Cinsel tacizden tecavüze sayısız suçlamayla karşılaşmıştı… Ünlü oyuncudan tuhaf açıklama: Vaftiz edilip kurtuldum

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Bu korkunç cinsel taciz, cinsel şiddet hatta tecavüz iddialarının ardı arkası yıllardır kesilmek bilmedi. Gösteri dünyasının o güne kadar sevilen ve sayılan isimlerinden bazılar hakkında ortaya akla hayale gelmeyen suçlamalar yapıldı.

BU KEZ DE ÜNLÜ KOMEDYEN CİNSEL TACİZ İDDİALARININ HEDEFİNDE

Bu ifşaların son sonuncularından biri de ünlü İngiliz komedyen ve oyuncu Russell Brand’e yönelikti. Geçen eylül ayında ortaya atılan iddialardan sonra gözden düşen ünlü yıldız dün sosyal medya hesabından yaptığı tuhaf açıklamayla bir kez daha gündemde.

Adı cinsel taciz ve tecavüz iddialarına karışan ünlüler listesine eklenen son isim ünlü İngiliz komedyen ve oyuncu Russell Brand olmuştu

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Russell Brand, Thames Nehri'nde vaftiz edildiğini açıkladı ve bu deneyimin kendisini “değiştirdiğini” ve “dönüştürdüğünü” sözlerine ekledi. Instagram takipçilerine vaftiz sürecinin “inanılmaz” ve “derin” olduğunu söyledi ve kendini dine teslim ettiği için çok minnettar olduğunu belirtti.

"VAFTİZ EDİLDİM, GEÇMİŞİ, GERİDE BIRAKTIM"

48 yaşındaki komedyen, gösteri dünyasının karanlık arka planını anlatan Dispatches belgeselinin kendisine yönelik cinsel saldırı iddialarını ortaya çıkarmasının üzerinden bir yıl geçmeden vaftiz edildiğini ve bunun “geçmişi geride bırakma fırsatı” olduğunu söyledi.

Dün paylaştığı bir Instagram videosunda Brand takipçilerine “Dün vaftiz edildim ve bu inanılmaz, derin bir deneyimdi. Birçoğunuz kendi vaftiz deneyimlerinizi yaşamış olacaksınız ve bu nedenle neden bahsettiğimi bileceksiniz. Birçok yönü çok samimi ve kişiseldi” diye seslendi.

Brand dün ortaya çıkıp Thames Nehri'nde vaftiz edildiğini açıkladı ve geçmiş yaşantısının kötü yanlarını geride bıraktığını söyledi... Kendini dine vererek suçlamaları unutturmaya çalışan Brand'in kariyerinin eski günlerine dönmesi mümkün olmayacakmış gibi görünüyor

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ÜNÜNÜN DORUĞUNDAYKEN BİRÇOK KADINI TACİZ ETTİĞİ BİR BELGESEL SAYESİNDE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hakkında yürütülen soruşturma 2006-2013 yılları arasında Russell Brand'in şöhretinin zirvesinde olduğu dönemde dört kadının tecavüz, cinsel saldırı ve taciz suçlamalarını ortaya çıkarmıştı. İngiliz polisinin sorguladığı ünlü komedyen tüm suçlamaları şiddetle reddetti.

Belgeseli yayınlayan Channel 4, sunucunun 2004-2007 yılları arasında yayıncı kuruluşun Big Brother's Big Mouth ve Kings Of Comedy programlarında çalıştığı dönemden elde edilen bulguları paylaştı ancak kanalın patronları bu cinsel taciz ve tecavüz iddialarına kanıt bulunamadığını öne sürdü.

Gösteri dünyasından birçok ünlü kadınla ilişkiler yaşayan Brand ilk evliliğini ünlü şarkıcı Katy Perry'yle yapmıştı... 2017'de ikinci kez evlenen ünlü oyuncunun bu evlilikten bir kızı bir de oğlu oldu

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Birden fazla kadın ünlü oyuncuyla ilgili olarak cinsel taciz iddiasında bulunmuş, içlerinden bir tanesi Russell Brand'in kendisiyle 16 yaşındayken, reşit olmadığını bildiği halde ilişkiye girmek için zorladığını söylemişti.

Brand, katıldığı bir yayında bu iddiaların ortaya çıktığı sırada küçük oğlunun kalp ameliyatı geçirmekte olduğunu söylemişti.

Russel Brand "başına gelenlerin" geçmişteki yaşam tarzının sonucu olduğunu söylüyor

“Çok ama çok rastgele ilişkiye girerek kendimi son derece savunmasız bir konuma soktuğumun farkındayım. Bu benim onayladığım türden bir davranış değil ve kesinlikle şu anda yaşayacağım şekilde de değil” diyen ünlü komedyen suçlamaları “Geçmişte yaşadığım oldukça aptalca yaşam tarzının sonuçları” olarak tanımlamış ancak iddiaları reddetmişti.