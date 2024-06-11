Boyundan büyük işlere kalkıştı... Yaşına bakmadan futbol milli takımına öğüt vermiş!

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Durum böyleyken ülkenin gelecekteki kralı Prens William da biraz toparlandığını ileri sürdüğü karısını evde bırakıp resmi görevlerini sürdürmeye başladı.

Bir yandan işleri, diğer yandan ailesi ile uğraşan William, dün de yaklaşan Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde İngiltere'nin milli takımını ziyaret etti.

İşte o sıra da henüz 6 yaşında olan küçük oğlunun takım için verdiği öğüdü onlara iletti.

William, ziyareti sırasında İngiliz milli futbol takımının çalışmalarını sürdürdüğü St. George's Park'ta onlarla buluştu.

Takıma şampiyona öncesi şans diledi. Bu arada üç çocuğunun en küçüğü olan Louis'nin takıma gönderdiği mesajı da iletti.

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'DAHA ÇOK YEMEK YEMELERİNİ ÖĞÜTLEMİŞ'

Onun anlattığına göre William çocukları George, Charlotte ve Louis'yi okula götürürken onlara futbol milli takımına söylemek istedikleri bir şey olup olmadığını sordu.

Bunun üzerine 6 yaşındaki Louis de "Verebileceğim en iyi öğüt futbolcuların normalde yedikleri yemeğin iki katını yemeleri" diye konuştu.

William'ın bunları söylemesinden sonra İngiliz futbol milli takımının kaptanı Harry Kane "Sanırım beslenme uzmanımız bundan mutlu olmayacak" diye yanıt verdi.

Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024, 14 Haziran'da başlıyor. Turnuva 14 Temmuz tarihine kadar sürecek.

GİTTİĞİ HER YERDE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Ülkesini bu şampiyonada temsil edecek olan takıma "daha çok yemek yesinler" diye mesaj gönderen Louis, Galler çifti William ile Kate'in üç çocuğunun en küçüğü.

Diğer iki kardeşi George ve Charlotte'tan daha farklı bir profil çizen Louis, ailesiyle birlikte halkın karşısına çıktığı 2022 yılından bu yana hareketli tavırlarıyla dikkat çekiyor.

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İlk olarak Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'nci yılı şerefine düzenlenen etkinliklerde kural tanımayan çocukça tavırlarıyla dikkat çeken Louis, aradan geçen zamanda biraz durulmuş görünse de eskisinden çok da farklı değil.

ONLAR DA ORTADA GÖRÜNMÜYOR

Annesi Kate Middleton'ın hastalığı nedeniyle resmi görevlerinin iptal edilmesinden sonra Galler çocukları da fazla ortaya çıkmamaya başladı.

En büyük çocuk George, babasıyla birlikte geçtiğimiz haftalarda bir futbol etkinliğine katıldı. Fakat diğer iki kardeşini de geçen yılın aralık ayındaki Noel kutlamasından bu yana gören olmadı.

William ile Kate Middleton'ın üç çocuğu birbirinden çok farklı kişiliklere sahip. Geleceğin kralı olan 10 yaşındaki George utangaç kişiliğiyle dikkat çekiyor.

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8 yaşındaki kardeşi Charlotte ise daha küçücük yaşından bu yana baskın bir karaktere sahip. Ama en küçük kardeş Louis, iki büyük kardeşinden çok farklı.

O HEPSİNDEN DAHA FARKLI

En büyük çocukları George zaten biraz utangaç bir karaktere sahip olduğu için onun kural yıkması akla bile gelmez.

Ortanca kardeş Prenses Charlotte ise küçücük yaşından bu yana sanki nasıl bir ailede dünyaya geldiğini biliyormuş gibi protokol kurallarına sıkı sıkıya uyuyor.

Hatta ağabeyi George kimi zaman bazı ayrıntıları atlarsa onu hemen uyarıyor. Bunun sayısız örneği kameralara defalarca yakalandı.

