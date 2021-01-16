MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBülent Ersoy'un son paylaşımı gündem oldu
GeriMagazin Bülent Ersoy'un son paylaşımı gündem oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 16.01.2021 - 15:40 | Son Güncelleme:

Bülent Ersoy'un son paylaşımı gündem oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bülent Ersoy'un son paylaşımı gündem oldu
Abone Olgoogle-news

Bülent Ersoy'un Instagram hesabından yayınladığı son fotoğrafı olay oldu. Diva'nın yüzündeki değişimi dikkatlerden kaçmadı. Ersoy'un filtre kullandığı anlaşıldı.

Otomobilinin içerisindeyken çektiği selfie'sini paylaşan Bülent Ersoy'un son görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Fotoğrafta Diva'nın yüzündeki değişim dikkat çekti. 'Estetik' söylentilerinin arından gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı ve Ersoy'un uygulamanın filtresini kullandığı öğrenildi.

Bülent Ersoyun son paylaşımı gündem oldu

Ersoy geçtiğimiz aylarda ÇYDD'ye yapacağı bağış ile gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı, Nişantaşı’ndaki bir mağazadan iki kürk satın almış ve gazetecilere toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak Diva, dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık almıştı.
Bülent Ersoyun son paylaşımı gündem oldu



 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle