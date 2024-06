Boşanalı bir yıl oldu, ikinci sevgiliye koştu... Aşk, kumsalda alev aldı!

Haberin Devamı

Evlilikleri başladığı gibi beklenmedik bir zamanda bitti. Boşanma davası açıldı ve hiç işi uzatmadan yollarını ayırdılar.

Bu evlilikten iki tane çocuk sahibi olan genç anne, memleketine döndü ve hemen kendine yeni bir sevgili buldu.

Erkek tarafı ise bir süre bocaladıktan sonra kısa bir ilişki yaşadı. Ama görünüşe bakılırsa boşanmanın üzüntüsünü çoktan üstünden attı ve yepyeni ve doludizgin bir aşka yelken açtı.

Son olarak da yeni aşkıyla birlikte çıktığı tatilde objektiflere takıldı.

MUTLU YUVA DÖRT YILDA DAĞILDI

Öykülerini böyle kısaca anlattığımız bu genç ve ünlü çift, Sophie Turner ile Joe Jonas.

Taht Oyunları (Game of Thrones) ile şöhreti bulan Turner ile kardeşleriyle birlikte kurduğu The Jonas Brothers (Jonas Kardeşler) adlı müzik grubuyla tanınan Joe Jonas, bir zamanlar mutlu bir yuva kurmuşlardı. Fakat her şey sadece dört yılda bitti.

Bir zamanlar aşklarıyla herkese parmak ısırtan Turner ile Jonas'ın iki çocuklu evliliği geçen yıl sona erdi.

O sürecin ardından Turner, çok özlediğini söylediği vatanı İngiltere'ye döndü. Tabii ki yanına kızlarını da aldı. Çok zaman geçmeden de aristokrat bir aileden gelen Peregrine Pearson ile yeni bir aşka başladı.

TOPARLANMASI UZUN SÜRDÜ AMA SONUNDA O DA AŞKI BULDU

Joe Jonas ise eski çiftin, boşanmadan sonra hemen toparlanamayan tarafı oldu. Bir süre bocaladıktan sonra model Stormi Bree ile yakınlaştı, ama bu ilişki çok uzun sürmedi.

Fakat görünüşe göre Joe Jonas da eski evliliğinin üzerine bir sünger çekti ve bu kez daha samimi görüntüler sergilediği oyuncu Laila Abdallah ile yeni bir aşka başladı.

Taze aşıklar, geçtiğimiz günlerde çıktıkları Yunanistan tatilinde görüntülendi. Bir önceki sevgilisiyle görülmediği kadar çok ilgi gösteriyordu Jonas yeni aşkına.

KUMSALDA AŞK BAŞKADIR

34 yaşındaki Joe Jonas ile 28 yaşındaki Laila Abdallah, Atina'da bir plajda görüntülendi. Üzerinde yeşil mayosu olan Jonas, yeni sevgilisiyle gayet samimi görüntüler sergiledi.

Laila Abdallah ise mavi üzerine desenli tek parça mayosuyla denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Bu sırada taze aşıklar sık sık birbirlerine sarıldı, öpücüklere boğdu. Bir ara da Joe Jonas ile Laila Abdallah, kumsalda oturup sohbet etti. O sırada da birbirlerine el şakaları yapmaktan da geri durmadı.

Joe Jonas ile Laila Abdullah, bir ara birlikte denize girdiler. Orada da romantik anlar yaşadılar. Hatta denizde bile el ele tutuşmaktan vazgeçmediler.

LÜBNANLI OYUNCUYA GÖNLÜNÜ KAPTIRDI

Bu arada ünlü oyuncu Sophie Turner ile evliliğini bitiren Joe Jonas'ın kendine yine aynı sektörden bir sevgili bulduğunu da belirtelim.

Laila Abdallah, Lübnanlı bir oyuncu. Üstelik onun da Joe Jonas ile ortak bir özelliği var.

Lübnanlı meslektaşı Abdullah Abbas ile 2017 yılının aralık ayında evlenen Laila Abdallah, 2018 yılının şubat ayında da boşandı.

Yaşamını Kuveyt'te sürdüren Laila Abdallah, kariyerine model olarak başladıktan sonra oyunculuğa geçti. 25'ten fazla TV dizisi ve sinema filminde oynadı.

Joe Jonas ile Laila Abdallah, kısa bir süre önce bir açılışın konukları arasındaydı. Fakat orada mı tanıştıkları yoksa tanışıklığın daha öncesine mi dayandığı net olarak bilinmiyor.

SAHİP OLDUKLARINA MİNNETTAR OLUP HAYATINA DEVAM ETTİ: Joe Jonas, geçtiğimiz ay yaptığı bir sosyal medya paylaşımında yeni şarkısını takipçileriyle paylaştı ve orada da içini döktü. Boşandıktan sonra kelimenin tam anlamıyla perişan olduğunu belirten Jonas, sonra "minnettar olacak çok şeye sahip olduğunu" fark edip hayatına devam etme kararı aldığını da itiraf etti.





SOSYAL MEDYADAN TANIŞMIŞLARDI

Bu arada çiftin nasıl tanıştığına ve bu günlere nasıl geldiğine de bir bakalım. Turner ile Jonas, 2016 yılında Instagram üzerinden tanıştı. Birbirlerine yazdıkları direkt mesajlarla iletişimi sürdürdüler.

Sophie Turner, bir röportajda olup biteni şöyle anlatmıştı: " Ortak arkadaşlarımız vardı. Uzun zamandır bizi birbirimizle tanıştırmaya çalışıyorlardı. Sonra Instagram'da birbirimizi takibe aldık,. Sonunda da Joe bana mesaj gönderdi."

İkili tanıştı ve aralarında bir aşk doğdu.

2017 yılında Jonas Turner'a evlenme teklif etti. Turner da hiç düşünmeden bu teklifi kabul etti. Sonunda da 2019 yılında önce Las Vegas'ta ani bir törenle evlendiler. Sonra da Fransa'da düğün yapıldı.

2020 yılında Turner ile Jonas'ın ilk kızları geldi. İki yıl sora da ikinci bebekleri aralarına katıldı.

Ama bu iki küçük çocuk bile evliliği kurtarmaya yetmedi. Sophie Turner ve Joe Jonas yollarını ayırdı.

Joe Jonas'ın Yunanistan tatilinde birlikte görüntülendiği 28 yaşındaki Lübnanlı oyuncu Laila Abdallah, da birkaç ay süren bir evlilik yaşadı. Meslektaşı Abdullah Salih ile yaptığı evliliği ona mutluluk getirmedi.





Jonas, Laila Abdallah ile birlikte olmaya başlamadan önce model Stormi Bree ile kısa bir birliktelik yaşadı.





Jonas'ın eski eşi Sophie Turner ise İngiliz aristokrat Peregrine Pearson ile birlikte bir süredir.