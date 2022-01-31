Hande Doğandemir: Cardi B bana taktı

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‘GAME OF THRONES’ HEYECANI



“Dayı Şov” programına konuk olan Hande Doğandemir’e “Game of Thrones” dizisinin sosyal medya hesabından kendisine yönelik yapılan paylaşım hatırlatılarak “Rol geliyor diye sevindin mi?” sorusu yöneltildi.

Oyuncu, şöyle yanıt verdi: “Ortalığı karıştıracak bir rol girecekse o benimdir dedim.”

Bir dönem “Muhteşem Yüzyıl”da oynayan Doğandemir, dünyaca ünlü rap’çi Cardi B’nin kendisine nasıl kafayı taktığını da anlattı.

HAYIRDIR CARDI’CİĞİM?



“Cardi B bana kafayı taktı” diyen Hande Doğandemir, ünlü şarkıcının kendisini Twitter’da sıkıştırdığını söyledi:

“Cardi B, ‘Muhteşem Yüzyıl’ hastası çıktı. Kösem’i ortadan kaldıran Turhan Sultan’ı oynadım ben orada. Küfür kıyamet! Linç kampanyası başlattı bana Twitter’da. ‘Allah belanı versin’ falan demiş. Ben de ‘Hayırdır Cardi’ciğim, n’oluyor ya’ dedim.”

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Cardi B., Muhteşem Yüzyıl'ın final bölümünü izledikten sonra Twitter üzerinden Türk yönetmenlere seslendi: "Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız. Buna hayatımda ihtiyacım var. Gerçekten feci şekilde ihtiyacım var"