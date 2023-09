Bu cesaret herkeste bulunmaz… Gece gezmesine pantolonsuz gitti!

Haberin Devamı

Özellikle de moda ve gösteri dünyasının ünlüleri bu yeni akımların parçalarıyla sokağa çıkınca ilgi artıyor ve bu yeni kreasyonlar çok satmaya ya da ucuz muadilleri üretilmeye ve her bütçeye uygun hale getirilmeye çalışıyor.

Sosyal medya dün akşamdan beri paris'teki gece gezmesine pantolon giymeden çıkan hailey bieber'ın fotoğraflarıyla doldu

BU YENİ AKIMA UYGUN GİYİNMEK CESARET İSTER!

Bu son moda akımların en çok konuşulanı içinse en basitinden “giymek cesaret iste!” yorumu yapmak mümkün. Çünkü son zamanlarda neredeyse tüm ünlülerin üzerinde gördüğümüz bu yeni modada çok önemli bir parça eksik!

Paparazziler her zamanki gibi güzel modelin peşindeydi: Ancak Hailey Bieber'ı bu ilginç giysi tercihiyle gören hayranları da hemen fotoğraf çekmeye başladı

Hem de ne parça… Son aylarda moda ve gösteri dünyasının en ünlü isimlerinin uyguladığı bu yeni akımda pantolon giymek yasak! Yanlış duymadınız: Podyumlardan kırmızı halılara, en büyük sinema festivallerinden sokak gezmelerine kadar ünlüler artık objektiflere pantolonsuz yakalanıyor.

Hailey Bieber oldukça cesur bu görünümünü yaşanabilecek olası bir kazaya karşı yere kadar uzanan bir trençkotla tamamladı

HAILEY BIEBER EN ZORLU GÖRÜNÜMÜ BİLE BAŞARIYLA UYGULADI

Bu yeni akımın son hayranı da her zaman güzelliği ve şıklığıyla göreni büyüleyen Hailey Bieber oldu. Ünlü model Paris Moda Haftası için gittiği moda başkentinde kız arkadaşlarıyla yemeğe çıkarken bej bir balıkçı yaka üst ve siyah külottan oluşan kombinini şeffaf siyah taytıyla birleştirdi. Uzun bacaklarını sergileyen ünlü yıldız kötü bir kazaya sebep vermemek içinse üzerine uzun bir trençkot aldı.

Pantolonsuz kombin akımının en yeni takipçilerinden biri de Brezilyalı siper model Gisele Bündchen oldu

Üstelik Hailey Bieber bu ilginç ve cesaret isteyen akımın ilk takipçisi de değil. Sonbaharın gelmesiyle Avrupa’da peşi sıra düzenlenen moda haftalarına katılan çok sayıda ünlü isim de sokaklara böyle çıkıp çarpıcı pozlar verdi. Her zaman çılgın tarzıyla tanınan Cara Delevingne, eylülün ilk haftasında New York Moda Haftası’nda gövde gösterisi yapan Gisele Bündchen, yine New York sokaklarındaki gezintilerine üzerinde sadece çizgili bir gömlekle çıkan Kendall Jenner bu isimlerden sadece birkaçı…

Çılgın tarzıyla tanınan Cara Delevingne de bu yeni modayı hemen uygulayanlardan

Kendall Jenner, yeni trendlerin kokusunu çabuk alan ünlülerden: Güzel model bu görünümü ilk olarak Met Gala'da kullamıştı... Ardından pantolonsuz akımını gündelik hayatında da sıkça uygulamaya başladı

ŞİMDİLİK SADECE CESUR BİRKAÇ İSİM GİYDİ...

Hatta ünlü model Kendall Jenner, bu pantolonsuz gezme işi daha moda olmadan, mayısın ilk günü düzenlenen Met Gala’ya da pantolonsuz, sadece bir pırıltılı body giyerek katılmış, akımın öncüsü olmuştu. The Crown dizisinde Prenses Diana’yı canlandırarak ününe ün katan 27 yaşındaki oyuncu Emma Corrin de Venedik Film Festivali’nde iç çamaşırı, üzerine giydiği hırka ve ince çoraplarıyla boy göstermişti.

Emma Corrin'in Venedik'teki bu görüntüsü beğenilmemiş ve ağır eleştirilere uğramıştı

Bu çarpıcı, çarpıcı olduğu kadar biraz da tuhaf ve cesur olan yeni akımı çabucak takip eden ünlülerin bir kısmı bu konuda ağır eleştirilere de uğradı. Özellikle de genç yıldız oyuncu Emma Corrin yılın en önemli festivallerinden birinde bu görünümle ortaya çıkınca özensiz bulundu. Dev modaevleriyse yeni sezonun tüm defilelerinde bu akıma yer vermeye devam ediyor. Şimdilik az sayıda cesur ünlü tarafından kullanılan bu yeni tarz bakalım daha ne kadar gündemde kalacak…

Ünlü model hailey bieber geçen ay da piyasaya sürdüğü yeni makyaj ürünlerinin tanıtımı için son derece şık bir şekilde sokaklara çıkmış, onu gölge gibi takip eden kocası Justin Bieber ise karısının yanındaki bu pejmürde görüntüsü nedeniyle yerden yere vurulmuştu