20 yıl önce inzivaya çekilmişti… 94 yaşındaki efsane aktör benzinlikte ortaya çıktı…

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Hatta bu gözden kayboluş o kadar uzadı ki kimleri onun çok hasta olduğunu hatta öldüğünü düşünmeye başladı.

Gene Hackman, 2004’te artık emekli olduğunu ve oyunculuk yapmayacağını açıklamış, sonra da 20 yıl boyunca gözden kaybolmuştu.

20 YIL MERAKLI GÖZLERDEN SAKLANDIKTAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Tam bir münzevi hayatı yaşayan usta aktör nihayet yüzünü göstermeye başladı ve 94 yaşında olmasına rağmen bastonsuz şekilde tek başına ortaya çıkıp hayranlarının yüreğine su serpti.

Kendi kuşağının en yetenekli ve başarılı aktörlerindne olan Gene Hackman 20 yıldır ortalarda görünmedi, eşiyle birlikte inzivaya çekildi

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Birçok rol arkadaşı ilerleyen yaşlarına rağmen başrol oynamaya devam ederken 94 yaşındaki Hackman 2004'te oyunculuğu bıraktıktan sonra spot ışıklarından uzak kaldı.

Çifte Oscar sahibi usta oyuncu 5 Nisan'da Santa Fe, New Mexico'da bir beyzbol şapkası, yelek ve kareli gömlekle çıktığı gezintinin tadını çıkarırken görüntülendi. Gene Hackman mart ayında da aynı bölgede arabasına benzin alırken görülmüştü.

94 yaşındaki efsane isim bastonsuz yürüyordu ve kendi alışverişini de kendi yaptı

"Mississippi Burning" ve "Bonnie and Clyde" filmlerinin yıldızı usta aktör 80'li yıllardan beri Santa Fe, New Mexico'da yaşıyor.

"BEN YOKUM, ARTIK EMEKLİ OLDUM"

Gene Hackman bir piyansit olan 62 yaşındaki Betsy Arakawa ile 1992’de evlenmişti. hackman ilk evliliğini Faye Maltese'le yapmıştı. Üç çocuğu olan çift 1986'da boşandı.

Gene Hackman ilk eşi ve üç çocuğuyla birlikte

Hackman2004 yılında Larry King'e röportaj vermiş ve "Kendim hakkında konuşmayı pek sevmiyorum. Bilmiyorum. Kendimi filmde izlemekle aynı şey, beni rahatsız ediyor. Oyunculuk yapmayı seviyorum. İşin o kısmını seviyorum" diyerek neden pek ortalarda görünmediğini ve basınla konuşmadığını bu sözlerle anlatmıştı.

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KENDİ FİLMLERİNİ İZLEMİYOR

Gene Hackman “Oyunculuk yaparken tamamen mest oluyorum. Ama kendimi ekranda gördüğümde, büyükbabamı görmüş gibi oluyorum. Filmde kendimi 21 yaşında olarak görüyorum. Sonra aynaya bakıyorum ve her şey bambaşka bir hikâyeye dönüşüyor…” sözleriyle de kendi filmlerini izlemekten neden hoşlanmadığını anlatmıştı.

Daha önce de üç tarihi roman yazan Hackman emekli olduktan sonra kitap yazmaya devam etti, bu kez polisiye-gerilim türünde kitaplar yazdı

Errol Flynn gibi efsane aktörlerin oynadığı eski korsan filmlerini izlemekten çok keyif aldığını söyleyen Gene Hackman’ı 4 yıl deniz kuvvetlerinde görev aldıktan sonra oyunculuğa yönlendiren annesi olmuş…

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BÜYÜK BAŞARILARLA DOLU KARİYERİNE ANNESİNİN TEK BİR SÖZÜYLE BAŞLAMIŞ

Bir gün annesiyle sinemaya giden ve çıkışta onun "Bir gün bunu yaptığını görmek istiyorum” demesiyle cesaret bulan Gene Hackman "İhtiyacım olan tek şey buydu. Çünkü ben zaten bunu yapmak istiyordum. Ama birinin size söylemesi ya da sizi biraz zorlaması gerekiyor. Bana oyunculukla ilgili söylediği tek şey buydu. Bunu yaptığımı görmek istiyordu" diyerek oyunculuk serüveninin nasıl başladığını anlatmıştı.

Gene Hackman ikinci eşi Betsy Arakawa ile 1992’de evlenmişti

Usta oyuncu 2004’te emeklilik kararını açıklarken "Kendime dikkat etmeye çalışıyorum. Çok fazla korkum yok. Ölmek gibi normal bir korkum var. Belli bir yaşa gelince herkes bunu düşünür. Eşime ve aileme iyi bakıldığından emin olmak istiyorum. Bunun dışında çok fazla korkum yok" demişti.

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"BEN BİR YILDIZ DEĞİLİM"

Hackman 2011’de, emekli olduktan sonra verdiği nadir röportajlardan birinde "İyi bir aktör" olarak hatırlanmak istediğini söylemişti. "Warren Beatty bir yıldız. Robert Redford bir yıldız. Brad Pitt de öyle… Kendimi asla bu şekilde düşünmüyorum ...." diye Gene Hackman yine de kariyeri açısından çok az pişmanlığı olduğunun altını çizmişti: “Ben hep kendisine verilen rolü dürüst bir şekilde canlandırmaya çalışan biri oldum”