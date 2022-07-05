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Ünlü ikili ilk kez el ele!

#Tuvana Türkay#İzzet Antebi#Hande Soral
Ünlü ikili ilk kez el ele

Aşk iddialarıyla gündemde gelen ünlü çift ilk kez görüntülendi.

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Aşk belgelendi

Aşk yaşadıkları konuşulan Tuvana Türkay ve İzzet Antebi el ele görüntülendi.

Didem Sarı’dan geçen yıl boşanan işadamı İzzet Antebi’nin bir süredir oyuncu Tuvana Türkay’la birlikte olduğu söyleniyordu. Antebi ve Türkay önceki gün Bodrum-Gündoğan’da bulunan Serafina Mare’de görüntülendi.

Ünlü ikili ilk kez el ele

Levent’teki Oda By Venge adlı mekanın bir şubesini Serafina Mare’nin içinde açmayı düşünen Antebi, Metin Şen’le iş görüşmesi yaptı. İşadamı, kendisine eşlik eden sevgilisiyle el ele poz verdi. (Kamil SÜMER)

İŞTE GERÇEK AŞKLARI...

Onlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri... Senaryo gereği en büyük aşkı da onlar yaşıyor en büyük acıyı da onlar çekiyor. Peki ekranların en sevilen oyuncuları gerçekte kiminle sevgili, kiminle evli...

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İşte ünlü oyuncuların sevgilileri ve eşleri...

Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak

Son olarak Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

Ünlü ikili ilk kez el ele

Düğün bu yaz

Oyuncu Demet Özdemir, müzisyen oyuncu Oğuzhan Koç ile birlikte... 14 Şubat'ta nişanlanan çift bu yaz nikah masasına oturacak. 

Ünlü ikili ilk kez el ele


Aşk tam gaz!

Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile birlikte. Uzun zamandır aşk yaşayan çiftin nikah masasına ne zaman oturacağı merak konusu.

Ünlü ikili ilk kez el ele

Eşi de oyuncu

Oyuncu Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

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Ünlü ikili ilk kez el ele

Aşkını dizi setinde buldu

Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü ikili ilk kez el ele

Nikah yakın

Oyuncu Berk Oktay meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile nişanlı. Çift bu yaz evlenecek. 

Ünlü ikili ilk kez el ele

Uyumlu ikili

Aras Bulut İynemli,  Bilge Önal ile uzun zamandır aşk yaşıyor. Bige Önal verdiği bir röportajda 'Kimse evlenmek zorunda değil. Bu tamamen kişinin kendi hayatını nasıl yaşamak istediğiyle alakalı. Hiç kimsenin de bununla ilgili bir fikir beyan etme hakkı yok bence.' açıklamasını yaptı.

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Ünlü ikili ilk kez el ele

Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz

Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz ile evli ve çiftin Cem adında bir oğlu var.

Ünlü ikili ilk kez el ele

Gönlünü meslektaşına kaptırdı

Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli... Çiftin bir de kızları var.

Ünlü ikili ilk kez el ele

Ruh ikizini buldu

Müge Boz basketbolcu Caner erdeniz ile evli. Çiftin Vina adında bir kızı var.

Ünlü ikili ilk kez el ele

Bebek için geri sayım

İsmail Demirci de aşkı meslektaşında buldu. Demirci, oyuncu Hande Soral ile evli. Çift Ali adında bir bebekleri var.

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Ünlü ikili ilk kez el ele

 

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#Tuvana Türkay#İzzet Antebi#Hande Soral

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