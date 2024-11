Bu yuva başka bir kadının gözyaşları üzerine kurulmuştu... Acımasızlığının bedelini yıllar sonra ödedi... Eski karısı başkasından hamile, o da şaşırdı kaldı!

Haberin Devamı

Oysa o dönemde ikisi başta olmak üzere hiç kimse yıllar sonra başlarına gelecekleri bilmiyordu.

İkisi aşklarını ve yuvalarını ilk kez anne olma sevinci yaşayan başka bir kadının gözyaşları üzerine kurmuştu... Zaten güzel model yıllar yılı 'yuva yıkan kadın' olarak anıldı.

Önceleri bu trajik olaydan sonra başlayan aşkları ve evlilikleri gayet yolunda gidiyordu. Ama sonra kimsenin onlardan beklemediği haber geldi: Ayrılıyorlardı...

Uzun sözün kısası iki çocukları bile evliliklerini kurtarmaya yetmedi. Ünlü çift yollarını ayırdı. Yakışıklı adam birçok kişiyle birlikte anıldı ama boşanma sonrası düzenli bir romantik ilişki yakalayabilmiş değil.

Eski çiftin kadın tarafı ise görünüşe göre ondan biraz daha şanslı. Çünkü fazla uzun zaman geçmeden kendine yeni bir sevgili buldu. Üstelik onunla birlikte ilk bebeğini de kucağına almaya hazırlanıyor.

Bu haber ise en çok eski eşini şaşırttı. Yakınlarının söylediğine göre bu hamilelik haberini duyunca şaşkınlıktan ağzı açık kaldı.

ESKİ KOCASI ŞAŞKINLIKTAN DONAKALDI

Konuyu başından beri takip edenler Gisele Bündchen ile eski kocası Tom Brady'den söz ettiğimizi çoktan anladı. İki ünlünün 2009 yılında başlayan evliliği 2022'de bitti. Tom Brady, bu süreçte Irina Shayk başta olmak üzere birçok kişiyle anıldı. Ama henüz düzenli bir ilişkisi yok.

44 yaşındaki eski eşi Gisele Bündchen ise jui jitsu eğitmeni sevgilisi Joaquim Valente'den bir bebek beklediğini duyurdu. Bündchen, eski eşi Brady'den dünyaya gelen iki çocuğunu şimdi ağabey ve abla yapacak... Üstelik de 44 yaşında.

Bündchen ve Valente ile ilgili bu haber duyulduğunda bütün dünyada bir şaşkınlık yarattı. Ama buna en çok şaşıran da eski kocası Tom Brady oldu.

Brady'ye yakın kaynaklara bakılırsa Amerikan futbolu yıldızı eski karısı Gisele Bündchen'in kendine yeni bir sevgili bulmasına şaşırmadı. Onu asıl şaşırtan yeni aşkından bir bebek beklemesi oldu.

Gisele Bündchen ile Joaquim Valente'nin bir bebeği olacağı haberi bütün dünyayı şaşırttı. Ancak kimsenin şaşkınlığı ünlü modelin eski eşi kadar büyük değildi.





HAMİLELİK HABERİNİ HİÇ BEKLEMİYORDU

Page Six'e konuşan bu kaynaklara göre Tom Brady aslında eski karısı Gisele ile onun yeni aşkı Joaquim Valente'nin arasındaki ilişkinin öyle gelir geçer bir ilişki olmadığını, ikisinin de gayet ciddi olduklarını biliyordu.

Fakat yine de eski karısı Bündchen'in Valente'den bir çocuk dünyaya getirmek isteyebileceğini hayal bile etmemişti.

İşte bu yüzden de kaynakların anlattığına göre Bündchen, eski kocasına haberi verdiğinde Brady en hafif tabirle şaşkına döndü.

Diğer yandan yine bu kaynakların söylediğine göre Brady, ilk şoku atlattıktan sonra eski karısının 14 yaşındaki oğlu Benjamin ve 11 yaşındaki kızı Vivian'ın bir kardeşi olması fikrine alıştı.

Hatta çevresine de eski karısı Gisele adına mutlu olduğunu söylemekten de geri durmadı.

