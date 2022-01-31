Hande Doğandemir: Cardi B bana taktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Gözler Kabinede Masada 4 önemli başlıkGözler Kabine'de! Masada 4 önemli başlık#Kabine Toplantısı
72 milyar liralık döviz bozduruldu Kur korumalı mevduat 225 milyar liraya ulaştı72 milyar liralık döviz bozduruldu! Kur korumalı mevduat 225 milyar liraya ulaştı#Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı
Yeni kaleci gece yarısı İstanbulda Hakkındaki rapor ve Muslera & Burki gerçeği...Yeni kaleci gece yarısı İstanbul'da! Hakkındaki rapor ve Muslera & Burki gerçeği...#Inaki Pena
Pınar Hanımın Atadede çetesi 5 milyon TLlik vurgunPınar Hanım'ın Atadede çetesi! 5 milyon TL'lik vurgun#FETÖ
Ankarada yoğun kar: Beyaza büründü 46 kent alarmdaAnkara'da yoğun kar: Beyaza büründü! 46 kent alarmda#Meteoroloji
Oldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlarOldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlar#Sosyal Medya
Şirket içinden gelen başkanŞirket içinden gelen başkan#THY
Görüntüler şoke etti Alarma geçtiler... ABDden uyarı geldiGörüntüler şoke etti! Alarma geçtiler... ABD'den uyarı geldi#Kuzey Kore
Türk kaptan can verdi Çinin Covid-19 inadıTürk kaptan can verdi! Çin'in Covid-19 inadı#Çin
BES’te altın bereketiBES’te altın bereketi#BES
Türk malı maske Atina’yı karıştırdıTürk malı maske Atina’yı karıştırdı#Yunanistan
Atina’yı ayağına getirdiAtina’yı ayağına getirdi#Umut Evirgen
Hande Doğandemir: Cardi B bana taktıHande Doğandemir: Cardi B bana taktı#Hande Doğandemir
Kılıçdaroğlu’nun cevap vermesi gereken soruKılıçdaroğlu’nun cevap vermesi gereken soru#Kılıçdaroğlu
Terörle mücadelede zayıf halka: SiyasetTerörle mücadelede zayıf halka: Siyaset#PKK
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Hande Doğandemir: Cardi B bana taktı

#Hande Doğandemir#Cardi B#Muhteşem Yüzyıl
Hande Doğandemir: Cardi B bana taktı

Hande Doğandemir, “Muhteşem Yüzyıl”daki rolü nedeniyle ünlü rap’çi Cardi B’nin kendisine kafayı taktığını ve Twitter’da linç kampanyası başlattığını söyledi.

Haberin Devamı

‘GAME OF THRONES’ HEYECANI

“Dayı Şov” programına konuk olan Hande Doğandemir’e “Game of Thrones” dizisinin sosyal medya hesabından kendisine yönelik yapılan paylaşım hatırlatılarak “Rol geliyor diye sevindin mi?” sorusu yöneltildi.

Oyuncu, şöyle yanıt verdi: “Ortalığı karıştıracak bir rol girecekse o benimdir dedim.”

Bir dönem “Muhteşem Yüzyıl”da oynayan Doğandemir, dünyaca ünlü rap’çi Cardi B’nin kendisine nasıl kafayı taktığını da anlattı.

Gözden Kaçmasın

Cardi B. dayanamadı: Çok üzüldüm sana, çokCardi B. dayanamadı: Çok üzüldüm sana, çok!Haberi görüntüle

HAYIRDIR CARDI’CİĞİM?

 “Cardi B bana kafayı taktı” diyen Hande Doğandemir, ünlü şarkıcının kendisini Twitter’da sıkıştırdığını söyledi:

“Cardi B, ‘Muhteşem Yüzyıl’ hastası çıktı. Kösem’i ortadan kaldıran Turhan Sultan’ı oynadım ben orada. Küfür kıyamet! Linç kampanyası başlattı bana Twitter’da. ‘Allah belanı versin’ falan demiş. Ben de ‘Hayırdır Cardi’ciğim, n’oluyor ya’ dedim.”

Haberin Devamı

Hande Doğandemir: Cardi B bana taktı

Cardi B., Muhteşem Yüzyıl'ın final bölümünü izledikten sonra Twitter üzerinden Türk yönetmenlere seslendi: "Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız. Buna hayatımda ihtiyacım var. Gerçekten feci şekilde ihtiyacım var"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hande Doğandemir#Cardi B#Muhteşem Yüzyıl

BAKMADAN GEÇME!

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

#Kanser
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz

BAKMADAN GEÇME!

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

#Kanser
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz