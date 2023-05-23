Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Bu kez tek başına... İhanet soruları güldürdü!

Güncelleme Tarihi:

#Kadir Doğulu#Neslihan Atagül’#Hande Ataizi
Bu kez tek başına... İhanet soruları güldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 08:21

Geçtiğimiz ay bir eğlence mekânında bir kadınla samimi şekilde görüntülenen Kadir Doğulu bu kez tek başına Karaköy’deydi.

Haberin Devamı

Eşi Neslihan Atagül’e ihanet ettiği iddialarını yalanlayan ve “O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim” açıklamasını yapan oyuncu, soruları yanıtlamak istemedi. Doğulu, ihanet sorularına sadece gülümsemekle yetindi. (Sayit DURMAZ)

Bu kez tek başına... İhanet soruları güldürdü


Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

 

Fit çift

Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu önceki gün spor sonrası asansör selfie’lerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çiftin formlarına dikkat etmesi ve fit halleri hayranlarının beğenisini kazandı.

Haberin Devamı

Bu kez tek başına... İhanet soruları güldürdü

Pazar buluşması

Uraz Kaygılaroğlu, eski eşi Melis İşiten ve kızı Ada ile fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı. Ünlü oyuncular, kızları Ada ile keyifli vakit geçirdi. Instagram’da 2.7 milyon takipçisi bulunan Kaygılaroğlu, eski eşi ve kızıyla birlikte sinemaya gidip pazar keyfi yaptı. İkilinin paylaşımına takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bu kez tek başına... İhanet soruları güldürdü

Gurur pozu

Hande Subaşı uzun süredir birlikte olduğu işadamı Alican Ulusoy’un yeğeni Meyra Ceylan’ın Amerika’daki mezuniyet törenine katıldı. Ünlü oyuncu, dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Berkeley’den mezun olan Meyra Ceylan’la olan karelerini Instagram hesabında “Gururumuz” notuyla paylaştı.

Bu kez tek başına... İhanet soruları güldürdü

Boğaz keyfi

Fenerbahçe’de forma giyen İrfan Can Kahveci hafta sonu güzel havayı fırsat bilip eşi Gözde Kahveci, oğlu Can ve dostlarıyla Boğaz’da tekne turu yaptı. Gözde Kahveci, Boğaz keyfinden kareleri Instagram hesabına “Güzel bir pazar” notuyla yükledi.

Haberin Devamı

Bu kez tek başına... İhanet soruları güldürdü

19 yıl sonra sahnede

Yeşim Ceren Bozoğlu, 19 yıl sonra tiyatro sahnesine döndü. Ünlü oyuncu, Umut Demirkır’la birlikte yazdığı tek kişilik “Bir Kurbağanın Anatomisi” adlı tek kişilik oyunla Tiyatro Kılçık’ta seyirci karşısına çıktı. Bozoğlu’nun 25 farklı karaktere hayat verdiği oyun, 23 Haziran’a kadar her cuma Tiyatro Kılçık’ta sahnelenecek. Oyuncu, ilk gösterim sonrasında tiyatrocu arkadaşlarıyla yaptığı kutlamayı sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Küçük bir prömiyer hikayesi…”

Bu kez tek başına... İhanet soruları güldürdü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadir Doğulu#Neslihan Atagül’#Hande Ataizi

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu?

#Eski Sevgili
Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler! Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

#Kanser
BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım?

#Çocuk Baskısı