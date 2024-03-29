Çektiği acıları aşkının kollarında unuttu... Ünlü yıldızın yüzünü onun gibi güldüren olmadı

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KISA SAÇLARI GÜNDEM OLDU

Bugünlerde yıllardır uzattığı saçlarını kestirip yeni bir imaja bürünmesiyle gündemde olan Reeves, ünlü oyuncu Jonah Hill’in yönettiği “Outcome” adlı filminin çekimleri için saçlarını kestirmiş, yeni hali de onu epey gençleştirdiği için hayranlarından büyük beğeni toplamıştı.

Keanu Reeves özel hayatı konusunda ketum davranan yıldızlardan… Beyefendi ve yardımsever kişiliğiyle tanınan aktörün hayranları yıllar boyu onu mutlu bir ilişki içinde görmek isteseler de usta oyuncu bu konularda hiç açık davranmadı.





YÜZÜNÜ YILLAR SONRA BİR TEK O GÜLDÜREBİLDİ

“Ben Hollywood’a oyunculuk yapmak için geldim, özel hayatımı bilmeseniz de olur” diyen Reeves en sonunda bir gün sevdiği kadını koluna takıp kırmızı halıya çıkınca herkesi hem sevindirip hem de şaşırtmıştı.

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Geçtiğimiz gün film çekimleri sırasında karavanında sevgilisi Alexandra Grant'la görüntülenen Reeves belki de hayatının en mutlu ve huzurlu günlerini yaşıyor… Onu hiç yalnız bırakmayan, film çekmek için gittiği yerlere bile peşinden giden Alexandra Grant yine bir film setinde sevdiği adamın yanında, onunla yorgunluk atıyordu. Keanu Reeves ve Alexandra Grant aslında 2018'den beri birliktelerdi ancak aşklarını dünyaya ilk kez 2019'un sonlarına doğru ilan ettiler

SOHBET ETTİLER, GÜLÜP EĞLENDİLER, KİMSELER YOKKEN DE ÖPÜŞÜP DURDULAR

Karavanın yanında uzun uzun sohbet eden, telefonlarından bir şeylere bakıp birbirlerine göstererek gülen çift bir ara da etrafta kimselerin olmadığını düşünerek öpüşüyordu… People dergisine konuşan yakın çevresinden bir kaynak Alexandra Grant'la yaşadığı ilişkinin Keanu Reeves için bugüne kadar yaşadığı en harika ilişki olduğunu söyledi.

Sevgilisini film setinde yalnız bırakmayan Alexandra Grant onunla bol bol sohbet edip güldü, ünlü çift fırsat buldukça da birbirlerine kaçamak öpücükler verdi

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Reeves’in kalbini çalan Alexandra Grant için aktörün yakın dostları "Çok sevimli, tatlı, sevecen ve komik biri. Kendi hayatı ve kariyeri var ama Keanu'nunkini de çok destekliyor. Keanu film çekmeye gittiğinde onunla birlikte seyahat ediyor. Eğer çekimler Los Angeles’taysa sık seti de ziyaret ediyor." diyorlar…

BAŞKALARINA HİÇ BENZEMİYOR

Gösteri dünyasına yakın olan ancak ünlü bir oyuncu, şarkıcı ya da model olmayan, beyazlamış saçlarını boyatmayan yani kısacası ünlü bir aktörün yanında pek görmeye alışkın olmadığımız bir görünüme sahip olan Alexandra Grant’la Keeanu Reeves aslında 2010’dan beri yakın arkadaştı.

Alexandra Grant Keanu Reeves'in yazdığı kitapları resimleyen bir sanatçıydı... Çift birlikte imza günlerine katılan iki yakın arkadaşken aralarındaki ilişki aşka dönüştü

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Çocuk kitapları yazan Keanu’nun kitaplarının resimlerini çizen Alexandra Grant başarılı bir sanatçı. Usta aktör “o benim ilham kaynağım” dediği sevgilisiyle birlikte çalışıp yakın arkadaş olmuş, sonra da bu ilişki güzel bir aşka dönüşmüştü.

“KEANU ÖYLE MUTLU Kİ!”

2018’den beri birlikte olan ikili bunu bir dönem sakladı, ilk kez birlikte poz verip aşklarını dünyaya ilan ettiklerinde ise takvimler Kasım 2019'u gösteriyordu. Çiftin yakın çevresinin söylediğine göre herkes Alexandra Grant’ı çok seviyor. Çift uzun zamandır birlikte yaşıyor ve sık sık arkadaşlarını akşam yemeğine evlerine çağırıyorlar.

Yakın çevresi Keanu Reeves'in tam kendisine göre birini bulduğunu ve yıllardır olmadığı kadar mutlu olduğunu söylüyor

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Bu aşktan bahseden herkes “Keanu çok mutlu" diyor… Hayatı büyük üzüntülerle dolu 59 yaşındaki ünlü oyuncu için 54 yaşındaki aşkı Grant hayatta en büyük neşe ve sevinç kaynağı haline gelmiş durumda…

YAŞADIĞI KORKUNÇ TRAJEDİ UNUTULMADI

Daha önce Charlize Theron ve Sandra Bullock gibi yıldız isimlerle aşklar yaşayan Keanu Reeves 2001 yılında yaşadığı büyük trajediyle hafızalara kazınmıştı.

Matrix 2 filmini çeken oyuncu bir süredir birlikte olduğu sevgilisi, 28 yaşındaki Jennifer Syme'ı korkunç bir trafik kazasında kaybetmişti. İşin daha da kötüsü bu kazada hayatını kaybetmeden önce Jennifer Syme ölü doğum yapmıştı…

Keanu Reeves'in yardımseverliğinin ardında yıllar boyunca yaşadığı büyük acılar gizli...

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Adını Ava koydukları kızları ölü doğmuş, Keanu Reeves bu acının ardından sevdiği kadını o korkunç kazaya kurban verip yıkılmıştı. Üstelik bebeğin ölü doğmasından sonra araları bozulmuştu ve Reeves sevdiği kadını onunla barışma şansı yakalayamadan yitirmiş oldu.

KIZ KARDEŞİ İÇİN YILLARCA MÜCADELE ETTİ

Her zaman elindeki parayı etrafına dağıtan, yardım kuruluşlarına bağışlayan Reeves için bir diğer acılı süreç kız kardeşi lösemiye yakalanınca başladı. Kardeşi Kim’in kanser olduğunu öğrenen Keanu 10 yıl boyunca onun tedavisi için varını yoğunu harcamıştı.

Ünlü oyuncu kız kardeşini kurtarmak için verdiği çetin mücadelenin ardından lösemi konusunda çalışmalar yapan vakıflara bir servet bağışladı

Evinden ayrılıp kardeşine yakın olmak için onun yaşadığı yere taşınan ünlü oyuncu tam da sevdiği kadını kaybettiği yıl kardeşinin kanserden kurtulduğu haberini almıştı. Şimdi 55 yaşında olan kız kardeşini hâlâ gözünün önünden ayırmayan Keanu Reeves uzun yıllar boyunca hep lösemi konusunda çalışmalar yapan vakıflara yüklü miktarda bağışlar yaptı, yapmaya da devam ediyor…