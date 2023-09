Bu işte bir tuhaflık var… Önce bekarım dedi sonra gizemli bir adamla el ele yakalandı!

Haberin Devamı

Defile sonrası partilerde, verilen özel yemeklerde ya da şehir turunda karşımıza çıkan bu ünlülerin bazıları da haklarında çıkan aşk dedikodularını doğruluyor ya da tam tersi ortada böyle bir şey yok derken paparazzilere yakalanıveriyor.

Selena Gomez en yakın arkadaşları Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham’la birlikte Paris'te futbol maçı izledi

PARİS'TE YAKALANDI

Hazır oraya kadar gitmişken bir de heyecanlı bir futbol maçı izlemek isteyen Selena Gomez de bu ünlülerdenbiri. En yakın arkadaşları Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham’la birlikte Paris Saint-Germain’in maçını izlemeye giden ünlü şarkıcı fena yakalandı!

Artık Justin Bieber aşkı sonrası yaşadığı hayal kırıklığı ve onun yeni karısı Hailey Bieber'la yaşadığı kavgaları bir kenara bırakan ünlü yıldız hem oyunculukta parladı hem de fazla kilolarını verip yeniden forma girdi

Uzun yıllar Justin Bieber’la yaşadığı büyük aşkla gündeme gelen Selena Gomez bir ara adı Zayn Malik’le aşk dedikodularına karışa da epeydir kalbini boş tutuyordu. Gomez ve Justin Bieber’ın yeni eşi Hailey Bieber arasında yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan kıskançlık kavgaları aylarca gündemden ve manşetlerden düşmemişti.

Selena Gomez sık sık Instagram'dan fotoğraf yayınlayarak ya da TikTok videoları çekerek hayranlarıyla samimi paylaşımlarda bulunuyor

Şarkıcılıkla birlikte oyunculuk da yapan ve son yıllarda başrolünü oynadığı Only Murders in the Building dizisiyle büyük ses getiren Selena Gomez bir dönem aldığı ve eleştiri oklarının hedefi haline gelmesine yol açan kiloları da verdi.

VİDEO PAYLAŞIP "BEKARIM" DEMİŞTİ

Dizi çekimleri ve müzik çalışmalarından arta kalan zamanda sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve hayranlarının karşısına sürekli çektiği TikTok videolarıyla çıkan Selena Gomez yaptığı samimi açıklamalarla sürekli gündemde.

İşte yine bu paylaşımların birinde hem de daha çok kısa süre önce "Bekarım, erkek arkadaşım yok" açıklaması yapan ünlü şarkıcı Paris'te gizemli bir adamla el ele paparazzilere yakalandı

31 yaşındaki yıldız isim sürekli terk edilen ve bunalıma giren eski aşık görünümünü üzerinden çoktan attı ve kalbini de yeni aşklara açtığını ortaya koydu. Yakın zamanda yaptığı bir TikTok paylaşımında ise hayranlarının merakla sorduğu soruya cevap vermiş ve “Hey, bilin bakalım kimin erkek arkadaşı yok!! Evet benim. Hâlâ bekarım” diyerek hayatında kimsenin olmadığını itiraf etmişti.

Selena'nın yanındaki adam maç sırasında üçlü arkadaş grubunun yanında yoktu

MADEM BEKARSIN BU ADAM KİM?

Ancak güzel yıldız tam da hayatımda kimse yok, bekarım açıklamasını yapar yapmaz gizemli bir erkekle el ele yakalandı. Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham’la birlikte gittikleri maçtan sonra yemeğe çıkan arkadaş grubu elbette hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve bolca imza dağıtmak zorunda kaldı.

Fotoğrafının çekildiğini fark edenGomez hemen adamın yanından uzaklaşmak için hayranlarına yöneldi ancak bu ismi gizli erkek çoktan kolunu ünlü şarkıcının omzuna dolamıştı

Bu arada Selena Gomez de maç sırasında yanında olmayan uzun boylu esmer bir adamla el ele tutuşmuş mekanı terk ediyordu. Gomez’in yanındaki adamın tanınmamak için kapüşonunu bile taktığı gözlerden kaçmadı. Selena Gomez ele ele yürüdüğü bu kimliği bilinmeyen adamdan uzaklaşıp hayranlarının yanına koştu.

KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA NAFİLE...

İmza vermeye başlayan Selena, aslında peşindeki fotoğrafçılara yakalandığı fark etmiş ve yanındaki bu kişiden uzaklaşabilmek için hayranlarıyla sohbete başlamıştı. Ancak bu kim olduğu bilinmeyen gizemli erkek ünlü yıldızın omzuna elini çoktan atmış ve bu şekilde çekilen fotoğrafları da magazin sayfalarını anında süslemeye başlamıştı.

Kendini zorla dışarı atan Selena Gomez bir yandan da keyifle gülümsüyor ama bekarım açıklamasının ütüne böyle yakalandığı için mahcup gözüküyordu. Gomez’e yanındaki erkeğin kim olduğu ve aralarındaki ilişki sorulsa da ünlü şarkıcı hiçbir açıklama yapmadan suskun kalmayı seçti.