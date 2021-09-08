Çağla Şıkel'den Kaan Yıldırım açıklaması: O işin ihtimali bile yok

Kaan Yıldırım’la aşk yaşadığı haberleriyle ilgili sorulara yanıt veren Şıkel, “Hiç öyle bir şey yok. Kaan’la sadece arkadaşız, aramızda öyle bir şey olma ihtimali de yok” diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

Ünlü model, okulların açılmasına sevindiğini söyleyerek, “Şimdi çocukları almaya gidiyorum. Çok mutlular. Artık kendi sorumluluklarını alacak yaşa da geldiler” dedi.

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