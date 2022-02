DÃ¼nyayÄ± sarsan kriz hakkÄ±nda konuÅŸtu: DoÄŸru ÅŸeyleri sÃ¶ylemezsem Ã¶ldÃ¼rÃ¼lebilirim

Haberin Devamı

BİR TAKİPÇİSİ GÖRÜŞLERİNİ SORDU

Sıradan insanların günlük konuşmalarında ve hatta ünlülerin sosyal medya mesajlarında da bu konu gündemin ilk sıralarında. Bu ünlülerden biri de özel hayatındaki ve sosyal medyadaki çıkışlarıyla sık sık konuşulan Cardi B. Özellikle lüks yaşamıyla, yaptığı pahalı alışverişlerle magazin basınına konu olan 29 yaşındaki şarkıcı, Twitter hesabında Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi ve dünyanın buna tepkileri konusundaki görüşlerini dile getirdi. Ünlü şarkıcı bunu da bir takipçisinin bu konuda ne düşündüğünü sorması üzerine yaptı.

'VATANDAŞIN YANINDAYIM'

Videosuna "Aslında çok şey söylemek istiyorum. Ama kendi işime bakmam lazım. Çünkü bazen eğer doğru şeyi söylemezsem öldürüleceğimi hissediyorum" sözleriyle başladı Cardi B. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben gerçekten de NATO'nun tarafında değilim. Gerçekten Rusya'nın tarafında da değilim. Ben vatandaşların tarafındayım. Çünkü günün sonunda, dünya bugün bir krizin içinde." Cardi B, dünya liderlerinin de savaş, istila gibi kavramlar yerine, bu olup bitenlerden en çok etkilenenleri yani sıradan vatandaşları düşünmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haberin Devamı

ABD SEÇİMLERİNDE OY VERMEYE ÇAĞIRMIŞTI

Aslında bu, gerçek adı Belcalis Marlenis Almánzar Cephus olan Cardi B'nin politik konulardaki ilk yorumu değil. Daha önce de ABD başkanlık seçimleri sırasında halkı oy vermeye çağıran bir mesaj paylaşmıştı. Ünlü rap'çi, herkesi Joe Biden'a oy vermeye çağırıp "Donald Trump her konuştuğunda üzülmekten yorgun düştüğünü" belirtmişti. Cardi B "Sizin küçük bir oyunuz her şeyi değiştirir. Siz her şeyi değiştirebilirsiniz, ben her şeyi değiştirebilirim. Özel olmanız, zengin olmanız, ünlü olmanız, güzel olmanız gerekmez. Sadece bir oyunuz var. O zaman hep beraber oy verelim" mesajını paylaşmıştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Şöhretimi Türk’e borçluyum Haberi görüntüle

'OKULA GERİ DÖNÜP ODAKLANIRSAM...'

Cardi B, 2020 yılında yaptığı bir paylaşımda politikaya ilgi duyduğunu belirtmişti. Kısa bir süre önce ikinci bebeğini dünyaya getiren şarkıcı paylaşımında "Sanırım politikacı olmak istiyorum. Eğer okula geri dönüp odaklanırsam, Kongre'nin bir parçası olabileceğimi hissediyorum" diye yazmıştı.

Rusya- Ukrayna krizi hakkında bir takipçisinin sorusunu yanıtlayarak Cardi B aslında kendi kendine verdiği sözü de tutmamış oldu. Şarkıcı bir süre önce, taraflardan gelen sert yorumlarla uğraşmak istemediği için artık politik yorum yapmayacağını belirtmişti.

ARTIK ÇOK PARA KAZANIYOR

Ekonomik olarak zor bir çocukluk ve gençlik yaşayan Cardi B, müzik dünyasında yükselişe geçtikten sonra lüks harcamalarıyla gündeme gelmeye başladı. Son olarak da geçen yıl kasım ayında yeni satın aldığı evinin fotoğrafını sosyal medya sayfasında "kendimle gurur duyuyorum" mesajıyla paylaştı. Yokluk içinde geçen çocukluğunun ve ilk gençliğinin acısını çıkarırcasına her tür lüks tüketim için su gibi para harcayan ünlü şarkıcı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Cardi B, henüz dekorasyonu tam olarak bitmemiş olan yeni evinin girişinde çekilen fotoğrafını paylaştığı mesajına "Son günlerde sadece tek bir yerde yaşamıyorum, işim gereği her yerdeyim" diye başladı. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Kesin olan bir şey var ki memleketim olan New York'ta da bir eve ihtiyacım vardı. Kendimde çok gurur duyuyorum. Nerede olurlarsa olsunlar çocuklarımın, rahat olmaları için çok çalışıyorum. Ben ve kocam New York'ta bir ev sahibi olmayı her zaman hayal ettik. Sonunda Atlanta ve Los Angeles'taki evlerimiz dışında portföyümüze New York'ta da bir ev kattık." Cardi B, New York'ta da bir evi olduğu için artık ailesiyle rahatça bir araya gelebileceğini de satırlarına ekledi. Hayatı boyunca pek çok şey başardığını anlatan ünlü şarkıcı yine de ulaşmak istediği hedeflerden çok uzakta olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Cardi B'ye geçen yıl doğum gününde de kocası Offset'in kendisine doğum günü hediyesi olarak satın aldığı evle gündeme gelmişti. Çiftin bu yeni evi ise Dominik Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Büyük olasılıkla ünlü çift, burayı sayfiye evi olarak kullanacak. Bu arada Cardi B'nin babasının, Dominik Cumhuriyeti'nde dünyaya geldiğini de hatırlatalım. Yani bu ev bir anlamda ünlü şarkıcının "ata toprağı" ile bağlantısı da oldu.

