediğinden daha iyi. Hatta eskisine göre daha sosyal ve dışa açık biri haline gelmeye başladı.

Lisa Lloyd, oğlunun bazı ruhsal sorunlar yaşadığını ilk olarak onun liseye gittiği dönemde fark etti Ama üniversiteye başladığında Jake'in durumu daha da kötüleşti.

"Bize söylemiyordu ama Jake var olmayan sesler duyuyordu" diye anlattı durumu. Jake Lloyd, o dönemde şizofreni teşhisi aldı. Bu durum ise onda büyük bir ruhsal çöküntüye neden oldu.

Bütün bunların ardından Jake Lloyd tedaviye başladı ve kendisinin de anlattığına göre durumu iyiye gidiyor.

KÜÇÜCÜK BİR ÇOCUKKEN ÜNLÜ FİLMDE OYNADI

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace da rol aldığında henü 9 yaşını yeni bitirmişti Jake Lloyd.

Ama kamera karşısına geçmeye ondan önce başlamıştı. Bir dönemin çok izlenen dizilerinden biri olan ER'ın bir bölümünde konuk oyuncu oldu.

Star Wars'un ardından da Jingle All The Way adlı yapım için kamera karşısına geçti.

Yıldız Savaşları serisinin ilk halkasındaki performansı nedeniyle o dönemde bir de ödül kazandı Jake Lloyd. Ama sinema kariyerinin gerisi gelmedi.

2000 yılında Die With Me adlı yapımda rol aldıktan sonra oyunculuktan uzaklaştı.

Lloyd, Yıldız Savaşları'nda rol aldıktan sonra başta ailesi olmak üzere herkes onun oyunculuğu daha uzun yıllar sürdüreceğini sanıyordu. Ama öyle olmadı.