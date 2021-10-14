Derya Tuna gelini Yasemin Şefkatli'yi uyardı mı?

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Önceki gün İstinye Park’ta görüntülenen Tuna, “Yasemin Şefkatli’nin dekolte gelinliğine kayınvalidesi onay vermedi” haberlerine de açıklık getirdi:

“Hiç anlamıyorum, bunları nereden çıkarıyorlar. Bir kere o haberleri yapanlar kıyafetimi görmedi mi? Göğüs dekolteli bir elbise giymişken, gelinimi mi uyaracağım! Kızım 4-5 gelinlik yaptırmıştı ve hepsini giymek istedi. Düğün dediğin 10 saat mi ki her gelinlik 2 saat üstünde kalsın. Canı istedikçe değiştirdi.”

BALAYINA GİTMEK YERİNE...

İdo Tatlıses, 7 Ekim'de 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. 550 kişinin katıldığı rüya gibi bir düğünle evlenen çift, balayı yerine ev yerleştirmeyi tercih etti.



Bahçe içindeki lüks evlerinin dekorasyonu ile kendisi ilgilenen Yasemin Şefkatli, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Şefkatli, salonda yer alan mobilyalar için aksesuar seçimine de başladı.

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Yasemin Şefkatli, evin holüne büyük bir tablo astı. Son halini de Instagram sayfasında yayınladı. Kısa bir mola verip yorgunluk atan Şefkatli, bahçeden fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.