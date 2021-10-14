Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e 1 liralık tazminat davası!

Haberin Devamı

Mustafa Keser, Bülent Ersoy’la sunduğu “Benzemez Kimse Bize” programının iki bölüm sonra yayından kalkmasının ardından YouTube kanalından bir video yayınlamıştı. Keser, Ersoy için “Seni diva değil, divan yaparlar” demiş ve programın sanatçının kaprisleri yüzünden bittiğini sözlerine eklemişti. Bülent Ersoy, “Söylemezsem Olmaz” programında Mustafa Keser’in iddialarına tek tek yanıt verdi: “Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm. Zaten program, benim programımdı. Oturduğum koltuk, ona battı. Ondan rahatsız oldu. Orada bana bir oda hazırlanmış, görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?”

MUSTAFA KESER'İ SEVMİYORUM!

Haberin Devamı

Bülent Ersoy, kaprisli değil mükemmeliyetçi olduğunu söyledi: “Mustafa Keser’i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim varsa bile bir dirhem kalmaz. ‘Diva’ denmezmiş de beni divan yaparlarmış. Aklınca 1980 öncesinden beni vurmak istiyor. Şöhretim Türkiye sınırları dahilinde değil, dünyada.” Ersoy ayrıca Mustafa Keser’in “Ses mes kalmamış” açıklamasına da cevap verdi: “Beni imtihana davet ediyor. Sayın Zeki Müren, ‘Beni imtihan edecek kişi daha anasının karnından doğmadı’ diyor. Gençlik sesi Müzeyyen Hanım’ın gibiydi. Yaşlılık sesi de benim gibi... Kanal yönetimi bu beyefendinin söylemlerinden sonra programın devam edemeyeceğine karar vermişler. Ben de daha da sormam kendimi aşağıya çekmem.”

1 LİRALIK TAZMİNAT DAVASI!

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki tartışma mahkemeye intikal etti. Bülent Ersoy, avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser’e 1 liralık manevi tazminat davası açtı. Dilekçede şu ifadeler dikkat çekti: “Mesleğine ve sanatına uzanan bu saldırı müvekkili derinden yaralamıştır. Davalının haksız açıklamaları nedeniyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan müvekkil, iç dünyasında bir travma yaşamış, elem ve üzüntü duymuştur. Müvekkilin toplum önünde itibarı sarsılmıştır.”