Ünlü şefin kızı mutluluk sarhoşu: Onu sevdiğine bağlayan yüzük ayaklarını yerden kesti!

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Çünkü güzel kızları, büyük aşkıyla nişanlandı ve yeni yuvasını kurmak için gün sayıyor. Üstelik iki genç şimdi baş başa bir tatile çıktı ve kısa süre önce gerçekleşen nişanlarını kutluyor

Bu mutlu ailenin reisi TV ekranlarının ünlü şeflerinden Gordon Ramsay.

KIZI NİŞANLANDI... AİLE MUTLULUKTAN UÇTU

Ünlü şef Ramsay ve karısı Tana'nın altı çocuğundan biri olan 24 yaşındaki Holly Ramsay, geçtiğimiz eylül ayında ünlü bir olimpik yüzücü olan Adam Peaty ile nişanlandı.

İki genç bu mutlu haberi de sosyal medya sayfalarından duyurdu.

O pozlarda sarı renkli taşlardan oluşan değerli elmas yüzüğünü gözler önüne seren Holly Ramsay, şimdi de Peaty ile birlikte düğün öncesi bir kutlama yapmak için Yunanistan tatiline çıktı.

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Mutlu çifte Peatty'nin Eiri Munro'dan dünyaya gelen George da katıldı.

ANNELİK PROVASI YAPTI

Holly Ramsay, nişanlısı Adam Peaty ve onun eski sevgilisinden dünyaya gelen oğluyla çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Mutluluktan ayakları yerden kesilen genç kız o paylaşımlara bir de yaşadıklarından ne kadar minnettar olduğunu belirten bir not ekledi. Holly Ramsay'in paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Holly Ramsay, 29 yaşındaki madalyalı yüzücü Adam Peaty ile evlilik yolunda ilk adımı attığını geçen eylül ayında sosyal medya hesabından duyurdu.

Hollyw'nin babası ünlü şef Gordon Ramsay de kendi sosyal medya hesabından iki genci kutlamayı ve bu gelişmeden ne kadar mutlu olduğunu paylaşmayı ihmal etmedi.

SARI TAŞLI NİŞAN YÜZÜĞÜ

Ünlü bir babanın kızı olmanın yanı sıra aynı zamanda kendisi de sosyal medyada tanınmış bir kişi olan Holly Ramsay, sarı taşlı nişan yüzüğünü de gözler önüne serdi.

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Genç kız "En iyi arkadaşımla evleniyorum" satırlarıyla başladı paylaşımına. Ardından da şu andaki duygularını anlatacak kelimeleri bulmakta zorlandığını belirtti.

Mutluluktan ayakları yerden kesilen Holly Ramsay nişanlısına hitaben "Seninle ilk buluşmamızdan sonra yüzümde bir gülümsemeyle nasıl eve döndüğümü hatırlıyorum" satırlarını yazdı.

Holly Ramsay, paylaşımının sonunda da nişanlısına "İçimdeki küçük kıza sevildiğini hissettirdiğin ve onu her zamankinden daha fazla mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum ve senin eşin olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi.

BİR DE ÜVEY TORUN GELDİ

Bu nişanla birlikte Holly Ramsay bir de üvey çocuk sahibi oldu. Çünkü nişanlısı Adam'ın eski sevgilisi Eirianedd Munro'dan George adında bir tane oğlu bulunuyor.

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Paylaşımında küçük çocuğu da unutmadı Holly. Onunla ilgili olarak da "Her zaman senin ve George'un yanında olacağıma söz veriyorum" diye bu konuya da değindi genç kız.

Adam Peaty'nin eski sevgilisi Eiri'den George adında dört yaşında bir oğlu bulunuyor.

DAMADINA SESLENDİ: 'ÇOK ŞANSLI BİR ADAM... AİLEYE HOŞ GELDİN'

Gordon Ramsay, kendi sosyal medya hesabından kızını kutlayan bir paylaşım yaptı. Ramsay "Hols (Holly isminin samimi söylenişi) bugün olduğun kadına dönüşmeni izliyorum" diyerek kızına seslendi.

Ünlü şef damadını da unutmadı. "Adam (damadının adı) çok şanslı adam. Aileye hoş geldin" satırlarını yazdı.

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Gordon Ramsay ailesine yakın kaynaklara göre ünlü şef, kızının eş seçimini de bükün kalbiyle onaylıyor, OK! Magazine'e konuşan bu kaynak "Gordon Adam'ı gerçekten seviyor. Onun kızına davranış biçimi hoşuna gidiyor. Adam gibi bir olimpik sporcunun aileye katılmasından dolayı da mutluluk duyuyor" dedi.

DAMAT ŞAMPİYON BİR OLİMPİK YÜZÜCÜ

Bu arada Gordon Ramsay'in damadı Adam Peaty de en az onun kadar ünlü.

29 yaşındaki Peatty, Olimpiyat madalyalı bir yüzücü. Kurbağalama dalında uzman bir yüzücü olan Peaty, 2016 Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

Bu aynı zamanda 24 yılda İngiltere'nin bu alanda kazandığı ilk altın madalya olarak da tarihe geçti.

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Peaty, 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan da yine madalya ile döndü.

Bir not daha... Adam Peaty, kurbağalama dalında sekiz kez dünya, 16 kez de Avrupa Şampiyonu oldu.

ALTI TANE ÇOCUKLARI VAR

57 yaşındaki Ramsay ile 49 yaşındaki karısı geçen yılın sonlarında altıncı bebeklerini de kucaklarına almıştı.

Her ne kadar Ramsay "Karım altıncı çocuğu istiyor ama okulda herkes beni onun babası değil dedesi zanneder" diye buna önceleri sıcak bakmasa da o da direnemedi. Sonuç olarak ailesi bir kişi daha genişledi.

Tana ve Gordon'ın en büyük çocuğu Megan 25 yaşında... İkizleri Jack ve Holly 24, Tilly ise 22 yaşında. Görüldüğü gibi Ramsay kardeşlerin yaşları arasında "dağlar kadar fark" var.

ŞİMDİ KIZLARI DA AİLE KURUYOR

Gordon ve Tana Ramsay, altıncı bebekleri Jesse James'e geçtiğimiz yılın kasım ayında kavuşmuştu.

Ünlü şef o paylaşımda en küçük oğlunun yani altıncı çocuğunun kendi doğum günü olan 8 Kasım'da dünyaya gözlerini açtığını de belirtti.

İkiz çocuklarından Holly'nin nişanlanmasıyla birlikte Gordon Ramsay ve eşi üvey de olsa bir de torun sahibi oldular.