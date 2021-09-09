Çağla Şıkel ile Uzay'ın son dakika okul alışverişi

Çağla Şıkel önceki gün oğlu Uzay ile Akmerkez çıkışı görüntülendi. Şıkel, okul için alışveriş yaptıklarını söyledi:

“Okullar açıldığı için mutluyuz. Normalde bu hazırlıkları günler öncesinden yaparım, fakat çok yoğun bir hafta geçirdik. Gerçekten bu hafta benim için her şey ekstraydı. Ben de ilk defa çocukların okul alışverişini son güne bıraktım.” Uzay da okulu özlediğini dile getirdi: “Arkadaşlarımla oynamayı özledim ama dersleri pek özlemedim. Zaten hep yapıyorum.”

Çağla Şıkel ayrıca muhabirlerin Kaan Yıldırım hakkındaki sorularına sinirlendi ve “Hiç sormayın” diyerek karşılık verdi.

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