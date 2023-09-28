Bu skandal unutulmaz! Rüşvet vererek kızlarını üniversiteye sokmaya çalıştı

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2019’da ABD’de bazı varlıklı ailelerin Yale, Stanford, UCLA, Georgetown gibi ülkenin saygın üniversitelerine rüşvet, yalan belge ve bilgilerle çocuklarını kaydettikleri ortaya çıkmıştı. FBI, gizlice yürüttüğü soruşturmada bu güçlü ve varlıklı aileleri ve çocuklarını takibe aldı.

Hollywood'un sevlen yüzü Lori Loughlin ve ünlü bir modacı olan eşi Mossimo Giannulli, iki kızlarıyla birlikte Hollywood'un gelmiş geçmiş en büyük skandallarından birinin baş kahramanları oldular

GÖRÜLMEMİŞ SKANDAL AÇIĞA ÇIKINCA YER YERİNDEN OYNAMIŞTI

Soruşturma büyüdükçe bu skandal duruma adı karışanlar arasında iki ünlü Hollywood yıldızı Felicity Huffman ve Lori Loughlin’in de olduğu ortaya çıktı. “Umutsuz Ev Kadınları” dizisinin ünlü oyuncusu Felicity Huffman ve “Bizim Ev” dizisi oyuncusu Lori Loughlin kızlarını ülkenin en kalbur üstü okullarına sokabilmek için suç işlemişlerdi.

Felicity Huffman rüşvet skandalını "hafif" atlatanlardan oldu

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HOLLYWOOD'UN ÜNLÜLERİ ÇOCUKLARI İÇİN RÜŞVET VERDİ, GERÇEKLER ORTAYA ÇIKINCA ORTALIK KARIŞTI

Felicity Huffman ve kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eşi William H. Macy, kızları Sophia’nın üniversiteye giriş için gerekli olan SAT sınavında daha uzun süre kalması ve doğal olarak daha yüksek puan alabilmesi için 15 bin dolar rüşvet vermişlerdi. Felicity Huffman, elini çabuk tutarak suçunu kabul etti ve belki de diğer arkadaşlarından daha “hafif” bir kabahati olduğu için 250 bin dolar kefalet ve bir süre kamu hizmetinde bulunma cezasıyla paçasını bu işten kurtardı.

Lori Loughlin ise hem kocasıyla birlikte hapis yattı hem de kariyeri yaşananlar yüzündne en çok yara alan isim oldu: Ünlü oyuncu ve eşi hapse bile böyle el ele gitmişti

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Skandalın en büyük sorumlusu ve en çok etkilenen kişisi de ünlendiği Bizim Ev dizisinin yeniden çevrimiyle geçmiş ününü geri kazanan Lori Loughlin oldu. O günlerde 19 ve 20 yaşlarında olan Olivia ve Isabella adındaki kızlarını saygın bir üniversiteye kaydettirmek için ünlü modacı Mossimo Giannulli’yle birlikte suç işleyen yıldız oyuncu hapse girdi.

Yıldız isim 2 ay hapis yattıktan sonra böyle görüntülenmişti... Bu süreçte anlaşmaları iptal oldu, kariyeri bitti... İki yıl süren denetim cezası da hâlâ devam ediyor

KABAK ONUN BAŞINA PATLADI: HEM HAPSE GİRDİ HEM KARİYERİ BİTTİ

Önce suçunu kabul etmeyen Lori Loughlin dört sezondur oynadığı diziden kovuldu. Ününü, gücünü ve sahip olduğu serveti kızları kayırılsın diye kullanmak isteyen Lori Loughlin ve ona ortak olan kocası 500 bin dolar rüşvet vermişti. Ancak bu planları suya düştü, kızlarının da adları lekelenmiş oldu. Olivia ve Isabella tepki görmekten ve zorbalığa uğramaktan korktukları için okulu bırakmak zorunda kaldılar.

