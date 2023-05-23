Bu kez tek başına... İhanet soruları güldürdü!

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Eşi Neslihan Atagül’e ihanet ettiği iddialarını yalanlayan ve “O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim” açıklamasını yapan oyuncu, soruları yanıtlamak istemedi. Doğulu, ihanet sorularına sadece gülümsemekle yetindi. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler ...

Fit çift

Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu önceki gün spor sonrası asansör selfie’lerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çiftin formlarına dikkat etmesi ve fit halleri hayranlarının beğenisini kazandı.

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Pazar buluşması

Uraz Kaygılaroğlu, eski eşi Melis İşiten ve kızı Ada ile fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı. Ünlü oyuncular, kızları Ada ile keyifli vakit geçirdi. Instagram’da 2.7 milyon takipçisi bulunan Kaygılaroğlu, eski eşi ve kızıyla birlikte sinemaya gidip pazar keyfi yaptı. İkilinin paylaşımına takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Gurur pozu

Hande Subaşı uzun süredir birlikte olduğu işadamı Alican Ulusoy’un yeğeni Meyra Ceylan’ın Amerika’daki mezuniyet törenine katıldı. Ünlü oyuncu, dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Berkeley’den mezun olan Meyra Ceylan’la olan karelerini Instagram hesabında “Gururumuz” notuyla paylaştı.

Boğaz keyfi

Fenerbahçe’de forma giyen İrfan Can Kahveci hafta sonu güzel havayı fırsat bilip eşi Gözde Kahveci, oğlu Can ve dostlarıyla Boğaz’da tekne turu yaptı. Gözde Kahveci, Boğaz keyfinden kareleri Instagram hesabına “Güzel bir pazar” notuyla yükledi.

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19 yıl sonra sahnede

Yeşim Ceren Bozoğlu, 19 yıl sonra tiyatro sahnesine döndü. Ünlü oyuncu, Umut Demirkır’la birlikte yazdığı tek kişilik “Bir Kurbağanın Anatomisi” adlı tek kişilik oyunla Tiyatro Kılçık’ta seyirci karşısına çıktı. Bozoğlu’nun 25 farklı karaktere hayat verdiği oyun, 23 Haziran’a kadar her cuma Tiyatro Kılçık’ta sahnelenecek. Oyuncu, ilk gösterim sonrasında tiyatrocu arkadaşlarıyla yaptığı kutlamayı sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Küçük bir prömiyer hikayesi…”