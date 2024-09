Büyük ödülü nişanlısının elinden aldı: Bulaşıkları yıkadığın için teşekkür ederim sevgilim!

Haberin Devamı

UBS Arena'da gerçekleşen 2024 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde aynı zamanda 1984’ten beri dağıtılan ödüllerin 40. yıldönümünü de kutlandı.

Taylor Swift bir kez daha deyim yerindeyse bir kucak dolusu ödül kazanarak bu büyük geceye damga vurdu. Taylor Swfit bu yıl da törene damga vurdu ve en büyük ödül de dahil olmak üzere 7 ödül bir den kazandı

TAYLOR SWIFT YİNE ÖDÜLLERİ SİLİP SÜPÜRDÜ

Swift'in müzik dünyasındaki hakimiyeti MTV Video Müzik Ödülleri'nde de devam etti ve yıldızı isim gecenin en büyüğü olan yılın videosu ödülü de dahil olmak üzere yedi ödülü evine götürdü.

Geceye damga vuran bir diğer isim ise Katy perry oldu... Kırmızı halıda şıklığını sergileyen yıldız şarkıcı hem çok önemli bir ödül kazandı hem de sahne şovuyla büyük beğeni topladı

Geceye damga vuran bir diğer isim ise kariyerinin en önemli anlarından birini yaşayan Katy Perry’ydi. Ünlü şarkıcı MTV Video Müzik Ödülleri’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü olarak da bilinen ve Michael Jackson adına verilen Video Vanguard Ödülü'nü kazandı. Katy Perry sadece çok önemli bir ödül kazanmakla kalmadı kariyerinin en sevilen şarkılarını seslendirdiği muhteşem bir şova da imza attı

ÖZEL ÖDÜLÜ KAPTI, SAHNE ŞOVU NEFES KESTİ

Kariyerinin en önemli hit şarkılarını seslendirdiği ve tam bir görsel şölene dönüşen bir sahne şovu da yapan Katy Perry’ye ödülünü vermek için sahneye çıkan isim ise nişanlısı Orlando Bloom oldu.

Katy Perry'nin aldığı Michael Jackson'ın adını taşıyan bu büyük ödülü önceki yıllarda Shakira, Madonna, Beyoncé, The Beatles, Rihanna, Nicki Minaj, Justin Timberlake, Janet Jackson gibi isimler kazanmıştı

Orlando Bloom, kariyerinin en büyük gecelerinden birinde sahnede Katy Perry'nin dudaklarına bir öpücük kondurdu ve ödül konuşmasında ona övgüler yağdırdı.

ÖDÜLÜNÜ NİŞANLISININ ELİNDEN ALDI

“Siz ona Katy Perry olarak aşık oldunuz. Ben de ona Katheryn Hudson olarak her gün yeniden aşık oluyorum,” diye başladı Bloom yaptığı konuşmaya. “Siz onu yazdığı her şarkıya ve çektiği her klibe sevgi, ışık ve kendine özgü mizah anlayışını katan küresel bir süperstar olarak tanıyorsunuz. Ben de onu ailemize aynı sevgi ve neşeyi getiren bir anne, bir eş olarak tanıyorum.” Orlando Bloom nişanlısı Katy Perry'nin ödülünü vermek için sahneye geldi ve ona büyük övgüler yağdırarak herkesin takdirini topladı

“TEBRİKLER BEBEĞİM, SENİNLE GURUR DUYUYORUM”

Ünlü oyuncu nişanlısı Perry için yaptığı konuşmaya “En çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda, onun müziği ve yarattığı olağanüstü dünya neşe ve kahkaha duygusu getirdi ve dünyanın her yerinden nesillere ilham verdi. Bunu tüm kalbiyle seviyor ve bu karşı konulmaz bir şey. Bunun her yere yansıdığını görüyorum; evimizde, işine olan sevgisinde ama özellikle de hayranlarına olan sevgisinde. Bu onur için tebrikler bebeğim, seninle gurur duyuyorum. 3-2-1... Bayanlar ve baylar, 2024 MTV Video Vanguard Ödülü'nün sahibi Katheryn Hudson yani Katy Perry!” diyerek devam etti ve ünlü çift sahnede bu büyük mutluluğu sarılıp öpüşerek kutladı.

“BULAŞIKLARI YIKADIĞIN İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Katy Perry de ödül konuşması sırasında 2019'da ona evlenme teklif eden nişanlısına övgü dolu sözleri için minnettar olduğunu söyleyerek “Orlando'ya beni ayakta tuttuğu, kutladığı ve bulaşıkları yıkadığı için teşekkür ederim” diyerek hem salondaki konuklrı hem de ekran başındaki hayranlarını kahkahaya boğdu.

39 yaşındaki pop yıldızı konuşmasının ardından 47 yaşındaki nişanlısı Bloom ile buluşmak üzere sahneden indi. Ünlü çiftin dört yaşında, Daisy Dove adında bir kızları var. Katy Perry nişanlısıdan ödülü alırken ona "Bulaşıkları yıkadığın için teşekkür ederim" diyerek herkesi güldürdü

KÜÇÜK KIZLARI ONLARI TELEVİZYONDAN İZLEDİ

Ödül töreninden önce kırmızı halıda konuşan ünlü çift kızlarının bu yıl ilk kez töreni televizyondan izleyeceğini söylerken ona “Çok geç kalma tatlım. Brokolini ye” diyerek seslendi.

2016'dan beri birlikte olan Katy Perry ve Orlando Bloom 2019'da nişanlamış ve sonra da kızları Daisy Dove doğmuştu... Orlando Bloom'un Miranda Kerr ile olan evliliğinden de 13 yaşında bir oğlu var

Katy Perry anneliğinin müzik kariyeri üzerinde büyük bir etkisi olduğunu söyleyerek “Kendimi iyi hissediyorum. Kızım oldu ve bu benim tüm hayatımı değiştirdi. Bir bütünlük duygusu hissediyorum ve daha ayaklarım yere basıyor. Gerçekten güçlenmiş hissettiğim bir yerden şarkılar yazıyorum. Kızım hayatımı daha iyi bir hale getirdi” dedi.