Lori Loughlin de tüm anneler gibi kızlarının iyi bir eğitim almasını istemişti: Bunu yaparken başkalarının hakkını çalıp, gücünü kullanarak rüşvet verdiğinin ortaya çıkması Hollywood'un son yıllarda gördüğü en büyük skandallardan biri oldu

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Böylece hem o kadar para boşa gitti, hem iki gen kızın hayatı perişan oldu hem de Lori Loughlin yıllarca uğraşıp inşa ettiği Hollywood kariyerini bir kalemde çöpe yolladı. 59 yaşındaki yıldız oyuncu 2 ay hapis yattı ve 150 bin dolar para cezası ödedi. Bunun dışında kamu hizmeti cezası da aldı ve 2 yıl gözlem altında kaldı. Hatta bu gözlem cezası önümüzdeki aralık ayına kadar sürecek. Ünlü oyuncunun eşi Mossimo Giannulli ise 5 ay hapis, 20 bin dolar ceza ve 250 saat kamu hizmetiyle cezalandırıldı.

Ünlü oyuncu skandalın ardından uzun süre ortalarda görünmedikten sonra kızı Olivia Jade'le New York'ta ortaya çıktı

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HER ŞEY UNUTULMAYA YÜZ TUTUNCA ORTAYA ÇIKTI

4 yıldır adını lekeleyen bu skandalda dolayı pek ortalarda görünmeyen Lori Loughlin dün sürpriz şekilde New York’ta ortaya çıktı. Üstelik yanında da parayla üniversiteye soktuğu ortaya çıkan küçük kızı Olivia Jade Giannulli vardı. Anne kız ellerinde kahveleriyle sokaklarda gezerken gazeteciler de peşlerini bırakmadı.

İletişim okurken yaşananlar yüzünden okulunu bırakan 23 yaşındaki Olivia Jade, birçok yaşıtı gibi moda, güzellik ve stil gibi konularda paylaşımlar yapan, YouTube kanalı da olan ünlü bir influencer oldu. Yıldız oyuncunun iki kızı Olivia ve Isabella, ünlü annelerinin ve güçlü soyadlarının da etkisiyle sosyal medyada yükselen birer yıldızken bir anda ortadan kaybolmuşlardı.

Üniversiteyi bıraktıktan sonra influencer olan Olivia Jade hem tarzıyla hem de annesine benzerliğiyle dikkat çekti

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SKANDAL ÇOCUK ÜNİVERSİYETİ BIRAKIP INFLUENCER OLDU!

Instagram hesaplarını kapatan ve paylaşımlarını durduran iki kardeş skandalın üzerinden birkaç yıl geçip yaşananlar küllenince yeniden ortaya çıktı. Artık bir sosyal medya ünlüsü ve güzellik ikonu haline gelen Olivia Jade, geçen yıl katıldığı bir yayında kendisini kurban gibi görmediğini, suçlu olduğunu kabul ettiğini söylemişti. Ancak yine de ünlü ismin kızı sosyal medyadan ve YouTube’dan yaptığı yayınlara destek olan büyük markaların sponsorluk anlaşmalarını kaybetti.

Lori Loughlin ve kızları yaşananlardan kötü etkilense de ailenin sahip olduğu büyük servet nedeniyle aslında lüks içindeki hayatlarını yaşamaya kolayca devam edebiliyor

HER ŞEYE RAĞMEN DEVAM...

Cezasını çekip hapisten çıktıktan sonra oyunculuk kariyeri bitme noktasına gelen Lori Loughlin de olayın küllenmesiyle birlikte yeniden kariyerine geri dönmeye çalışıyor. Yaptığı bütün dizi ve film anlaşmaları iptal edilen ünlü isim 2021’den beri küçük rollerde de olsa bir dizi ve bir de film için kamera karşısına geçmişti. Ancak uzun yıllara yayılan başarılı bir kariyeri olan oyuncunun artık büyük bir proje ya da iddialı başrollerle ekrana gelemeyeceği düşünülüyor.