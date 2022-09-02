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Charlbi Dean Kriek son çekimini İstanbul’da yapmıştı

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#Charlbi Dean Kriek#Hollywood#Mehmet Üstündağ
Charlbi Dean Kriek son çekimini İstanbul’da yapmıştı
Mehmet Üstündağ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 07:28

Ani vefatıyla Hollywood’u sarsan 32 yaşındaki model-oyuncu Charlbi Dean Kriek, son modellik çekimini İstanbul’da yaptı. Türk markası LOL için objektif karşısına geçen Kriek, sevgilisiyle İstanbul’a bayılmış ve eylülde yeniden gelmek için plan yapmıştı.

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Charlbi Dean Kriek son çekimini İstanbul’da yapmıştı

75. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü’nü kazanan “Hüzün Üçgeni” filminin başrol oyuncusu Charlbi Dean Kriek’nin ani vefatı Hollywood’u sarstı. Ben de bu haberle şok oldum; çünkü genç yıldızın haziran ayında İstanbul’a geldiğini öğrenmiş ve haberini yapmıştım. Güney Afrikalı model ve oyuncu olan Kriek, LOL markasının 2023 ilkbahar/yaz kampanyasının yüzü olmuştu. Markanın ortakları Beliz Mercan, Zeynep Aslan Gündoğdu ve Merve Aslan Yıldız, Kriek ve sevgilisi Luke Volker’i İstanbul’da ağırlayarak, gezdirmişti.

Charlbi Dean Kriek son çekimini İstanbul’da yapmıştı


MODELLİK KARİYERİNİ BU ÇEKİMLE BİTİRMİŞTİ

Haberi duyar duymaz Beliz Mercan’ı aradım. Çok üzgün olduğunu söyleyen Mercan, güzel yıldızla geçirdikleri anları anlattı. Modellikten oyunculuğa geçen Kriek’in “Bu benim son modellik işim, bu çekimden sonra artık sadece oyunculuk yapacağım” dediğini kaydeden Beliz Mercan, son kez LOL markası için İstanbul’da objektif karşısına geçtiğini söyledi.
İstanbul’u, tarihini, atmosferini ve yemeklerini çok seven Kriek ve sevgilisi, eylül ayında tekrar gelmek için de sözleşmiş.

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Charlbi Dean Kriek son çekimini İstanbul’da yapmıştı



CANNES’DAN ÖDÜLLE DÖNMÜŞTÜ

Charlbi Dear Kriek, “Hüzün Üçgeni” filmi vesilesiyle yönetmen Ruben Östlund ve oyuncularıyla birlikte temmuzda Barbaros Tapan’a bir röportaj vermişti.
Röportajda, güzelliğin sosyal hiyerarşideki rolüyle ilgili konuşan Kriek, “İster zenginliğimiz, ister güzelliğimiz, isterse etkimiz ya da gücümüz olsun, herkesin bir para birimi var. Ve o para biriminin artık değerli olmadığı bir duruma gelince, çevredekiler ‘şimdi elinde neyin var?’ sorusuyla geliyor. Moda sektöründeki güzellik hiyerarşisinin durumu bu” diyerek moda sektöründen yorulduğunu ima etmişti.

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AVM’de serinlediler

Cemiyetin sevilen çifti Necmettin-Maria Eliyeşil, Akmerkez’de görüntülendi. İstanbul’u vuran sıcaklardan muzdarip olan Eliyeşil çifti, serinlemek için AVM’ye gelmeyi tercih etmişti. Mağazaları dolaşarak yeni sezonları inceleyen çift, sonrasında yemek yemek için dostlarıyla bir araya geldi.

Charlbi Dean Kriek son çekimini İstanbul’da yapmıştı

Asırlık mirasa şık mağaza

1895 yılında kurulan Rebul Eczanesi’nden doğan AtelierRebul, asırlık mirasını Galataport Paket Postanesi’nde açacağı “Heritage Store” ile onurlandırıyor.

Charlbi Dean Kriek son çekimini İstanbul’da yapmıştı

Osmanlı Sanatı Uzmanı Serdar Gülgün tarafından tasarlanan ve yepyeni bir deneyim sunan “Atelier Rebul Heritage Store” mağazasının açılışı 21 Eylül Çarşamba günü şık bir davetle yapılacak.

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Charlbi Dean Kriek son çekimini İstanbul’da yapmıştı

 

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#Charlbi Dean Kriek#Hollywood#Mehmet Üstündağ

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