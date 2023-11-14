Bu ilişkinin adını artık koydular… Onu herkese ‘sevgilim’ diyerek anlatıyor

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2005’te Mr. & Mrs. Smith filminde ikisi de ajan olan karı kocayı canlandıran Brad Pitt ve Angelina Jolie sette birbirlerine aşık olmuştu. Pitt, o dönem yollarını ayırdığı Jennifer Aniston’ı aldattığı iddialarını reddetti ve Jolie hayatına girdiğinde evliliğinin çoktan bitmiş olduğunu anlattı ama buna pek kimseyi ikna edemedi.

Bir araya geldikten kısa süre sonra isimleri birleştirilerek "Brangelina” olarak anılmaya başladılar ve Hollywood’un en çok takip ve merak edilen çifti oldular. Bu çok konuşulan evlilik 2016’da yine çok konuşulan bir boşanma davasıyla sona erdi. Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin 11 yıllık dillere destan aşkı büyük kavgalar ve karşılıklı suçlamalarla son bulmuştu

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OLAYLI BOŞANMANIN ARDINDAN KALBİ BOŞ KALMIŞTI

Mahkeme bu bitmek bilmeyen boşanma davası için 2019’da “Brad Pitt ve Angelina Jolie yasal olarak artık boşanmıştır” kararı verdi. Ancak eski çift henüz yasal sorunlarının büyük kısmını çözebilmiş değil. Angelina Jolie, Brad Pitt hayatından çıktıktan sonra hayatını 6 çocuğuna adamış bir görüntü sergilemeye başladı. Yıllardır adı pek kimseyle anılmadı. Kimi zaman adının anıldığı kişiler olsa da yoluna yalnız devam etti ve gönlünü boş tuttu.

Yakın çevresi Brad Pitt'in yıllardır ilk kez bu kadar mutlu olduğunu söylüyor: Usta aktör bu kez gerçekten aşık ve bu ilişki belli ki giderek ciddileşiyor

Brad Pitt de adı zaman zaman ünlü güzellerle anılsa da olaylı biten evliliğinden sonra gönlünü kimseye kaptırmamıştı. Ta ki bir yıl öncesine kadar… Yakışıklı aktör 2022’nin son aylarından beri basının onan taktığı isimle “esmer güzeli” olarak adlandırılan, kendisinden 29 yaş küçük ünlü mücevher tasarımcısı Ines de Ramon’la birlikte.

"ESMER GÜZELİ" DE ÜNLÜ OYUNCUDAN YENİ BOŞANMIŞTI

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Oldukça pahalı mücevherler tasarlayan bu esmer güzel aslında mesleği gereği zaten ünlülerle haşır neşir bir isim. Ancak onu Hollywood’la tanıştıran ve adının duyulmasına asıl yol açan şeyse Vampire Diaries dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Paul Wesley'le olan evliliğiydi.

Ines De Ramon da Eylül 2022'de Vampire Diaries dizisinin başrol oyuncusu Paul Wesley'le olan 3 yıllık evliliğini bitirmişti... Esmer güzelin adı sadece 2 ay sonra Pitt ile anılmaya başladı

Ines de Ramon, ünlü kocasından üç yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz eylül ayında ayrıldı. Ayrılır ayrılmaz da çoktan bekarlığın tadını süren kendisinden 29 yaş büyük Brad Pitt’le adı anılmaya başladı. Taze aşıklar bir süre tüm meraklı gözlerden saklanmaya çalışarak basınla kaçma kovalamaca oynadı. Brad Pitt’in bu konudaki hassasiyetine Ines de Ramon da uyum sağladı.

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GALADA İLK KEZ BİRLİKTE...

İlişkileri artık birinci yılını doldurmuşken Brad Pitt ve Ines de Ramon çifti artık toplum içinde daha rahat davranmaya ve saklanmadan bir “çift” gibi hareket etmeye başladılar. İkili geçen hafta yıldız akınına uğrayan LACMA Art+Film Galası'nda birlikte ilk kez kamuoyunun karşısına çıktılar.

Pitt ve Ramon ilk kez bir yıl önce böyle görüntülenmişti

Yani bir kırmızı halıda ilk kez birlikte görüldüler. Yine fotoğraf çektirmemeye, el ele poz vermeye uğraştılar. Ancak galaya katılanlar Pitt ve Ramon’un gala boyunca "çok sevgi dolu olduklarını" ve gazetecileri atlatıp içeri girdikten sonra aşk pozları verip etraflarındaki herkesle gülüp şakalaştıklarını söyledi.

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ONDAN ARTIK "KIZ ARKADAŞIM" DİYE BAHSEDİYOR

Çifte yakın kaynaklar “aşk kuşlarının” bir yıllık flörtün ardından harika bir ilişki içinde olduklarını söylüyor. "Bu Brad'in boşandıktan sonraki ilk düzgün ilişkisi” diyen yakın çevresi ünlü aktörün artık Ines de Ramon’dan “kız arkadaşım” olarak bahsettiğini, onu insanlarla sevgilim diyerek tanıştırdığını anlatıyorlar.

Taze aşıklar yeni yıla da çıktıkları romantik aşk tatilinde birlikte girdiler: Ines De Ramon'un Pitt'in yanında üstsüz güneşlenmesi bu ilişkiyi doğrulayan kanıtlardan biri sayıldı

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Angelina Jolie’yle karşılıklı suçlamalar ve büyük kavgalarla dolu boşanma sürecinden sonra Pitt’in ilk kez bu kadar mutlu olduğunu söyleyen dostları usta aktörün artık Ines de Ramon’la olan ilişkisine bir isim koyduğunu ve birlikteliklerini resmileştirdiğini iddia ediyorlar. Belki de artık ünlü çifti sokaklarda el ele ya da kırmızı halı davetlerinde yan yana poz verirken görmemize az kalmıştır…

BİR YILDIR HER FIRSATTA BİRBİRLERİNİN KOLLARINA KOŞUYORLAR

59 yaşındaki Pitt ve 32 yaşındaki de Ramon ilk olarak Kasım 2022'de Cindy Crawford, Rande Gerber ve Sean Penn ile birlikte bir Bono konserinin çıkışında birlikte görülmüştü. Ardından Ines de Ramon, Pitt’in başrolünü oynadığı "Babylon" filminin galasından sonra verilen partiye de katıldı.

Brad Pitt'in Ines De Ramon'u önemli davetlere yanında götürdüğü, iş ve arkadaş çevresiyle tanıştırdığı söyleniyordu... Yakın dostlarının anlattığına göre usta akötr artık ondan "kız arkadaşım" olarak söz etmeye başlamış yani ilişkinin adını çoktan koymuş

Çift yeni yıla da ünlülerin uğrak yeri olan tatil cenneti Cabo’da birlikte girmişti. Ines de Ramon ve Brad Pitt bu romantik kaçamakta bir arada görüntülendi; Ramon, Pitt elindeki senaryoyu okurken onun yanında üstsüz şekilde güneşleniyordu.





AŞKINI BOYNUNDA TAŞIYOR

Esmer güzel yaz boyunca de bir Formula 1 filminin çekimleri için Avrupa’da bulunan Pitt’i görebilmek için sürekli seyahat edip durdu. Brad Pitt’in yoğun işleri nedeniyle taze aşıklar sık sık ayrı kalsalar da Ines de Ramon adı Brad Pitt’le anılığından beri boynunda “B” harfi olan bir kolye taşımaya ve Pitt’i kalbinin yakınında tutmaya hep devam etti…