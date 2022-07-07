Burcu Esmersoy'un düğününe otel rötarı!

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Burcu Esmersoy önceki gün Etiler’deki bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Kapıda bekleyen muhabirleri görünce dışarı çıkıp soruları yanıtlayan ünlü sunucu, Bodrum tatilinden yeni döndüğünü söyledi:

“Bodrum beni yoruyor. Mesafeler yorucu. Haziran başı iyiydi, temmuz, ağustos ayları yoğun oluyor. Eylül gibi yine tadını çıkarırız.”

İSTEDİĞİM BİR TARİH VAR

Sevgilisi Nazım Akmandil’den İtalya’da evlilik teklifi alan Esmersoy, düğün tarihi sorulunca otel engeline takıldıklarını söyledi:

“İtalya’da bir otelde düğün yapılmıştı, mekânı çok beğenmiştim. ‘Burada mı evlensek’ demiştim. Otelden ‘2023’te görüşelim’ diye mail geldi. Otel dolu. Biz de ‘Düğününü iptal eden olursa bize haber verin’ dedik, bekliyoruz. İstediğim bir tarih var, onu ayarlamaya çalışıyorum. Görüşmelerimiz sürüyor.”