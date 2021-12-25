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Bülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdı!

#Bülent Ersoy#Bensu Soral#Demet Akalın
Bülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Bülent Ersoy geçtiğimiz akşam Nişantaşı’ndaydı. Alışveriş turu sonrası taksiye binmek isteyen sanatçı, soğuk havada yarım saat bekleyince isyan etti. Bağırarak üşüdüğünü ve soğukta daha fazla beklemek istemediğini söyleyen sanatçının yardımına İspark görevlileri koştu. Hızlı bir şekilde taksi bulundu, Ersoy araca binerek evinin yolunu tuttu. ( Sayit DURMAZ

Gazete patronu
Erkan Petekkaya, “Dedemin Gözyaşları” filminde gazete patronunu canlandırdı.

Bülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdı

Muhabirini (Cem Kılıç) satışları artıracak bir haber bulması için yönlendiren hırslı patronu oynayan Erkan Petekkaya, rolü için şöyle dedi: “Yıllardır bu sektörde kol kola ilerlediğimiz gazeteci arkadaşlarımın rolüne bürünmek çok keyifliydi. Ama ben bu filmde fazlaca hırslı bir patronu oynadım.”  İhsan Taş’ın yazıp yönettiği, yapımcı Oktay Öndeş’in aynı zamanda oyuncu olarak yer aldığı film, 18 Mart’ta vizyona girecek.

Yeni yıl ağacı süsledi
Meryem Uzerli, kızları Lily Koi ve Lara Jemine ile yılbaşı ağıcını süslediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, kızlarıyla yeni yıl öncesi evini süsledi. Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan evini kızları Lily Koi ve Lara Jemine ile süsleyen Uzerli, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun kızlarıyla aynı model yılbaşı kazağı giymesi gözden kaçmadı. Çocuklarıyla mutluluk pozu veren Uzerli’nin küçük kızının büyüdüğü dikkat çekti.

Kimse aşkımızı
sorgulamasın
Bülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdı

Cem Adrian önceki akşam ünlü model Didem Soydan ile Soho House İstanbul’da çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, pozlarının altına şu notu yazdı: “Kimse aşkımızı sorgulamasın.”
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Kardeşimle mutluyuz
Oyuncu arkadaşlar Kıvanç Kasabalı ve Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün bir araya geldi.
Bülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdı

Kasabalı, arabada seyir halindeki fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Kardeşimle yoldayız, mutluyuz.” İkilinin hayranları fotoğrafı beğenip, yüzlerce yorum yazdı.

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Gökhan’la
barışma yok
Selin Ciğerci önceki gün Bebek’teki bir kafede yardımcısıyla otururken görüntülendi.

Bülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdı

Ciğerci, eski eşi Gökhan Çıra hakkında şunları söyledi: “Sabah Gökhan’ı yine gördüm. Arkadaşlarımızın doğum günü vardı, gittik. Barışma yok, arkadaşız. İleride ne olur bilmiyorum.” Ciğerci ayrıca Demet Akalın ile küs olmadığını belirtti: “Kimseyle küs değilim. Kimseyle bir problemim yok.” ■ Deniz BOY


Ruh ikizi
oyun karakteri
Bensu Soral, spor kombiniyle çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdı

Soral, ruh ikizinin bir telefon oyunundaki karakter Kelly olduğunu söyledi ve şu notu yazdı: “Ruh ikizim Kelly. Senin ruh ikizin kim?”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bülent Ersoy#Bensu Soral#Demet Akalın

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