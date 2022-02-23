DÃ¼nyayÄ± sarsan kriz hakkÄ±nda konuÅŸtu: DoÄŸru ÅŸeyleri sÃ¶ylemezsem Ã¶ldÃ¼rÃ¼lebilirim

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BÄ°R TAKÄ°PÃ‡Ä°SÄ° GÃ–RÃœÅžLERÄ°NÄ° SORDU

SÄ±radan insanlarÄ±n gÃ¼nlÃ¼k konuÅŸmalarÄ±nda ve hatta Ã¼nlÃ¼lerin sosyal medya mesajlarÄ±nda da bu konu gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda. Bu Ã¼nlÃ¼lerden biri de Ã¶zel hayatÄ±ndaki ve sosyal medyadaki Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±yla sÄ±k sÄ±k konuÅŸulan Cardi B. Ã–zellikle lÃ¼ks yaÅŸamÄ±yla, yaptÄ±ÄŸÄ± pahalÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸlerle magazin basÄ±nÄ±na konu olan 29 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±, Twitter hesabÄ±nda Rusya ile Ukrayna arasÄ±ndaki krizi ve dÃ¼nyanÄ±n buna tepkileri konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini dile getirdi. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± bunu da bir takipÃ§isinin bu konuda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sormasÄ± Ã¼zerine yaptÄ±.

'VATANDAÅžIN YANINDAYIM'

Videosuna "AslÄ±nda Ã§ok ÅŸey sÃ¶ylemek istiyorum. Ama kendi iÅŸime bakmam lazÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bazen eÄŸer doÄŸru ÅŸeyi sÃ¶ylemezsem Ã¶ldÃ¼rÃ¼leceÄŸimi hissediyorum" sÃ¶zleriyle baÅŸladÄ± Cardi B. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ben gerÃ§ekten de NATO'nun tarafÄ±nda deÄŸilim. GerÃ§ekten Rusya'nÄ±n tarafÄ±nda da deÄŸilim. Ben vatandaÅŸlarÄ±n tarafÄ±ndayÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¼nÃ¼n sonunda, dÃ¼nya bugÃ¼n bir krizin iÃ§inde." Cardi B, dÃ¼nya liderlerinin de savaÅŸ, istila gibi kavramlar yerine, bu olup bitenlerden en Ã§ok etkilenenleri yani sÄ±radan vatandaÅŸlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

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ABD SEÃ‡Ä°MLERÄ°NDE OY VERMEYE Ã‡AÄžIRMIÅžTI

AslÄ±nda bu, gerÃ§ek adÄ± Belcalis Marlenis AlmÃ¡nzar Cephus olan Cardi B'nin politik konulardaki ilk yorumu deÄŸil. Daha Ã¶nce de ABD baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri sÄ±rasÄ±nda halkÄ± oy vermeye Ã§aÄŸÄ±ran bir mesaj paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ rap'Ã§i, herkesi Joe Biden'a oy vermeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±p "Donald Trump her konuÅŸtuÄŸunda Ã¼zÃ¼lmekten yorgun dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" belirtmiÅŸti. Cardi B "Sizin kÃ¼Ã§Ã¼k bir oyunuz her ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirir. Siz her ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirebilirsiniz, ben her ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirebilirim. Ã–zel olmanÄ±z, zengin olmanÄ±z, Ã¼nlÃ¼ olmanÄ±z, gÃ¼zel olmanÄ±z gerekmez. Sadece bir oyunuz var. O zaman hep beraber oy verelim" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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'OKULA GERÄ° DÃ–NÃœP ODAKLANIRSAM...'

Cardi B, 2020 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mda politikaya ilgi duyduÄŸunu belirtmiÅŸti. KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce ikinci bebeÄŸini dÃ¼nyaya getiren ÅŸarkÄ±cÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda "SanÄ±rÄ±m politikacÄ± olmak istiyorum. EÄŸer okula geri dÃ¶nÃ¼p odaklanÄ±rsam, Kongre'nin bir parÃ§asÄ± olabileceÄŸimi hissediyorum" diye yazmÄ±ÅŸtÄ±.

