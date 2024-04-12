Bir zamanların uslanmaz çapkınıydı… Aradığı mutluluğu üçüncü eşinde buldu

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Dün akşam iki oğullarını bakıcıya bırakıp New York’taki 2024 City Harvest Gala’ya katılan Richard Gere ve eşi Alejandra Silva, gecenin en çok ilgi gören konukları arasındaydı.

KARI-KOCA ŞIKLIK YARIŞTIRDILAR

Lacivert bir takım elbise ile uyumlu açık mavi bir gömlek giyen Gere ilerleyen yaşına rağmen oldukça fit görünüyordu. İspanyol eşi Alejandra Silva da şeffaf korsajlı ve katmanlı dantelden, ayak bileğine kadar uzanan etekli siyah spagetti askılı elbisesiyle büyük beğeni topladı.

Richard Gere ve Alejandra Silva çifti dün akşamki galada göz kamaştırdı

Richard Gere’in akrtis Penelope Milford, ressam Sylvia Martins, modacı Diane von Fürstenberg, Barbra Streisand, Priscilla Presley ve Kim Basinger ile ilişkileri oldu. 1991'den 1995'e kadar dünyanın en ünlü modeli Cindy Crawford'la evli kaldı. Sonrasında da aşk hayatı hareketliydi.

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EN UNUTULMAZ AŞKINI CINDY CRAWFORD'LA YAŞAMIŞTI

Gere ve Cindy Crawford 1988’de aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü süper model kendisinden 17 yaş büyük Gere ile evlendiğinde 25 yaşındaydı. Yıllar sonra bu ilişkiyi anlatan Crawford Richard Gere’le birlikte olabilmek için kendini baştan aşağı değiştirdiğini, bunu da canı gönülden yaptığını anlatacaktı.

Richard Gere 2002-2016 yılları arasında evli kaldığı ve şu an 24 yaşında olan oğlu Homer’ın da annesi olan eski eşi, model ve oyuncu Carey Lowell’dan şimdiki eşi Alejandra Silva’yla aşk yaşamaya başlayınca ayrılmıştı.

9 YILDIR DEVAM EDEN AŞKLARININ İKİ DE MEYVESİ OLDU

74 yaşındaki usta aktör ve 41 yaşındaki Silva 2015’ten beri devam eden birlikteliklerini 2018’de nikah masasına taşımıştı. Evliliklerinin altıncı yılını geride bırakan çiftin 5 yaşında Alexander ve 4 yaşında henüz adını açıklamadıkları iki oğulları var.

Alejandra Silva doğum yapmadan önce Tibet'e gidip Dalai Lama’yla tanışmıştı

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Alejandra Silva, ülkesinde tanınmış bir oyuncu ve iş kadını olmanın dışında aynı zamanda Real Madrid Futbol Kulübü'nün eski Başkan Yardımcısı olan Ignacio Silva'nın kızı. Hayatını hep göz önünde yaşayan Silva’nın da Richard Gere gibi bir önceki evliliğinden bir oğlu var.

ARALARINDA 33 YAŞ VAR AMA BUNU HİÇ UMURSAMIYORLAR

Çift aslında aşk yaşamaya başlamadan önce birbirlerini tanıyor hatta ailece de görüşüyorlardı. Aralarında 33 yaş fark olsa da oldukça mutlu bir evlilik yaşayan çift, 2018’de evlendikten kısa bir süre sonra ilk çocuklarını beklediklerini açıklamıştı.

Kariyerinde birbirinden başarılı sayısız filmi olsa da Richard Gere hep Pretty Woman (Özel Bir Kadın) filmindeki "beyaz atlı prens" olarak hatırlanıyor

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SIK SIK TİBET'E GİDİYORLAR: İKİSİ DE BUDİZM İNANCINI SEÇTİ

İkisi de hayır kuruluşları için birçok çalışma yürüten çifti aşkları kadar bu aktivizm sevdaları da bir arada tutuyor. Sürekli olarak çalıştıkları yardım kuruluşlarının etkinliklerinde boy gösteren çift Tibet’i de sık sık ziyaret ediyor ve Budist inancını hayatlarının bir parçası haline getirmiş durumdalar.

Hatta Alejandra Silva karnı burnunda hamileyken Tibet’e giden çift Dalai Lama’yı ziyaret etmiş, Budizm inancının kutsal kişisi sayılan Dalai Lama Alejandra Silva’nın karnını okşarken çekilmiş fotoğrafları epey konuşulmuştu.

Ünlü çift 2018'de gizlice evlenmişti

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GÖZLERDEN UZAKTA SESSİZ SAKİN BİR YAŞAMI SEÇTİLER

Artık oyunculuğu büyük oranda bir kenara bırakmış ve kendini eşiyle birlikte hayır işlerine adamış olan Richard Gere ve Alejandra Silva, iki oğullarıyla birlikte gözlerden uzakta, sakin ve huzurlu bir hayat yaşıyorlar.

Gere ve Silva sosyal medyada çocuklarının yüzlerini saklamaya özen gösteriyor

İKİ OĞULLARININ YÜZÜNÜ GÖREN YOK

Sosyal medyayı aktif kullanan çift doğayla iç içe bu hayattan bolca fotoğraf paylaşsalar da çocuklarının yüzlerini şimdiye kadar hiç göstermediler. Richard Gere Şubat 2023’te Meksika’ya yaptıkları bir aile gezisinde zatürreye yakalanıp hastaneye kaldırılmış, hayranlarını korkutmuştu. Usta aktör eşinin çabaları ve bakımı sayesinde hastalığı tamamen atlatarak sağlığına kısa süre içinde kavuştu.