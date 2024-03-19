Bütün dünya aylardır onu arıyordu... Başına gelenleri kendisi anlatacak!

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Onunla ilgili hiçbir haberi okumayanlar bile bunun nedenini çok iyi biliyor artık...

Bu yılın ocak ayında karın bölgesinden ameliyat olduğu açıklanan Galler Prensesi, en son 25 Aralık'ta ailesiyle birlikte halkın karşısına çıktı. Sonra da kelimenin tam anlamıyla sırra kadem bastı.

O FOTOĞRAFLAR BİLE BAZILARINI TATMİN ETMEDİ

Her ne kadar geçen ay annesi Carole Middleton ile birlikte paparazzi tarafından çekilen bir pozu ortaya çıksa da daha dün kocası William ile gittiği ileri sürülen pazar alışverişinde videosu çekilse de birçok kişiye göre o görüntülerdeki kadın kesinlikle Kate Middleton değil.

Zaten kendisinin paylaştığı ileri sürülen Anneler Günü pozunun üzerinde aşırı şekilde oynanmış olması da onunla ilgili bütün söylentileri alevlendirdi.

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ORGAN NAKLİ İDDİASI

Galler Prensesi Kate hakkında neler neler söylendi son üç aydır...

Kocası William tarafından aldatıldığı, kocasının sevgilisi Rose Hanbury'nin hamile olduğu, Kate'in açıklanandan daha ağır bir hastalığı olduğu....

Hatta son günlerde sosyal medyada dolaşan söylentilere göre Kate Middleton bir organ nakli geçirdi. Bu söylentinin nedeni de aşırı zayıflığı...

Bu yeni iddiaya göre Middleton, zayıf kalmak için ilaç kullandığından karaciğeri iflas etti. Bunun sonucunda da nakil geçirmek zorunda kaldı.

Bu iddiaların hangilerinin doğru olduğu asla bilinmiyor şu anda. Bilinen tek konu İngiliz kraliyet ailesinin bu sessizliği sürdükçe söylentilerin de bitmeyeceği.

Aslına bakılırsa birçok kişiye göre bu sessizlik bitse bile bu kadar olup bitenden sonra yapılacak bir açıklama kimseyi tatmin etmeyecek

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'BAŞINA GELENLERİ KENDİSİ ANLATACAK'

Bu arada İngiliz The Sunday Times gazetesine konuşan İngiliz kraliyet ailesine yakın bir kaynak da günün birinde Kate Middleton'ın başına gelenleri çıkıp kendisinin açıklayacağını ileri sürdü.

Onun söylediğine göre Kate, bunun için doğru zamanı bekliyor.

Sağlığıyla ilgili açıklamasını da muhtemelen iyileştikten sonra katılacağı bir etkinlikte yapacak. Belki de bunun ardından bu konuda bir sosyal sorumluluk projesi gelecek.

İngiliz kraliyet ailesine yakın olduğu belirtilen ancak ismi açıklanmayan bu kaynak "Kate ile William, bu konuda açık olacaklardır. Olup biteni halka anlatacaklardır" dedi.

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'ACELE ETMİYOR... ZAMANIN GELMESİNİ BEKLİYOR'

Bu kaynağa bakılırsa Kate ve William, kamuoyunu bu kadar meşgul eden bu sağlık sorunu konusunda açık olmakta kararlı. Fakat bunu kendilerini tam olarak hazır hissetmeden yapmak istemiyorlar.

Bütün bunları ileri süren kaynak "Kate buna kendi içgüdüleriyle karar verecek. Her ikisi de acele etmeyecekler" dedi.