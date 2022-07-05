Ünlü ikili ilk kez el ele!

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Aşk belgelendi

Aşk yaşadıkları konuşulan Tuvana Türkay ve İzzet Antebi el ele görüntülendi.

Didem Sarı’dan geçen yıl boşanan işadamı İzzet Antebi’nin bir süredir oyuncu Tuvana Türkay’la birlikte olduğu söyleniyordu. Antebi ve Türkay önceki gün Bodrum-Gündoğan’da bulunan Serafina Mare’de görüntülendi.

Levent’teki Oda By Venge adlı mekanın bir şubesini Serafina Mare’nin içinde açmayı düşünen Antebi, Metin Şen’le iş görüşmesi yaptı. İşadamı, kendisine eşlik eden sevgilisiyle el ele poz verdi. (Kamil SÜMER)



İŞTE GERÇEK AŞKLARI...

Onlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri... Senaryo gereği en büyük aşkı da onlar yaşıyor en büyük acıyı da onlar çekiyor. Peki ekranların en sevilen oyuncuları gerçekte kiminle sevgili, kiminle evli...

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İşte ünlü oyuncuların sevgilileri ve eşleri...

Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak



Son olarak Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

Düğün bu yaz

Oyuncu Demet Özdemir, müzisyen oyuncu Oğuzhan Koç ile birlikte... 14 Şubat'ta nişanlanan çift bu yaz nikah masasına oturacak.

Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile birlikte. Uzun zamandır aşk yaşayan çiftin nikah masasına ne zaman oturacağı merak konusu.

Eşi de oyuncu



Oyuncu Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

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Aşkını dizi setinde buldu



Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

Nikah yakın



Oyuncu Berk Oktay meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile nişanlı. Çift bu yaz evlenecek.

Uyumlu ikili

Aras Bulut İynemli, Bilge Önal ile uzun zamandır aşk yaşıyor. Bige Önal verdiği bir röportajda 'Kimse evlenmek zorunda değil. Bu tamamen kişinin kendi hayatını nasıl yaşamak istediğiyle alakalı. Hiç kimsenin de bununla ilgili bir fikir beyan etme hakkı yok bence.' açıklamasını yaptı.

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Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz



Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz ile evli ve çiftin Cem adında bir oğlu var.

Gönlünü meslektaşına kaptırdı



Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli... Çiftin bir de kızları var.

Ruh ikizini buldu



Müge Boz basketbolcu Caner erdeniz ile evli. Çiftin Vina adında bir kızı var.

Bebek için geri sayım



İsmail Demirci de aşkı meslektaşında buldu. Demirci, oyuncu Hande Soral ile evli. Çift Ali adında bir bebekleri var.

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