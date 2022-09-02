Charlbi Dean Kriek son çekimini İstanbul’da yapmıştı

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75. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü’nü kazanan “Hüzün Üçgeni” filminin başrol oyuncusu Charlbi Dean Kriek’nin ani vefatı Hollywood’u sarstı. Ben de bu haberle şok oldum; çünkü genç yıldızın haziran ayında İstanbul’a geldiğini öğrenmiş ve haberini yapmıştım. Güney Afrikalı model ve oyuncu olan Kriek, LOL markasının 2023 ilkbahar/yaz kampanyasının yüzü olmuştu. Markanın ortakları Beliz Mercan, Zeynep Aslan Gündoğdu ve Merve Aslan Yıldız, Kriek ve sevgilisi Luke Volker’i İstanbul’da ağırlayarak, gezdirmişti.
AVM’de serinlediler
Cemiyetin sevilen çifti Necmettin-Maria Eliyeşil, Akmerkez’de görüntülendi. İstanbul’u vuran sıcaklardan muzdarip olan Eliyeşil çifti, serinlemek için AVM’ye gelmeyi tercih etmişti. Mağazaları dolaşarak yeni sezonları inceleyen çift, sonrasında yemek yemek için dostlarıyla bir araya geldi.
Asırlık mirasa şık mağaza
1895 yılında kurulan Rebul Eczanesi’nden doğan AtelierRebul, asırlık mirasını Galataport Paket Postanesi’nde açacağı “Heritage Store” ile onurlandırıyor.
Osmanlı Sanatı Uzmanı Serdar Gülgün tarafından tasarlanan ve yepyeni bir deneyim sunan “Atelier Rebul Heritage Store” mağazasının açılışı 21 Eylül Çarşamba günü şık bir davetle yapılacak.