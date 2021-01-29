Cenk Küpeli ile Demet Şener boşandı ama o kriz devam ediyor!

İşadamı Cenk Küpeli, 2019'da Demet Şener'le evlendi. Düğünden altı ay sonra modacı Emre Bakar, "Cenk Küpeli nikâhta giydiği damatlığın parasını ödemedi" diye açıklamalar yaptı, ardından ekrana çıkıp "6 ay oldu hâlâ paramı alamadım" dedi.

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, modacı olayın ardından da 9 bin 350 liralık alacağı için icra takibi başlattı.

'İTİBARIMI ZEDELEDİ'

Küpeli, hemen icra borcunu ödeyip dosyanın kapanmasını sağladı. Ancak modacının ekrana çıkıp açıklamalar yapmasına çok bozuldu.

Ardından da "Yalan beyanlarda bulundu, itibarımı zedeledi" diyerek modacı Bakar'dan davacı oldu. Küpeli, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Bakar'dan 40 bin liralık manevi tazminat talep etti.