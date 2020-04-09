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Kanat Atkaya

Kanat Atkaya

katkaya@hurriyet.com.tr

Elveda Çağlan

9 Nisan 2020

Yakın bir arkadaşımı, beraber yol yürüdüğüm neredeyse 30 yıllık kardeşimi, altın yürekli birini, sevgili Çağlan Tekil’i kaybettik...

Yazdığım her şeyi sildiğim bir gün...

Metal camiasının, rock kardeşliğinin, müzik insanlarının, biz “Laneth”li tayfanın en sevilen karakterini dün uğurladık.

Elveda Çağlan

Laneth’in, fotokopi bir “fanzin” olarak yola çıkıp memleketin rock müzik tarihinde köşe taşı” olacak bir tavrın” ebedi ve ezeli lideriydi.

Hep kibardı, hep mütevazıydı, hep iyiydi.

Neşemizin ve derdimizin ortağıydı.

Can kardeşimizdi.

Tutkalımızdı.

Dergimizin “motto”su, şiarı “No Death To Us/Bize Ölüm Yok” idi.

Bundan ötesini yazacak halim yok...

Bizden, Laneth’li tayfadan, seni çok seven kardeşlerinden, okuyucularından, dinleyicilerinden, yol arkadaşlarından elveda...

Elveda Çağlan, görüşene dek elveda kardeşim.

 

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