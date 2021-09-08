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Haber Giriş: 08.09.2021 - 08:31 | Son Güncelleme:

Çağla Şıkel'den Kaan Yıldırım açıklaması: O işin ihtimali bile yok

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Çağla Şıkel'den Kaan Yıldırım açıklaması: O işin ihtimali bile yok

Çağla Şıkel önceki gün Etiler’de bir eczanede objektife yansıdı.

Kaan Yıldırım’la aşk yaşadığı haberleriyle ilgili sorulara yanıt veren Şıkel, “Hiç öyle bir şey yok. Kaan’la sadece arkadaşız, aramızda öyle bir şey olma ihtimali de yok” diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

Aşk yaşadıkları iddia edilen Çağla Şıkel ve Kaan Yıldırım ilk kez görüntülendi...İlk açıklama
Aşk yaşadıkları iddia edilen Çağla Şıkel ve Kaan Yıldırım ilk kez görüntülendi...İlk açıklama

Ünlü model, okulların açılmasına sevindiğini söyleyerek, “Şimdi çocukları almaya gidiyorum. Çok mutlular. Artık kendi sorumluluklarını alacak yaşa da geldiler” dedi.

Çağla Şıkelden Kaan Yıldırım açıklaması: O işin ihtimali bile yok

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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