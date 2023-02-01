Çağla Şıkel'den aşk sorularına yanıt yok: Asla konuşmayacağım!

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Alışveriş turuna çıkan ünlü sunucu ve model, yeni sevgilisi hakkındaki sorulara yanıt vermekten çekindi. Şıkel, “Arkadaşlar, hiçbir zaman konuşmayacağım, her şey gördüğünüz gibi. Tekrar söylüyorum, bu konuyu konuşmayacağım” diyerek hızlıca oradan ayrıldı. (Behlül AYDIN)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

PİJAMALARIMI ÇIKARMAK İSTEMEDİM

Aleyna Tilki, önceki akşam pijamalarıyla Bebek’te görüntülendi. Arkadaşıyla birlikte suşi yemeye geldiğini belirten genç şarkıcı, “Sabah kalktığımda pijamalarımı çıkartmak istemedim, ‘bütün gün bunlarla dolaşacağım’ dedim ve akşam oldu. Çok rahatım” dedi.

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Ses tellerindeki problem yüzünden konserlerine ara veren Tilki, “1 aya kadar sahnelere dönüyorum” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

'SEVGİLİM YOK' DİYEMEDİM

Hakan Altun ve Bengü, Sinan Akçıl’ın yeni albümü için seslendirdikleri “Bu Aşk Yerde Kalmaz” şarkısının klibinde de rol aldı.

Sinan Akçıl, muhabirlerin “Albüm neden Sevgililer Günü’nde değil de 13 Şubat’ta çıkıyor. Sevgiliniz yok diye mi” sorusuna şu yanıtı verdi: “Sevgililer Günü’nde Bakü’de olacağım. Sevgilim yok diyemem.” Ünlü müzisyen Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddialarını ise yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

BENZİN POZU

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Amerika’da tatil yapıyor.

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Miami’de bir benzin istasyonundan aracına yakıt doldururken çekilen fotoğrafını Instagram hesabın yükleyen Yılmaz, o karenin altına Ajda Pekkan’ın “Petrol” şarkısının sözlerini yazdı.

SEVGİ DOLU KARELER

Furkan Palalı’nın rol aldığı TRT’nin dijital platformunda yayınlanacak “Şebeke” dizisinin çekimlerine davetsiz misafir geldi.

Palalı, sete gelen sokak köpeği ile sevgi dolu anlar yaşadı ve bu kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Palalı, Komiser Ali rolü için geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine de gitti.

DAHA SIK TÜRKİYE'DEYİM

Demir Demirkan, yakında yayınlanacak yeni albüm projesinin tanıtımını Asmalımescit’teki Blind’da gerçekleştirdi.

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Demirkan, kariyerinin en önemli 10 şarkısını yeni bir ekip ile canlı olarak yeniden kaydetti. Gecede sanatçıyı Selin Şekerci, Hayko Cepkin, Fatma Turgut ve Ferman Akgül yalnız bırakmadı. Projenin başlangıcı Demirkan’ın Hayko Cepkin’le yeniden kaydettiği “Kahpe” şarkısıyla başlayacak. Amerika’da yaşayan Demirkan, artık daha sık Türkiye’de olacağını açıkladı.