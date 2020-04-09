Çağlan Tekil hayatını kaybetti... Müzik dünyası yasta

15 Şubat’ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakımında tedavi gören müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil, önceki akşam hayatını kaybetti. 49 yaşındaki Tekil’in cenazesi dün Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi. Laneth, Headbang, Blue Jean, Radyo Eksen gibi platformlardan rock ve metal müziğin Türkiye’de gelişmesine uzun yıllar katkı sağlayan Çağlan Tekil’in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Hep bir hüzün vardı gözlerinde

*Şebnem Ferah: Benim zarif, dengeli, düşünceli arkadaşım. Sevgi dolu arkadaşım. Sayısız insanın müzik zevkine katkıda bulunmuş, engin birikimli, beyefendi Çağlan’ım. 30 yıl... Çok üzgünüm. Seni çok seviyorum.

* Janset Paçal: Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

* Hakan Özoğuz: Bu kadar senelik birliktelik mükemmeldi. Beraber son konserimizi de iyi ki yaptık. Yerin doldurulamayacak Çağlan kardeşim, mekanın cennet olsun.

* Kutlukhan Perker: Güle güle kardeşim, öbür tarafta görüşürüz.

* Demir Demirkan: Ah be Çağlan, huzur içinde uyu...

* Aslı Gökyokuş: Hep bir hüzün vardı gözlerinde... Tanıştığımız ilk günden beri öyle hissettim. Hoşça kal Çağlan...

* Harun Tekin: Hep birlikte her neyimiz eksikse onda fazla fazla vardı. Tevazu, nezaket, bilgi birikimi, istikrar, sabır, kültür işçisi, “baron”, öğretmen, yayıncı, ince bir beyefendi ve aslan gibi metalci Çağlan Tekil... Hepimizin üstünde emeğin var, uğurlar olsun.

Rock ve metal müziğin Türkiye’de gelişmesiae uzun yıllar katkı sağlayan Çağlan Tekil, Radyo Eksen’de Laneth adlı programı hazırlayıp sunuyordu.