Rusya- Ukrayna krizi hakkÄ±nda bir takipçisinin sorusunu yanÄ±tlayarak Cardi B aslÄ±nda kendi kendine verdiÄŸi sözü de tutmamÄ±ÅŸ oldu. ÅžarkÄ±cÄ± bir süre önce, taraflardan gelen sert yorumlarla uÄŸraÅŸmak istemediÄŸi için artÄ±k politik yorum yapmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

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ARTIK Ã‡OK PARA KAZANIYOR

Ekonomik olarak zor bir Ã§ocukluk ve genÃ§lik yaÅŸayan Cardi B, mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda yÃ¼kseliÅŸe geÃ§tikten sonra lÃ¼ks harcamalarÄ±yla gÃ¼ndeme gelmeye baÅŸladÄ±. Son olarak da geÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda yeni satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± evinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ±nda "kendimle gurur duyuyorum" mesajÄ±yla paylaÅŸtÄ±. Yokluk iÃ§inde geÃ§en Ã§ocukluÄŸunun ve ilk genÃ§liÄŸinin acÄ±sÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±rcasÄ±na her tÃ¼r lÃ¼ks tÃ¼ketim iÃ§in su gibi para harcayan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±na bir yenisini daha ekledi.Â Â Cardi B, henÃ¼z dekorasyonu tam olarak bitmemiÅŸ olan yeni evinin giriÅŸinde Ã§ekilen fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±na "Son gÃ¼nlerde sadece tek bir yerde yaÅŸamÄ±yorum, iÅŸim gereÄŸi her yerdeyim" diye baÅŸladÄ±. Sonra da satÄ±rlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Kesin olan bir ÅŸey var ki memleketim olan New York'ta da bir eve ihtiyacÄ±m vardÄ±. Kendimde Ã§ok gurur duyuyorum. Nerede olurlarsa olsunlar Ã§ocuklarÄ±mÄ±n, rahat olmalarÄ± iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Ben ve kocam New York'ta bir ev sahibi olmayÄ± her zaman hayal ettik. Sonunda Atlanta ve Los Angeles'taki evlerimiz dÄ±ÅŸÄ±nda portfÃ¶yÃ¼mÃ¼ze New York'ta da bir ev kattÄ±k." Cardi B, New York'ta da bir evi olduÄŸu iÃ§in artÄ±k ailesiyle rahatÃ§a bir araya gelebileceÄŸini de satÄ±rlarÄ±na ekledi. HayatÄ± boyunca pek Ã§ok ÅŸey baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± yine de ulaÅŸmak istediÄŸi hedeflerden Ã§ok uzakta olduÄŸunu belirtti.

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Cardi B'ye geçen yÄ±l doÄŸum gününde de kocasÄ± Offset'in kendisine doÄŸum günü hediyesi olarak satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± evle gündeme gelmiÅŸti. Çiftin bu yeni evi ise Dominik Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Büyük olasÄ±lÄ±kla ünlü çift, burayÄ± sayfiye evi olarak kullanacak. Bu arada Cardi B'nin babasÄ±nÄ±n, Dominik Cumhuriyeti'nde dünyaya geldiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m. Yani bu ev bir anlamda ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n "ata topraÄŸÄ±" ile baÄŸlantÄ±sÄ± da oldu.

LÃœKS HARCAMALARIYLA KONUÅžULUYOR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa, gerÃ§ek adÄ± Belcalis Almanzar olan Cardi B. gerÃ§ekten de kÄ±sa zamanda, sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda da yazdÄ±ÄŸÄ± gibi "kendisiyle gurur duymasÄ±nÄ±" saÄŸlayacak pek Ã§ok adÄ±m attÄ±. 1992 yÄ±lÄ±nda New York'ta dÃ¼nyaya gelip kenar mahallelerde ekonomik gÃ¼Ã§lÃ¼kler iÃ§inde bÃ¼yÃ¼yen Cardi B, bugÃ¼n mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã§ok kazanan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri. Kariyerinde hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla ilerleyen Cardi B. son dÃ¶nemde lÃ¼ks harcamalarÄ±yla da sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme geliyor.

YOKSUL BÄ°R SEMTTE BÃœYÃœDÃœ

Cardi B, New York'ta 1992 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. Latin kÃ¶kenlilerin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yoksul semtlerden birinde bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Dominik Cumhuriyeti doÄŸumlu bir baba ile TrinidadlÄ± bir annenin kÄ±zÄ± olan Cardi B'yi her iki ebeveyni de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼kannesi bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. Cardi B, ekonomik gÃ¼Ã§lÃ¼kler yÃ¼zÃ¼nden okula gidemediÄŸi iÃ§in bir sÃ¼permarkette kasiyer olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Fakat, o dÃ¶nemde Ã§ok az para kazanÄ±yordu.

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BU TEKLÄ°F HAYATINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

Sonra sÃ¼permarketteki patronu ona hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek bir Ã¶neride bulundu: Striptiz kulÃ¼plerinde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶ÄŸÃ¼tledi ve ona "Tipin de bu iÅŸe mÃ¼sait" dedi. Bu Ã¶neriyi dikkate alan Cardi B de bÃ¶lgedeki kulÃ¼plerden birinde iÅŸe girdi. GerÃ§ekten de bir anda dar bir Ã§evrede de olsa adÄ±nÄ± duyurdu. O dÃ¶nemde kazandÄ±ÄŸÄ± parayla yarÄ±m bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim hayatÄ±na devam etmeye baÅŸladÄ±. Fakat ailesine bir tÃ¼rlÃ¼ gerÃ§eÄŸi, yani bir striptiz kulÃ¼bÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyemiyordu. Bunu yÄ±llar sonra yaptÄ±ÄŸÄ± bir rÃ¶portajda itiraf etmiÅŸti.

