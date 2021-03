Cardi B'den yıllar sonra gelen itiraf: Şöhretimi Türk’e borçluyum

Amerikalı ünlü rap şarkıcısı Cardi B, katıldığı bir radyo programında New York’ta kasiyer olarak çalıştığı marketin Türk müdürünün tavsiyesiyle markete komşu olan striptiz kulübünde çalışmaya başladığını ve şöhreti yakaladığını söyledi. Cardi B, striptiz kulübünde karaoke şarkı söyleyip, dans edip soyunurken keşfedildiğini anlattı. Türk müdürün işe geç geldiği için kendisini işten çıkarmak zorunda kaldığını itiraf eden rapçi, “Bana ‘Geçim sıkıntısı çektiğini biliyorum. Çok güzel kızsın, güzel bir vücudun var. Neden striptiz yapmıyorsun. Gel sana orayı ayarlayım’ dedi. Ve sahne hayatım öyle başladı” dedi. Şöhrete kavuştuktan sonra Tribeca semtindeki Türk marketi “Amish Market’’e gazetecilerle giden Cardi B’nin arayıp da bulamadığı Türk müdürü Hürriyet buldu. Halen New Jersey’de büyük bir süpermarket zincirinde müdür olan Seyhan Eren, ismini ‘Bella’ olarak hatırladığı Cardi B’nin şöhret olduğunu ve kendisine ulaşmak istediğini yeni öğrendiğini belirterek “Atlanta’da yaşıyormuş, pandemi sonrası New York’ta beni ziyaret etmek istiyormuş” dedi.

İLK MAAŞIYLA YEMEK ISMARLADI

Cardi B’nin markette 2010 yılında 6 ay kasiyer olarak çalıştığını söyleyen Eren, “Göğüslerinin küçük olduğundan yakınıyordu. Büyütmek için para biriktiriyordu. Ancak sabahları işe çok geç kalıyordu. Ona daha çok para kazanabileceği striptiz kulübü önerdim. Başta orada garsonluk yapıyordu. İlk haftalığını aldıktan sonra bana yemek ısmarlamıştı” diye konuştu.

Striptiz kulübünde işe başlattı

Bir süpermarket zincirinde müdür olarak çalışan Seyhan Eren, “Cardi B’ye daha çok para kazanabileceği için striptiz kulübünü önerdim” dedi.

OSMANLI DİZİSİ HAYRANI

Sosyal medyadan Muhteşem Yüzyıl ve Kösem dizileriyle ilgili paylaşımlar yapan Cardi B, Türk tarihi dizilerini yakından takip ediyor. Ünlü rap’çi, Muhteşem Yüzyıl’ın final bölümünü izledikten sonra Twitter’dan şu paylaşımı yapmıştı: “Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız? Buna gerçekten feci şekilde ihtiyacım var.”

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?