LÜKS HARCAMALARIYLA KONUŞULUYOR

Aslına bakılırsa, gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi B. gerçekten de kısa zamanda, sosyal medya paylaşımında da yazdığı gibi "kendisiyle gurur duymasını" sağlayacak pek çok adım attı. 1992 yılında New York'ta dünyaya gelip kenar mahallelerde ekonomik güçlükler içinde büyüyen Cardi B, bugün müzik dünyasının en çok kazanan yıldızlarından biri. Kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Cardi B. son dönemde lüks harcamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.

YOKSUL BİR SEMTTE BÜYÜDÜ

Cardi B, New York'ta 1992 yılında dünyaya geldi. Latin kökenlilerin ağırlıklı olarak yaşadığı yoksul semtlerden birinde büyüdü. Dominik Cumhuriyeti doğumlu bir baba ile Trinidadlı bir annenin kızı olan Cardi B'yi her iki ebeveyni de çalıştığı için büyükannesi büyüttü. Cardi B, ekonomik güçlükler yüzünden okula gidemediği için bir süpermarkette kasiyer olarak çalışmaya başladı. Fakat, o dönemde çok az para kazanıyordu.

Haberin Devamı

BU TEKLİF HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Sonra süpermarketteki patronu ona hayatını değiştirecek bir öneride bulundu: Striptiz kulüplerinde çalışmasını öğütledi ve ona "Tipin de bu işe müsait" dedi. Bu öneriyi dikkate alan Cardi B de bölgedeki kulüplerden birinde işe girdi. Gerçekten de bir anda dar bir çevrede de olsa adını duyurdu. O dönemde kazandığı parayla yarım bıraktığı eğitim hayatına devam etmeye başladı. Fakat ailesine bir türlü gerçeği, yani bir striptiz kulübünde çalıştığını söyleyemiyordu. Bunu yıllar sonra yaptığı bir röportajda itiraf etmişti.

Gözden Kaçmasın Hande Doğandemir: Cardi B bana taktı Haberi görüntüle

ANNESİNE YALAN SÖYLEDİ

Cardi B, annesine striptiz kulübünde çalıştığını söyleyemedi. Bunun yerine zengin bir çiftin çocuklarına bakıcılık yaptığını söyledi. Hatta bu konuda da bir hikaye uydurdu kendince: "Çocukların biri 8 diğeri 9 yaşında. Onların ev ödevlerine yardım ediyorum. Bunun karşılığında da bana günde 100 dolar ödüyorlar." Annesi tüm bu anlatılanlara inandı ve kızının bu işe devam etmesine izin verdi.

Haberin Devamı

OKULA DÖNDÜ AMA YİNE BIRAKTI

Oysa Cardi B, o parayı gece kulüplerinde striptiz yaparak para kazanıyordu. Annesi bilse belki bundan hoşlanmazdı ama o dönem Cardi B'ye bugünlere uzanan kapıyı araladı. Gece kulübünde sempatisini iyice artıran Cardi B, yine bir röportajında "Orada çalışmama beni bir sürü olumsuz gelişmeden korudu. O sayede okula devam edebildim" diye anlatmıştı. Fakat Cardi B, o süreçte eğitimini sürdürse de şöhret olduktan sonra okulu bıraktı.

ÜN GETİREN PROGRAM

Striptiz gösterileri sayesinde sempati toplayan Cardi B yine o sayede bir TV programına dahil oldu. Kamera karşısında da milyonlarca kişinin ilgisini çekti ve sempatisini kazandı. O programın da rüzgarıyla kendisini bugünkü şöhretine taşıyacak olan Bodak Yellow adlı ilk single'ını yayınladı. Ondan sonra da müzik dünyasında şöhret basamaklarını koşarak tırmandı.

Cardi B'ye geçen yıl doğum gününde de kocası Offset'in kendisine doğum günü hediyesi olarak satın aldığı evle gündeme gelmişti. Çiftin bu yeni evi ise Dominik Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Büyük olasılıkla ünlü çift, burayı sayfiye evi olarak kullanacak. Bu arada Cardi B'nin babasının, Dominik Cumhuriyeti'nde dünyaya geldiğini de hatırlatalım. Yani bu ev bir anlamda ünlü şarkıcının "ata toprağı" ile bağlantısı da oldu.

ÇANTALARI OLAY OLDU

Cardi B ile Offset, ünlü şarkıcının satın aldığı lüks bir markaya ait çantaları sosyal medyada paylaştıkları için de eleştiri konusu olmuşlardı. Çift; bu eleştirilere de yanıt vermişti. Offset, Cardi B'nin satın aldığı lüks markaya ait çantalarla çekilen bir fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. Offset "Siyah insanların da lüks tüketim ürünlerine ulaşabilmesinin tartışma konusu olmaması gerektiğini" savundu. Cardi B de Instagram TV'de paylaştığı bir videoda bütün bu eleştirilerin kendisine ilginç geldiğini belirterek "Beyaz ünlüler böylesine incelenmiyor" diye konuştu. Cardi B. ünlü markanın çantalarından bir değil dört tane satın aldığını da belirtti.