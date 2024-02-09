Çıplak fotoğrafını ayakkabı dolabında saklıyormuş: Bu bana geçmişimden çok güzel bir hatıra

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Ama bazıları için bunun tam da tersi... Onlar geçmiş yıllarda çektirdikleri o çıplak pozları hala saklıyorlar. Tabii ki herkese göstermek için değil. Geçmişten kalan güzel bir anıyı korumak diye düşünüyorlar bunuz yaparken.

İşte böyle davrananlardan biri de Sofia Vergara. Son dönemde kocası Joe Manganiello ile boşanmasıyla gündemde olan Vergara, ülkesi Kolombiya'da model olarak başladı kariyerine.

Sonra ABD'ye geçti ve oyunculuk alanında giderek yükseldi. Hollywood'un en çok kazanan dizi yıldızlarından birine bile dönüştü.

GEÇMİŞİNİ SARIP SARMALADI

Ama görünüşe göre geçmişini asla unutmadı. Hatta onu bugünlere getiren yıllar önceki kariyerini kelimenin tam anlamıyla sarıp sarmaladı desek yanılmış olmayız...

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Genel olarak açık sözlülüğüyle bilinen Vergara bu konuda da gerçeği açıkça ortaya koydu. Gençlik yıllarında çektirdiği çıplak fotoğraflarını dolabında sakladığını söyledi.

Anlattığına göre o eski çıplak fotoğraflar onun için utanılacak bir şey değil. Hatta tam tersine ona geçmişinin güzel günlerini hatırlatan değerli hatıralar.





'GENÇ VE TAZE OLDUĞUM ZAMANLARDAN BİR ANI'

Modern Family adlı dizide canlandırdığı Gloria Delgado karakteriyle hafızalara kazınan ve servetine servet katan Vergara aynı zamanda dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak da tanınıyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni restore ettirdiği evinin kapılarını Architectural Digest adlı dergiye açan Vergara, o sırada giyinme odasında ne var ne yoksa onları da kameralara gösterdi.

51 yaşındaki Vergara, dergi için yapılan video çekiminde ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan ayakkabılarını sergilediği özel bölümü de gösterdi.

İşte o ayakkabılarını arasında güzelce çerçevelenmiş bir fotoğraf da dikkatlerden kaçmadı. O fotoğraf, Vergara'nın geçmişinden gelen bir anıydı.

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O fotoğrafta çıplaklığını elleriyle kapatır halde görülen Vergara, bu anıya çok değer verdiğini saklamadı. Vergara fotoğraf hakkında "Ve bu fotoğraf... Taze ve gençken ben" diye anlattı.

Sofia Vergara çok değer verdiği o fotoğrafı neden giyinme odasındaki raflarda sakladığını da anlattı: " Aslında burası benim gerçekten yaşadığım yer. Burası vaktimin çoğunu burada geçiriyorum. Burası her genç kızın düşü" diye konuştu.

PLAJDA GÜNEŞLENİRKEN KEŞFEDİLDİ

Sofia Vergara'nın hayat öyküsü Kolombiya'da başladı... Gençliğinin ve tazeliğinin doruğundayken gittiği plajda güneşlenirken bir fotoğrafçı tarafından keşfedildi Vergara.

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Bu güzel kızın fotoğrafını çekmek için izin istedi. Gencecik Sofia da ona izin verince kariyer serüveni de farkında olmadan başlamış oldu.

Kısa bir süre sonra ünlü bir markadan modellik teklifi aldı Vergara. Fakat bu okuduğu Katolik lisesinin kurallarına uymadığı ve okuldan atılma riski olduğu için bunu önce geri çevirdi. Sonra kabul etti.

O sırada Vergara henüz 17 yaşındaydı. Aslında Sofia Vergara'nın öğrencilik yıllarında model ya da oyuncu olmak gibi bir amacı yoktu. Hedefi diş hekimi olmaktı. Ama hayat ona bambaşka bir yol çizdi.





GENÇ YAŞTA EVLENDİ, BOŞANDI... SONRA ABD'YE GİTTİ

Sofia Vergara, önce ülkesi Kolombiya'da adını duyurdu. İlk evliliğini de keşfedildikten bir yıl sonra yani 18 yaşında, çocukluk aşkı Joe Gonzales ile yaptı. Bu evlilikten şu anda boyunu geçen Monolo adında bir oğlu dünyaya geldi. Genç yaşta anne olan Vergara'nın evliliği ise o 21 yaşına geldiğinde bitti.

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Oğlunu yalnız başına, sadece kendi ailesinin desteğiyle büyüttü Vergara. Bu kadar genç yaşta anne olmasıyla ilgili olarak bar bir röportajında şunları söylemişti: Vergara "Çevremde yaşıtım olan ve küçük çocuklarını büyütmeye çalışan arkadaşlarım var. ABD'de kadınlar anneliği erteliyor. Ama Latin Amerika'da durum böyle değil. Kolombiya'da yaşıtım birçok kadın benim oğlum Manolo'ya yakın yaşlarda bir ya da birkaç çocuğu sahip."

Kolombiya'da adını duyurduktan sonra şansını denemek için ABD'ye gitti Vergara. İlk başlarda biraz zorlansa da öne model sonra da oyuncu olarak kendini kabul ettirdi.

Rol aldığı Modern Family dizisi ise onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu dizi sayesinde birçok önemli ödüle aday oldu ya da kazandı.

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Bunun yanı sıra defalarca ekranın en çok kazanan kadın yıldızı unvanını da aldı. Vergara aynı zamanda bir giyim markasının da kurucusu.

KANSERİ YENDİ

Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayat yaşıyor gibi görünse de Vergara da zorlu dönemlerden geçti. Henüz 28 yaşındayken tiroid kanseri teşhisi aldı. Fakat hastalığa direndi ve sonunda onu yendi.

Bu konuda da bir röportajında "Kanser gibi dramatik bir şeyle karşılaştığınızda, sizin için neyin önemli olduğuna bakarsınız. Şanslıydım çünkü tüm kanserler arasında bu, tedavi edilebilir olanıydı. Çok daha kötüsü olabilirdi" diye konuşmuştu.