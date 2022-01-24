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Tamer Karadağlı kaza yaptı! 'Yağan kardan biz de nasibimizi aldık'

#Neslihan Atagül#Kadir Doğulu#Fahriye Evcen
Tamer Karadağlı kaza yaptı Yağan kardan biz de nasibimizi aldık

İstanbul ve Ankara beyaza bürününce sanat dünyasının ünlü isimleri de karlar altında pozlar verdi. Birçok ünlü isim, yaşadıkları heyecanı sosyal medyada paylaştı. İşte onlardan bazıları...

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Kaza yaptı!

Ankara'da bulunan oyuncu Tamer Karadağlı yoğun kar yağışından nasibini aldı trafik kazası yaptı.

Yoğun kar yağışına Ankara'da yakalanan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, dün akşam saatlerinde kayan aracını kontrol edemeyerek kaza yaptı. Çarptığı aracın şoförünü bulamayan oyuncu, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu:

Tamer Karadağlı kaza yaptı Yağan kardan biz de nasibimizi aldık

"Dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı. Ve bundan ben de nasibimi aldım. Ankara Şimşek sokağın üst tarafındaki arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım.."

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Çarptığı arabanın fotoğrafını Instagram'dan paylaşan oyuncu, daha sonra yaptığı açıklamada aracın sahibini bulduğunu söyledi.

Şortla kar keyfi

Neslihan Atagül, evinin bahçesinde köpekleriyle birlikte karlı havanın tadını çıkardı. Havanın soğuk olmasına rağmen kısa şortla dışarı çıkması dikkat çeken oyuncunun o anlarını eşi Kadir Doğulu çekti.

Tamer Karadağlı kaza yaptı Yağan kardan biz de nasibimizi aldık

Yürüyüş hatırası

Her yerin karla kaplandığını gören Fahriye Evcen, yürüyüşe çıktı. Karlar arasında fotoğraflar çektiren ünlü oyuncu, o pozları Instagram’daki takipçileriyle paylaştı. Evcen’in fotoğraflarına takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.

Tamer Karadağlı kaza yaptı Yağan kardan biz de nasibimizi aldık

Kepaze olduk

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”da Muzaffer karakterini canlandıran Enis Arıkan, rol arkadaşı Burcu Biricik ile çektiği videoyu Instagram’da yayınladı. Set arasında karlı yolda yürümeye çalışan ikili zor anlar yaşadı. Arıkan o anları “Kepaze olduk” diyerek anlattı.

Tamer Karadağlı kaza yaptı Yağan kardan biz de nasibimizi aldık

İyi pazarlar

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Ali Sunal, 2 buçuk yaşındaki kızı Narin ile birlikte kar keyfini yaşadı. Kızıyla Caddebostan sahilinde, karlar arasında poz veren Sunal, bu kareyi “İyi pazarlar” notuyla Instagram hesabında paylaştı.

Tamer Karadağlı kaza yaptı Yağan kardan biz de nasibimizi aldık

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#Neslihan Atagül#Kadir Doğulu#Fahriye Evcen

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