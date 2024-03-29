Eski kocası bir başkası için onu iki kızıyla terk etmişti... İntikam uğruna tığ gibi oldu!

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55 yaşındaki Alice Evans, eski kocası Ioan Gruffudd'un nişanlandığını doğrulamasının ardından, 20 kiloluk inanılmaz kilo kaybını 'utanmaz ayna selfieleri' serisiyle göstermeye devam ediyor

Alice Evans Perşembe günü 40 kiloluk inanılmaz kilo kaybını göstermeye devam etti.

Birlikte kamera karşısına geçtikleri 102 Dalmaçyalı filminin çekimleri sırasında tanışmışlardı. Sette başlayan bu aşkın ardından 2006’da yılbaşı günü nişanlandılar ve 14 Eylül 2007'de Meksika'da evlendiler. Ünlü çiftin bu mutluluğu artık fotoğraflarda kalan bir anı...

ESKİ GÜNLERİNE ÖZENDİ, ZAYIFLADI, ONU BİR BAŞKASI İÇİN BIRAKAN ESKİ KOCASINA NİSPET YAPTI

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Alice Evans ve Ioan Gruffudd’un iki kızlarıyla taçlanan mutlu evliliği Ocak 2021'de Evans’ın Gruffudd'la ayrıldıklarını duyurmasıyla sona ermişti. Mart 2021'de Gruffudd, Evans'tan boşanmak için mahkemeye gitti.

Son birkaç gündür 20 kilo zayıfladıktan sonra çektiği selfie’leri Instagram hesabından paylaşan ve oldukça keyfi yerinde gözüken Alice Evans için kâbus dolu günler de bu boşanma başvurusuyla başlamıştı… Son yıllarda çok kilo alan ve eski halini aratan Alice Evans inat ettiği ve tüm fazla kilolarından kurtuldu

ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ: ALIN SİZE UTANMAZ FOTOĞRAFLAR!

“Alın size utanmaz ayna selfieleri... Şaka yapıyorum!” diyerek sayfasına koyduğu fotoğraflarda aldığı fazla kilolardan kurtulmuş ve oldukça gençleşmiş görünen ünlü oyuncu onu terk edip zor günler yaşattığını iddia ettiği ve kısa bir süre önce Bianca Wallace’la nişanlandığını duyuran eski kocası Ioan Gruffudd'a nispet yapar gibiydi.

Bir zamanlar kırmızı halıda bu pozları veren çift şimdi kanlı bıçaklı düşman

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Alice Evans geçtiğimiz ay Instagram'da, mavi bir mini elbise içinde gözüktüğü, incecik fiziğiyle dikkat çektiği gençlik yıllarından bir fotoğraf paylaşmış ve “Şimdi bu kiloya geri döndüm. Önemli bir şey değildir belki ama ben buna önem veriyorum ve mutlu oluyorum” demişti. Alice Evans yıllardır aldatıldığını ve zor duruma düştüğünü anlatırken eski kocası Ioan Gruffudd tüm bu iddiaları yalanlayıp çoktan yeniden evlenmek için harekete geçti





ESKİ KOCASI ÇOKTAN NİŞANLANDI

Ioan Gruffudd, tüm bu boşanma ve büyük kavgaların yaşandığı süreçte eski karısı Alice’den 21 yaş küçük, Avustralyalı oyuncu Bianca Wallace’la yeni bir yola girmiş ve çift sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla nişanlandıklarını duyurmuştu.

Ioan Gruffudd sadece eski karısına uzaklaştışma kararı çıkarttırmakla kalmadı onun nişanlısı Bianca Wallace hakkında sosyal medya paylaşımı yapmasını bile yasaklattı

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Alice Evans kendisini iflasa sürükleyen ve ruhsal anlamda da büyük sıkıntıya sokan bu süreçte sürekli olarak eski kocası ve onun yeni sevgilisiyle ilgili sosyal medya paylaşımları yapıyordu. Ioan Gruffudd en sonunda mahkemeden bir uzaklaştırma kararı aldırarak Alice Evans’ın üç yıl boyunca kendisine ya da nişanlısına yaklaşmasına engel oldu.





SOSYAL MEDYADA BİLE ONUN ADINI ANAMAYACAK

Bununla da yetinmeyen ünlü oyuncu eski karısının sosyal medya paylaşımlarında kendisinden ya da Bianca Wallace’dan bahsetmesini bile yasaklattı. Alice Evans, Ioan Gruffudd’dan ayrıldığını duyurduğunda “Kocam beni üç yıldır genç bir kadınla aldatıyor” demişti.

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Ünlü çiftin 13 ve 9 yaşındaki kızlarını da yıpratan bu ayrılık sürecinde iki isim sürekli birbirleri hakkında açıklamalar yapıp kavga ettiler. Hatta Ioan Gruffudd birkaç kez Alice Evans da bir kez karşılıklı uzaklaştırma emri çıkarttırdı.





HAYRANLARINDAN BİLE PARA İSTEDİ

Ancak eski kocasının kızlarına şiddet uyguladığını ve bunu yeni sevgilisiyle yaptığını söyleyen Alice Evans’ın iddiaları doğru çıkmayınca mahkeme de talebini reddetti. Alice Evans artık 55 yaşında olduğunu ve eskisi gibi oyunculuk yapamadığını anlatıyordu.

Alice Evans kızlarının eski kocası ve onun yeni nişanlısından şiddet gördüğünü iddia etti ancak bunu mahkemeye kanıtlayamadı

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Boşanma avukatlarına ve mahkemelere döktüğü para yüzünden sıfırı tükettiğini söyleyen ünlü oyuncu beş kuruşsuz kaldığını ve iki kızına bakacak durumda bile olmadığını itiraf etmişti. Bir ara hayranlarına seslenip yardım isteyen Alice Evans baş edemediği avukatlık masrafları için adeta para dilenmek zorunda kalmıştı. İş bulamadığını ve kirasını ödeyip mutfak alışverişi bile yapamadığını söyleyen ünlü oyuncu bir dönem hayranlarından para yardımı talebinde bulunmuştu

“KASİYERLİK, GARSONLUK BİLE OLUR” DEDİ AMA…

Kızlarına bakmak için tezgahtarlık ya da garsonluk gibi işler bile yapabileceğini söylüyor, iş aradığını ancak yaşından dolayı hiçbir yere kabul edilmediğinden yakınıyordu.

“Bir kahvecide garsonluk bile yaparım” diyen Alice Evans’a menajeri engel olmuş, bunu yaparsa kötü görüneceğini ve bir daha hiç oyunculuk yapamayacağını söylemişti…