Ama ailenin en küçük oğlu Prens Louis'ye gelirsek... İşte o ne ağabeyi George'a benziyor ne de ablası Charlotte'a. Protokol kurallarını defalarca yıktı.

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KURALLAR UMURUNDA DEĞİL

Aslında henüz çok küçük olan bir çocuk için bu durum normal. Ama George ve Charlotte onun yaşındayken onun yaptıklarının binde birini bile yapmıyorlardı.

Durum böyle olunca da Louis'nin karakterinin kardeşlerinden çok daha farklı olduğunu söylemek yanlış değil.

Kraliyet uzmanlarına göre Prens Louis, son olarak ailesiyle birlikte yer aldığı Noel ayini yürüyüşünde de yüzyıllardır uygulanın bir protokol kuralının yıkılmasına neden oldu. Bunun ne olduğuna gelirsek...

Konunun meraklıları iyi bilir ki geniş ailenin bir araya geldiği etkinliklerde herkes çekirdek ailesiyle yan yana olur. Anneler, babalar çocuklarını yanlarından ayırmaz.

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Her ne kadar akrabalarıyla kapalı kapılar ardında çok iyi geçinseler de toplum karşısına çıktıklarında kendi aileleriyle birlikte olurlar.

Ama geçen yıl Noel günü Sandringham'da yapılan yürüyüşte pek öyle olmadı. William ile Kate ve çocuklarının yanında ailenin bir başka üyesi, Zara Tindall'ın kızı Mia vardı. Sanki onların çekirdek ailesinden biriymiş gibi de Galler çocuklarının yanından hiç ayrılmadı.





KİMİN ELİNİ TUTTUĞU BİLE OLAY OLMUŞTU

Bu durum zaten uzun uzun konuşuldu. Ön plana çıkan ise Galler ailesi ile Tindall ailesinin ne kadar iyi geçindiğiydi. Ama bu samimiyetin ardında başka bir ayrıntı daha var.

İşte bu durum kraliyet uzmanlarına göre yüzlerce yıllık bir protokolün yıkılışı...

Noel günü St. Mary Magdelene Kilisesi'nde bir araya geldi kalabalık aile. Oraya ulaşan yolda da Louis'nin bir elinden babası William, diğer elinden de kuzeni Mia Tindall tuttu.

Kraliyet uzmanlarına göre bu durum yüzlerce yıldır uygulanan bir protokol kuralının yıkılmasıydı. Çünkü ana kural, bu tür etkinliklerde tüm çiftlerin sadece kendi çocuklarıyla yan yana bulunup birbirlerinin elini tutması.

Ama bu kez öyle olmadı. Mia, sanki Galler çiftinin çocuklarından biriymiş gibiydi gün boyunca. Bu arada Mia'nın Louis'nin yaramazlık ve taşkınlık yapmasını önlemek için "takviye güç" olarak ailenin yanında olduğu iddiaları da ilk günlerden itibaren konuşuluyor.

YAPTIKLARINA 'ŞIMARIKLIK DİYEN DE OLDU 'ÇOCUKÇA' BULAN DA

Aslında şöyle bir geçmişe bakıldığında Louis'nin kardeşlerinin aksine her fırsatta protokol kurallarını hiçe saydığını söylemek yalnız olmaz. Özellikle de Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yılında sergilediği tavırlar tarihe geçti bile.



Buckingham Sarayı'nın balkonunda Kraliçe'nin de bulunduğu kalabalık içinde savaş uçakları geçerken çığlık atması bunun örneklerinden biri.

Yine aynı etkinlikler kapsamında ailesiyle gittikleri bir konser sırasında da çeşitli taşkınlıklar sergiledi.

Sonrasında ise katıldığı etkinliklerde biraz daha durulduğu görüldü küçük Louis'nin...

Bu taşkın tavırların Louis ailesinin en küçüğü olduğu için şımartıldığı şeklinde yorumlandı bazıları tarafından. Ama bazıları da bu kadar küçük yaşta bir çocuk için Louis'nin yaptıklarının normal olduğunu ileri sürenler de oldu.