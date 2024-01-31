Ä°nÅŸaat ÅŸirketiyle mahkemelik oldu... Ä°ÅŸÃ§ileri Ã§alÄ±ÅŸamaz hale getirdi... OnlarÄ± zor ikna ettik

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Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Sofia Vergara, istese de istemese de gÃ¼ndemde kalmaya devam edecek. Ã–nceki hafta Ä°spanyol El Pais gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda sÃ¶ylediÄŸi "Kocamdan boÅŸandÄ±m, Ã§Ã¼nkÃ¼ bu yaÅŸtan sonra benden Ã§ocuk istedi" diyen yÄ±ldÄ±z, yine bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekmiÅŸti.

51 yaÅŸÄ±ndaki Sofia Vergara, son birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r yine gÃ¼ndemin ilk sÄ±rasÄ±nda. Ama bu kezÂ konu ne biten evliliÄŸi ne de aÅŸk hayatÄ±. Bu kez konunun odaÄŸÄ±nda Vergara ile bir inÅŸaat ÅŸirketi var. Gelin, bir bakalÄ±m neler olduÄŸuna...

Son olarak yeraltÄ± dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran Griselda Blanco'nun hayatÄ±na odaklanan Griselda dizisiyle hayranlarÄ±yla buluÅŸan Sofia Vergara, bir sÃ¼redir, evindeki onarÄ±m iÅŸinde Ã§alÄ±ÅŸan bir inÅŸaat ÅŸirketiyle sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yor. Ãœstelik yaÅŸananlar yargÄ±ya da intikal etti, yani ortada Vergara'ya aÃ§Ä±lan bir dava var.Â

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ÅžÄ°RKETE BORCUNU Ã–DEMEDÄ°ÄžÄ° Ä°LERÄ° SÃœRÃœLÃœYOR

Dava dokÃ¼manlarÄ±na gÃ¶re Sofia Vergara, Los Angeles'taki malikanesinin onarÄ±mÄ±nda iÅŸÃ§ilerini Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran ÅŸirkete olan borcunu Ã¶demiyor.Â Â

Kendisi ise avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada sÃ¶z konusu inÅŸaat ÅŸirketi tarafÄ±ndan "kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±nda zor duruma dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" ileri sÃ¼rÃ¼yor.Â

Vergara'nÄ±n evindeki onarÄ±m iÅŸlerini yapan Reside Custom Homes (RSC) adlÄ± ÅŸirketin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n dokÃ¼manlarÄ±na gÃ¶re gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n 1 milyon 700 bin dolarÄ±n Ã¼zerinde bir borcu var.

Ä°ddiaya gÃ¶re Vergara bu faturayÄ± Ã¶dememekte Ä±srarcÄ± davranÄ±yor. Ã–deme yapmamasÄ±na dair farklÄ± gerekÃ§eler sunuyor.

Vergara'nÄ±n avukatÄ± Martin Singer,Â inÅŸaat ÅŸirketini, bu tÃ¼r yanlÄ±ÅŸ bilgileri yayÄ±p Vergara'yÄ± utandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§ladÄ±.Â

AVUKATI: VERGARA'YA KAMUOYU Ã–NÃœNDE BASKI YAPMAYA Ã‡ALIÅžIYORLAR

Singer'Ä±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re inÅŸaat ÅŸirketi bilerek ve isteyerek iÅŸleri geciktirdi ve anlaÅŸmayÄ± ihlal etti. Sonunda da Ã§areyi bu gecikmenin Ã¼zerini Ã¶rtmek iÃ§in dava aÃ§makta buldu.

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Martin Singer'Ä±n karÅŸÄ± iddiasÄ±na gÃ¶re Vergara'nÄ±n evinde Ã§alÄ±ÅŸan inÅŸaat iÅŸÃ§ileri gerekli onarÄ±mlarÄ± yapmayarak ve iÅŸleri geciktirerek 5 milyon dolarlÄ±k bir zarara neden oldu.

Bu arada Sofia Vergara ile inÅŸaat ÅŸirketinin daha Ã¶nce aralarÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± tahkim yoluyla Ã§Ã¶zdÃ¼kleri ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Fakat Reside Custom Homes adlÄ± inÅŸaat ÅŸirketi bu konuda varÄ±lan anlaÅŸmayÄ± bozdu ve dava aÃ§tÄ±. AvukatÄ±nÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re amaÃ§larÄ± da Vergara'ya kamuoyu Ã¶nÃ¼nde baskÄ± yapmak.

Bu arada iÃ§indeki onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± dava konusu olan malikaneyi Vergara'nÄ±n 2020 yÄ±lÄ±nda 26 milyon dolara satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. Vergara o sÄ±rada Joe Manganiello ile evliydi.

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Ä°ÅžÃ‡Ä°LERÄ° CANINDAN BEZDÄ°RDÄ°ÄžÄ°NÄ° Ä°LERÄ° SÃœRDÃœLER

Mahkeme dokÃ¼manlarÄ±na gÃ¶re evin sahibi olarak Vergara ile birlikte Latin World Entertainment'Ä±n CEO'su Luis Balaguer gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Dava aÃ§an ÅŸirketin iddiasÄ±na gÃ¶re onarÄ±m 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda baÅŸladÄ±. Fakat Vergara, daha Ã¶nceden anlaÅŸÄ±lanlar dÄ±ÅŸÄ±nda farklÄ± iÅŸler de Ã§Ä±kardÄ±. Bunlar da yapÄ±lacak onarÄ±mÄ±n sÃ¼resini ve bÃ¼tÃ§esini artÄ±rdÄ±.

Ä°ddialara gÃ¶re yapÄ±lan bÃ¼tÃ¼n onarÄ±m iÃ§in Ã¶denmesi geren iki fatura vardÄ±. Bir tanesi 896,196.15 dolardÄ± diÄŸeri de 657,245.23 dolar. Yine inÅŸaat ÅŸirketinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re iki fatura da Ã¶denmedi.

Ä°nÅŸaat ÅŸirketinin iddialarÄ± arasÄ±nda Vergara'nÄ±n evinde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere kÃ¶tÃ¼ davrandÄ±ÄŸÄ± da yer alÄ±yor. Bu konuda ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Vergara'nÄ±n giderek sÄ±klaÅŸan Ã¶fke patlamalarÄ± yÃ¼zÃ¼nden iÅŸÃ§iler Ã§alÄ±ÅŸamaz hale geldi.Â

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Ä°nÅŸaat ÅŸirketinin yÃ¶neticileri, Sofia Vergara'nÄ±n dÃ¼ÅŸmanca ve istismar edici tavÄ±rlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸÃ§ileri istifa etmemeleri iÃ§in ikna etme konusunda Ã§aba gÃ¶stermek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± da ileri sÃ¼rdÃ¼.Â

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