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Haber Giriş: 17.06.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

Burak Sergen'den velayet açıklaması

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Burak Sergen'den velayet açıklaması

Burak Sergen'in eski eşi Işıl Sergen'in, oğlu Cansın için açtığı velayet davası sonuçlandı. Mahkeme, daha önce ortak olan velayetin anneye verilmesine karar verdi.

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Burak Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü.

Sağlığına kavuşan oyuncu, 3 Haziran'da nişanlısı Nihan Ünsal aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu. 

Burak Sergenden velayet açıklaması

VELAYET DAVASI SONUÇLANDI
Burak Sergen'in eski eşi Işıl Sergen'in oğlu Cansın için açtığı velayet davasını sonuçlandı. Mahkeme, daha önce ortak olan velayetin anneye verilmesine karar verdi.
Burak Sergenden velayet açıklaması

ANLAYIŞ RİCA EDİYORUM!
Bu gelişmenin ardından bir açıklama yapan Sergen şunları söyledi: 

Ne kadar özel hayatım ile konuşulmaktan kaçınsam da maalesef bu tür şeylerde kaçamıyoruz...
Kötü yorumlar, kötü başlık atılmış yanlış haberler...
Yeterince zor bir dönemden geçmekteyiz biraz anlayış rica ediyorum....
Bugün gereksiz gündem olan " Velayet" konusu hakkında bilgilendirme yapmak istedim.
Aslında yüzde 50 bende yüzde 50 annesinde olan velayetin tamamını almak için dava açıldı ve mahkeme anneye verilmesine karar kıldı. Bu zaten çok beklenen bir haberdi.
Yani ortada gündem yaratacak bir şey yok. Anne babası değişmedi oğlumuzun. Sadece mahkeme kararı budur. Ve Türkiye'de baktığınızda velayetler hep annede olur, olması gereken de budur...

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