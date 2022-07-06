Aslan parçası terhis oldu

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Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer askerlik görevini yerine getirdi.

Vatani görevini İskenderun’da yapan Savaş Zafer terhis oldu. Oğlunu kışladan alan Perihan Savaş, ona gözyaşları içinde sarıldığı anların videosunu “Aslan parçamı aldım. Allah tüm askerlerimizi korusun” notuyla sosyal medyada paylaştı.





Perihan Savaş'a müstakbel gelini Melis Ketenci de eşlik etti.

ONLAR DA BİR ZAMANLAR ASKERDİ

Türkiye'de sinema, müzik ve TV ekranlarının erkek ünlüleri askerliklerini nerede yaptı biliyor musunuz? İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları.

TEOMAN

Ünlü şarkıcı Teoman, sosyal medya hesabından askerlik anısını paylaştı. 28 günlük bedelli askerlik yapan Teoman o dönem yaşadıklarını anlattı.

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Teoman yaptığı paylaşımda, "Tam askere gidecekken, bedelli askerlik çıkıyor. Ağustos ayında 28 gün askerlik yapmak için İzmir Gaziemir’e gideceğim. Psikiyatrıma koşuyorum. Yeni ilaçlara ihtiyacım olduğunu söylüyorum. Bu zorlu (!) askerliğe dayanabilmek için!Askere gitmeden önceki gece Hayal Kahvesi’nde çalıyorum. Benimle orada röportaj yapan paparazzilere, bedelli oluşumu kastederek, “Benim askerlik fasulyeden olacak” diyorum. İlk gece komutan bütün erleri çağırıyor; “Arkadaşlar” diyor, “bir arkadaşınız televizyonda, ‘Benim askerliğim fasulyeden olacak’ dedi. Hayır arkadaşlar, sizin askerliğiniz FASULYEDEN OLMAYACAK!” Off, diyorum, yine yaptım yapacağımı. Aklımca uzun dönem yapanlara jest yapmaya çalışmıştım". Askerliğimi bitirdiğim günü hatırlayıp mutlu oluyorum. Yıllardır askerlikten o kadar çok korkmuşuz ki terhis olduğumdan beri kendimi mutsuz hissettiğimde “Ama bak askerlik bile bitti” diyorum" dedi.

MANUŞ BABA

Manuş Baba’nın (Mustafa Özkan) askerlik fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu.

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Bedelli askerlikten yararlanan Manuş Baba’nın saçı ve sakallarını kestikten sonra bambaşka birine dönüşmesi çok konuşuldu.

ARDA TÜRKMEN

Ünlü şef Arda Türkmen sosyal medya hesabından paylaştığı askerlik fotoğraflarıyla nostalji yaptı. Askerde yaşadığı deneyimleri sevenleriyle paylaşan Türkmen, fotoğrafların altına şu notu yazdı...



"2003 yılından... Karşınızda Denizli 11'inci piyade tugay komutanlığı 291'inci kısa dönem S1 personel şube yazıcısı piyade çavuş Arda Türkmen... Denizli, Aydın, Söke'ye bağlı birlikleriyle 24 saat kesintisiz mesaili şube... Acısıyla tatlısıyla, derdiyle tasasıyla, kederiyle neşesiyle yaptık vatani görevimizi... Bedelini gece nöbetinde, devriyesinde, mesaisinde ödediğimiz vatani görevimizi...Askere 73 kilo gidip 59 kilo dönmüştüm şaka gibi... Çok anılar biriktirdim askerlik görevimden. Bazıları acı kahve gibi kaldı damağımda, dimağımda..."

ALTAN GÖRDÜM

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Ünlü oyuncu Altan Gördüm askerlik fotoğrafını "Asker olmuştum piyade" notu ile sosyal medya hesabında paylaştı.

KENAN İMİRZALIOĞLU

Kenan İmirzalıoğlu vatani görevini Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yaptı.

Serdar Ortaç askerliğini Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı 178'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli olarak yaptı. Ortaç'ın asker arkadaşlarından biri de Kaan Girgin'di.

Ünlü oyuncu ve sunucu Alp Kırşan Silopi'de askerlik yaptığı dönemde çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Kırşan fotoğrafın altına "karşılama mangası" notunu düştü.

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İZZET YILDIZHAN

Türkücü İzzet Yıldızhan, askerlik fotoğrafını sevenleriyle paylaştı. Neredeyse hiç değişmeyen Yıldızhan, takipçilerine 'bakalım beni bulabilecek misiniz?' diye sordu.

CENK EREN

1986-1988 yılları arasında İzmir Narlıdere'de vatani görevini yapan ünlü şarkıcı Cenk Eren, o günlere ait bir fotoğrafını paylaşarak "Asker olmak, vatani görevini yapmak onurdur. 18 ay yaptık biz de ne mutlu... #tbt ise en alasından" notunu düştü.

ZEKİ MÜREN

Türk sanat müziğinin efsane ismi Zeki Müren’in daha önce hiç görmediğiniz askerlik fotoğrafları gün yüzüne çıktı.Fotoğraflarda Yedek Subay üniforması ile görüntülenen Zeki Müren, 1957 yılında Çankırı ve Ankara Yedek Subay Okulu'nda askerlik görevini yaptı.

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HAKAN PEKER

61 yaşındaki Hakan Peker, askerlik fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Peker, yaklaşık 41 yıl önce çekilen fotoğrafının altına "Bahriyeli Hakan Peker Karamürsel Eğitim Merkezi. Rahmetli Tuğamiral Yaşar Önkal'ın şoförü" notunu düştü.

KEMAL SUNAL

Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal'ın bugüne kadar bilinmeyen askerlik fotoğrafı ortaya çıktı. Sunal'ı 1981 yılında Ankara Etimesgut'ta askerlik yaparken gösteren bu fotoğraf Facebook'ta paylaşıldı.