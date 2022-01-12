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Buse Varol'dan eşi Alişan'a destek: Herkesin hayat görüşü ve hayata bakış açısı var

#Buse Varol#Alişan#Alişan Tektaş
Buse Varoldan eşi Alişana destek: Herkesin hayat görüşü ve hayata bakış açısı var

"Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı" açıklamasıyla gündem olan Alişan'a Buse Varol'dan destek geldi. Varol, "Alişan'dan önceki projelerde de öpüşme sahnesi yaşamadım, yaşamamayı tercih ettim" dedi.

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Oyuncu Buse Varol dün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Özel hayatı ve eşi Alişan hakkında konuşan Varol ayrılık haberlerini yalanladı.

BOŞANMIYORUZ!

"Neden çıktığını ben bilemem. Herhalde ayrılmamızı istiyorlar. Sürekli ‘boşanıyorlar’ gibi saçma sapan iddialar. Ki bizim gündemimizde, Allah korusun hiç böyle bir şey yok. Bir sürü kötü şey yaşadık ve gerçekten iyileşmeye çalıştığımız bir zaman… İnsanların bu kadar saygısız olması ve bu kadar çok üzerimize geliyor olmalarına anlam veremiyorum"

"Ayrılık haberlerinden çok sıkıldım ama yapacak bir şey yok. İllaki çıkıyor böyle şeyler. Bir uyanıyorum üçüncü çocuk, bir uyanıyorum boşanıyorum! Bir gün uyanıyorum başka bir şey. O yüzden artık görmemezlikten geliyorum."

'Alişan sayesinde zengin oldu' yorumlarına da değinen Varol, 'Bana çok komik geliyor böyle şeyler. İnsanların o kadar çok boş vakti var ki sürekli böyle saçma sapan şeyler söyleniyor. Belki de gerçekten merak ediyorlar ben de gereken cevapları veriyorum.' ifadelerini kullandı.

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ALİŞAN YANLIŞ ANLAŞILDI!

Alişan'ın 'Buse dizilerde öpüşseydi, karım olamazdı' sözleri hatırlatınca ünlü oyuncu "Alişan’ın söylemeye çalıştığı ile insanların anladığı o kadar farklı ki... Herkesin hayat görüşü ve hayata bakış açısı var. Ben buna her şeyden önce saygı duyulması gerektiğine inanıyorum. Zaten Alişan’dan önce oynadığım birçok projede ben hiç öpüşme sahnesi yaşamadım ve yaşamayı tercih etmedim. Bu benim tercihim; edenler eder. Alişan’da bunu söylemeye çalışmış ama her zamanki gibi yanlış anlaşılmış." şeklinde konuştu.

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