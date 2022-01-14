Buse Varol yaşadığı tartışmayı anlattı: Bu kadının kadına şiddetidir, cipe binmekle insanlık olmuyor!

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'Bu kadının kadına şiddetidir' diyen Buse Varol, dava açacağını söyledi.

"Arkadaşlar sizlere kadının kadına şiddeti nasıl olur, onu anlatacağım. Sinirlerim inanılmaz bozuk. Ben her sabah Burak'ı okula bırakıyorum. Arabayı kapının önüne bırakıp, dörtlüleri yakıp kapıdan çocukları teslim ediyoruz. Okulun içine bile girmiyoruz çünkü arabalarımız çalışır halde oluyor... Bu işlem toplamda 1 dakika bile sürmüyor."

'GÖZÜ DÖNMÜŞ GİBİ BAĞIRDI'

"Bu sabah yine Burak'ı okula bıraktım. Burak'ı indirirken yan tarafa park etmiş bir araba vardı, içinde de bir kadın. Çıldırmış gibi bağırmaya başladı. 'Arabanı çekeceksin', 'Arabanı buraya park etmeyeceksin' diye. Aslında arabam park halinde değildi, çalışır vaziyetteydi. Kadın bir anda hakaret etmeye başladı ve gerçekten ağıza alınmayacak kelimeler, inanılmaz derecede yükseldi. Çıldırmış gibi, gözü dönmüş gibi arabanın camını açıp bana bağırdı."

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'BURAK ÇOK KORKTU'

"Kafasında ne vardı bilmiyorum. Bir insana nasıl hakaret edebilirsin? Ve Burak'ın gözünün önünde! Burak bağırmaya, çağırmaya, şiddete hiç alışık olmayan bir çocuk olduğu için inanılmaz korktu. Cipe binip, insanlara bağırarak insanlık olmuyor! Şiddetle kınıyorum. Okuldan bana hakaret ettiğine dair görüntüleri aldıktan sonra kendisine hakaret davası açacağım"