OĞLU SAYESİNDE TANIŞTI: Bündchen ile Valente, ünlü modelin oğlu Benjamin sayesinde tanıştı. Oğlunun gittiği jui jitsu kursunun sahibi olan Joacqim Valente ile tanıştıktan sonra önce bu spora sonra da yakışıklı eğitmenine ilgi duymaya başladı. Bündchen ile Valente, 2023 yılından bu yana aşk yaşıyorlar.





ONUN UĞRUNA HAMİLE SEVGİLİSİNİ TERK ETMİŞTİ

Aslına bakılırsa Gisele Bündchen ile eski kocası Tom Brady'nin ilişkisi de başlangıçta çok uzun süre konuşulmuştu. Bunun nedeni de Brady'nin Bündchen aşkı uğruna o dönemde sevgilisi olan ve ilk bebeklerini bekleyen eski sevgilisi Bridget Moynahan'ı terk etmesiydi.

Bu olay yüzünden Bündchen uzun süre "yuva yıkan kadın" olarak anıldı. Bu dönem Moynahan için de zordu.

Özetle, onun döktüğü gözyaşları üzerine kurulan evlilik yürümedi.

'BİR AİLEM OLSUN İSTİYORDUM VE BUNUN İÇİN ÇOK HAZIRDIM'

Bridget Moynahan'ın Tom Brady'den olan oğlu Jack, Bündchen ile Brady'nin aşk yaşamaya başlamasından birkaç ay sonra dünyaya geldi. Gisele Bündchen o dönemi "Hepimiz için zorlayıcıydı" diye tanımladı.

Top model, eski eşi Brady ile tanıştığı dönemi de şu sözlerle anlattı: " Tom'la tanıştığımda ben 26 yaşındaydım. Bir ailem olsun istiyordum. Kendimi bunun için çok hazır hissediyordum."

'İLK HEDEFİM ONA DESTEK OLMAKTI'

Röportajda Brady'nin, kendisine aşık olduğu için terk ettiği Bridget Moynahan ile ilgili olarak düşündüğü ilk ayrıntıyı şu sözlerle anlattı Bündchen " Benim hedefim her aman ona nasıl daha fazla yardım edebileceğim oldu. Kendimi onun yerine koydum ve onu nasıl destekleyebileceğimi düşündüm."

Bu tarz düşünmesinin nedenini de "Günün sonunda biz bir takımın oyuncularıyız" sözleriyle açıkladı. "Biz birbirimize karşı oynamıyoruz, biz bir takımız ve bu güzeldi. Geriye dönüp bakıyorum ve herhangi bir pişmanlığım yok. Bunun her anını sevdim."

HAMİLE OLMASINA ALDIRMADAN GISELE İÇİN ONU TERK ETTİ

Şimdi biraz da bu aşk üçgeninin geçmişini bir hatırlayalım. Takvimler 2007 yılının Aralık ayını gösteriyordu. Tom Brady ve Bridget Moynahan, iki yıllık ilişkilerini bitirdiklerini duyurdular.

Daha ay bitmeden Brady, şu anda eşi olan Gisele Bundchen ile ilk kez göz önüne çıktı. Bu olayın üzerinden sadece iki ay geçmişti ki Bridget Moynahan, Tom Brady'den, yaklaşık 4 aylık hamile olduğunu açıkladı.

Bu açıklama Brady'nin fikrini değiştirmedi. Bundchen ile ilişkisini sürdürdü, Moynahan ise oğlunu dünyaya getirip bekar bir anne olarak büyüttü.

Hamileyken, Tom Brady tarafından terk edilen Moynahan, neler hissettiğini neler yaşadığını Our Shoes, Our Selves: 40 Women, 40 Stories, 40 Pairs of Shoes adlı kitapta satırlara döktü. Brady; Gisele Bundchen'e aşık olup kendisini terk ettikten sonra bebeğiyle yalnız kaldığını belirten Bridget Moynahan "Kendi başıma bir bebek sahibi olmaktan dolayı kaybolmuş gibi hissediyordum" diye yazdı.



Fakat sonra Brady'nin eski sevgilisi Briget ile o sırada birlikte olduğu Gisele aralarındaki buzları eritti. Hatta Bündchen, Brady'nin eski sevgilisinden dünyaya gelen Jack' i de "Bonus çocuk" olarak nitelendirdi. Hatta kocasından boşandıktan sonra 17 yaşına gelen Edward'ın doğum gününü de sosyal medya hesabından kutladı.