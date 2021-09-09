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Haber Giriş: 09.09.2021 - 08:14 | Son Güncelleme:

Çağla Şıkel ile Uzay'ın son dakika okul alışverişi

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Çağla Şıkel ile Uzay'ın son dakika okul alışverişi

Çağla Şıkel önceki gün Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğlu Uzay’la okul alışverişi gerçekleştirdi. Şıkel, “Yoğun bir hafta geçirdik. İlk defa okul alışverişi son güne kaldı” dedi.

Çağla Şıkel önceki gün oğlu Uzay ile Akmerkez çıkışı görüntülendi. Şıkel, okul için alışveriş yaptıklarını söyledi:

“Okullar açıldığı için mutluyuz. Normalde bu hazırlıkları günler öncesinden yaparım, fakat çok yoğun bir hafta geçirdik. Gerçekten bu hafta benim için her şey ekstraydı. Ben de ilk defa çocukların okul alışverişini son güne bıraktım.” Uzay da okulu özlediğini dile getirdi: “Arkadaşlarımla oynamayı özledim ama dersleri pek özlemedim. Zaten hep yapıyorum.”

Çağla Şıkel ayrıca muhabirlerin Kaan Yıldırım hakkındaki sorularına sinirlendi ve “Hiç sormayın” diyerek karşılık verdi. 

Çağla Şıkelden Kaan Yıldırım açıklaması: O işin ihtimali bile yok
Çağla Şıkel'den Kaan Yıldırım açıklaması: O işin ihtimali bile yok

Çağla Şıkel ile Uzayın son dakika okul alışverişi

 

 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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