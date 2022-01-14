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Alişan'dan yeni açıklama: Çağla’yı değil elimi öptüm

#Alişan#Buse Varol#Çağla Şıkel
Alişandan yeni açıklama: Çağla’yı değil elimi öptüm
Sayit DURMAZ

Alişan, eşini öpüşme sahnelerinde oynamadığı için seçtiğini açıkladıktan sonra tepki çekmiş ve Çağla Şıkel’le sahneleri gündeme gelmişti. Alişan, “Orada kendi elimi öpüyorum” dedi.

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ALİŞAN ve eşi Buse Varol önceki akşam Kadıköy’de bir mekândan çıkarken görüntülendi. Alişan, “Buse’yi bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim” açıklamasının tepki çekmesi hakkındaki sorulara “Artık sıkıldım. İsteyen öpüşür isteyen sevişir” yanıtını verdi.

Sanatçı ayrıca sosyal medyada, “Sen de ‘Cennet Mahallesi’ dizisinde Çağla Şıkel ile öpüştün” yorumları hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Cennet Mahallesi dizisinde öpüşme mi olur? O öpüşme değildi ki... Çağla’yı öpüyor gibi yapıp kendi elimi öpüyordum. Öyle bir şey olabilir mi?”

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AYRILMAMIZI İSTİYORLAR

Buse Varol, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı.

31 yaşındaki Varol, bir takipçisinin, "Neden sürekli hakkınızda ayrılık haberleri çıkıyor?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü isim, "Çünkü öyle olsun istiyorlar..." açıklamasını yaptı.

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Alişandan yeni açıklama: Çağla’yı değil elimi öptüm

"PARANIN SATIN ALAMAYACAĞI İKİ EVLADIM VAR"

Daha önce üçüncü kez anne olmak istediğini dile getiren ünlü isim, "Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" sorularına ise şu cevabı verdi:

Alişan'dan önce de, sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. O zaman da kendi paramı kazanıyordum. Şimdi de kazanıyorum. (Eğer kastettiğiniz zenginlik para ise...) Ama Alişan ile beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. En büyük zenginliğim bu. Bir de bu hayat insana ne öğretiyor biliyor musunuz? Kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten. Dilerim ki; Allah kalbinize sevgi versin...

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#Alişan#Buse Varol#Çağla Şıkel

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