Boğaz'da sessiz nikah! Nevzat Aydın ve Zeynep Zenel evlendi...

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Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, modacı sevgilisi Zeynep Zenel ile önceki akşam evlendi. Aydın’ın Maldivler’de 4 gün sürecek düğün planı yaptığı ve özel uçakla konukları götüreceği iddiaları gündeme gelmişti.

Fakat işadamı, düğünü İstanbul’da yapmaya karar verdi. Aydın’ın Anadolu Hisarı’ndaki evinde gerçekleşen nikah törenine 70 kişi katıldı. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Aydın ile Zenel, düğün fotoğrafları da boğaz manzarasında çektirdi.

İKİNCİ KEZ ‘EVET’ DEDİ

Bilgisayar mühendisi olan Nevzat Aydın, ABD’de okurken Yemeksepeti fikrini geliştirmişti. 2001 yılında kurduğu firmayı, 2015’de 589 milyon dolara satarak, Türkiye internet tarihinin en yüksek satışını yapmıştı.

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45 yaşındaki Nevzat Aydın, 2011’de evlendiği Melis Pekand’dan 2017’de boşanmıştı. Aydın, moda markası Whenever Company’nin ortağı Zeynep Zenel ile ikinci kez nikâh masasına oturdu.