ANNESÄ°NE YALAN SÃ–YLEDÄ°

Cardi B, annesine striptiz kulÃ¼bÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyemedi. Bunun yerine zengin bir Ã§iftin Ã§ocuklarÄ±na bakÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Hatta bu konuda da bir hikaye uydurdu kendince: "Ã‡ocuklarÄ±n biri 8 diÄŸeri 9 yaÅŸÄ±nda. OnlarÄ±n ev Ã¶devlerine yardÄ±m ediyorum. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da bana gÃ¼nde 100 dolar Ã¶dÃ¼yorlar." Annesi tÃ¼m bu anlatÄ±lanlara inandÄ± ve kÄ±zÄ±nÄ±n bu iÅŸe devam etmesine izin verdi.

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OKULA DÃ–NDÃœ AMA YÄ°NE BIRAKTI

Oysa Cardi B, o parayÄ± gece kulÃ¼plerinde striptiz yaparak para kazanÄ±yordu. Annesi bilse belki bundan hoÅŸlanmazdÄ± ama o dÃ¶nem Cardi B'ye bugÃ¼nlere uzanan kapÄ±yÄ± araladÄ±. Gece kulÃ¼bÃ¼nde sempatisini iyice artÄ±ran Cardi B, yine bir rÃ¶portajÄ±nda "Orada Ã§alÄ±ÅŸmama beni bir sÃ¼rÃ¼ olumsuz geliÅŸmeden korudu. O sayede okula devam edebildim" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Cardi B, o sÃ¼reÃ§te eÄŸitimini sÃ¼rdÃ¼rse de ÅŸÃ¶hret olduktan sonra okulu bÄ±raktÄ±.

ÃœN GETÄ°REN PROGRAM

Striptiz gÃ¶sterileri sayesinde sempati toplayan Cardi B yine o sayede bir TV programÄ±na dahil oldu. Kamera karÅŸÄ±sÄ±nda da milyonlarca kiÅŸinin ilgisini Ã§ekti ve sempatisini kazandÄ±. O programÄ±n da rÃ¼zgarÄ±yla kendisini bugÃ¼nkÃ¼ ÅŸÃ¶hretine taÅŸÄ±yacak olan Bodak Yellow adlÄ± ilk single'Ä±nÄ± yayÄ±nladÄ±. Ondan sonra da mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda ÅŸÃ¶hret basamaklarÄ±nÄ± koÅŸarak tÄ±rmandÄ±.

Cardi B'ye geçen yÄ±l doÄŸum gününde de kocasÄ± Offset'in kendisine doÄŸum günü hediyesi olarak satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± evle gündeme gelmiÅŸti. Çiftin bu yeni evi ise Dominik Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Büyük olasÄ±lÄ±kla ünlü çift, burayÄ± sayfiye evi olarak kullanacak. Bu arada Cardi B'nin babasÄ±nÄ±n, Dominik Cumhuriyeti'nde dünyaya geldiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m. Yani bu ev bir anlamda ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n "ata topraÄŸÄ±" ile baÄŸlantÄ±sÄ± da oldu.

Ã‡ANTALARI OLAY OLDU

Cardi B ile Offset, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks bir markaya ait Ã§antalarÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in de eleÅŸtiri konusu olmuÅŸlardÄ±. Ã‡ift; bu eleÅŸtirilere de yanÄ±t vermiÅŸti. Offset, Cardi B'nin satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks markaya ait Ã§antalarla Ã§ekilen bir fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Offset "Siyah insanlarÄ±n da lÃ¼ks tÃ¼ketim Ã¼rÃ¼nlerine ulaÅŸabilmesinin tartÄ±ÅŸma konusu olmamasÄ± gerektiÄŸini" savundu. Cardi B de Instagram TV'de paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir videoda bÃ¼tÃ¼n bu eleÅŸtirilerin kendisine ilginÃ§ geldiÄŸini belirterek "Beyaz Ã¼nlÃ¼ler bÃ¶ylesine incelenmiyor" diye konuÅŸtu. Cardi B. Ã¼nlÃ¼ markanÄ±n Ã§antalarÄ±ndan bir deÄŸil dÃ¶rt tane satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

Gerçek adÄ± Kiari Kendrell Cephus olan Offset ile evli olan Cardi B'nin Kulture Kiari adÄ±nda, üç yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor. Çift geçen eylül ayÄ±nda da bir erkek bebek sahibi oldu.

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