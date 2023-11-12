Brezilyalı televizyon yıldızı yağ aldırma operasyonunda hayatını kaybetti!

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Brezilya televizyonu Globo 1'de yer alan habere göre 29 yaşındaki oyuncu "estetik bir prosedürden geçmek" üzere hastaneye yatırıldıktan bir gün sonra, masif pulmoner emboli geçirdi ve sonrasında geçtiğimiz salı günü Brezilya'nın Sao Paulo kentinde hayatını kaybetti.

Ameliyattan iki buçuk saat sonra Andrade'nin kalbinin durduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı bildirildi. Hastaneden yapılan açıklamada, "Hasta Luana Andrade, ailesi tarafından tutulan özel bir cerrah ve anestezist tarafından gerçekleştirilen bir liposuction prosedürü için pazartesi öğleden sonra ailesi eşliğinde üniteye kabul edildi" denildi.

29 yaşındaki Luana Andrade'nin ölümü büyük bir şok ve üzüntü yarattı

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"Yaklaşık iki buçuk saat süren ameliyatın ardından, hasta ani bir solunum olayı yaşadı ve kalbi durdu, ekip tarafından derhal hayata döndürüldü." diye devam eden açıklamada Luana Andrade’nin ameliyatının yarıda kesildiği ve yapılan testlerin ardından genç kadında kan pıhtılarının damarları veya arterleri tıkamasıyla ortaya çıkan masif tromboz olduğunun ortaya çıkarıldığı söylendi.

Ameliyattan hemen alınan ünlü oyuncuya yoğun balımda ilaç ve hemodinamik tedavi uygulandı ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı ve Luana Andrade hayatını kaybetti. Andrade’nin cenaze töreni çarşamba günü düzenlendi. Luana Andrade, liposuction operasyonunu dizindeki yağları aldırmak için yaptırmıştı.

Andrade'nin hayatına mal olan liposuction operasyonunu diz kapağındaki yağları aldırmak için istemişti

Andrade en çok 2021 yılından beri birlikte olduğu erkek arkadaşı Joao Hadad’la birlikte katıldığı reality şov programı "Power Couple" ile ünlenmişti. Talihsiz oyuncu aynı zamanda televizyon dizilerinde kamera arkasında da görev yapıyordu.

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Instagram'da 563 binden fazla takipçisi olan Andrade, Lukand adını verdiği bir giyim markası da kurmuş ve başarılı bir ekran yüzü olmanın yanı sıra bir influencer olarak da epey ünlenmiş, sonrasında da iş kadını olmayı da başarmıştı.

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan genç kadın hem başarılı bir içerik üreticisi hem de iş kadınıydı

Ünlü oyuncunun ölümünün ardından erkek arkadaşı Joao Hadad, Instagram'da onun fotoğraflarını paylaşarak kalbinin paramparça olduğunu ve bunun yaşadığı en kötü kâbus olduğunu yazdı. Hodad, Luana Andrade’yle Eyfel Kulesi yakınlarında çekilmiş siyah-beyaz bir fotoğrafın altına "Büyük bir pişmanlık ve kalbimde büyük bir acıyla Luana'ma, prensesime, güzelime veda ediyorum" yazdı.

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Acılı sevgilisi birlikte kameralar karşısına geçtiği Andrade’ye "İki yıldır senin yanındayım ve ne kadar mutlu olduğumu anlatacak kelime bulamıyorum... Güzel bir hikaye yazıyoruz ve hayallerimizi yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bir kız arkadaştan daha fazlasısın ve her zaman hayat arkadaşım olacaksın. Sen benim güneş ışığı prensesimsin, beni ve hepimizi yukarıdan izlemeye devam etmeni istiyorum. Seni her zaman ve sonsuza kadar seveceğim!" sözleriyle veda etti.