Film setinden Beyaz Saray’a… 80 yaşındaki usta aktör yarı yaşındaki sevgilisiyle aşk sarhoşu

Haberin Devamı

79 yaşındayken baba olan Robert De Niro son bir senedir küçük kızı Gia, ileri yaşta yedinci çocuğunu kucağına alması ve neredeyse yarı yaşındaki sevgilisiyle gündemde.

BEYAZ SARAY'DAKİ YEMEĞE SEVGİLİSİYLE EL ELE GİTTİ

Kendisi 80. yaşını kutlayan, kızı Gia da bir yaşına basan De Niro, 45 yaşındaki kız arkadaşı Tiffany Chen’le birlikte Beyaz Saray'daki özel davet yemeğine katıldı.

Usta oyuncu Joe Biden'ın yemek davetine sevgilisi Tiffany Chen ile katıldı

Dün akşam ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden tarafından Japonya Başbakanı Fumio Kishida onuruna düzenlenen özel davete el ele gelen çiftin mutluluğu ve neşeli halleri dikkat çekti.

Haberin Devamı

İkili Washington, D.C.'de düzenlenen gösterişli akşam yemeği için şık bir şekilde giyinmişti.

De Niro klasik siyah smokiniyle şık görünürken Chen straplez, yere kadar uzanan beyaz bir elbise giydi. Elbisesini siyah süslemeli bej bir şal ile kombinleyen Chen görünümünü siyah ayakkabılar ve uyumlu bir clutch ile tamamlamıştı.

De Niro'nun davet boyunca yüzünden gülümsemesi hiç eksik olmadı

Apple CEO'su Tim Cook, NASA yöneticisi Bill Nelson ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos gibi dünyanın önde gelen politikacıları ve iş insanlarının da katıldığı etkinlik öncesinde çift, kızlarının ilk doğum gününü kutlamıştı.

2021'DE BAŞLAYAN AŞKLARI KIZLARI DOĞUNCA PERÇİNLENDİ

De Niro, 2021'den beri birlikte olduğu Chen ile bebek beklediklerini gizli tutmuş, sonra geçen yılın mayıs ayında küçük bebeklerinin dünyaya geldiğini açıklamıştı.

Usta aktör şubat ayında People'a verdiği bir röportajda yedinci çocuğu, kızı Gia hakkında ilk kez konuşmuş ve onu "çok sevimli bir bebek" olarak anlatarak küçük kızına baktığında dünyadaki tüm dertleri unuttuğunu söylemişti.

Haberin Devamı

Gia'yı 79 yaşındayken kucağına alan De Niro'nun altı çocuğu daha var. Yıldız oyuncu "Çocukların hepsi ona bayılıyor. Torunlarım bile!" derken ileri yaşta baba olmanın zorlayıcı yönleri olduğunu da itiraf ediyor.

79 YAŞINDA 7'NCİ KEZ BABA OLDU

Yaşından dolayı kızının bakımı konusunda zorlayıcı işleri yapmakta sıkıntı çektiğini ve sevgilisi Tiffany Chen’in işlerin büyük bir kısmını üstlendiğini itiraf eden De Niro yine de yeniden baba olmaktan duyduğu mutluluğu saklayamıyor.

Usta aktörün son evliliğinden doğan kızı Helen Grace

Aktris Diahnne Abbott ile ilk evliliğinden 52 yaşında Drena adında bir kızı ve 47 yaşında Raphael adında bir oğlu olan usta aktörün Toukie Smith’ten de 28 yaşında Julian ve Aaron adında ikizleri var.

Haberin Devamı

Son olarak, eski eşi Grace Hightower'dan 26 yaşında Elliot adında bir oğlu ve 12 yaşında Helen Grace adında bir kızı olan Robert De Niro son eşi Hightower'dan 2018’de ayrılmıştı. Tiffany Chen, The Intern filminde Robert De Niro'yla birlikte sette

FİLM SETİNDE BAŞLAYAN İLİŞKİ AŞKA DÖNÜŞTÜ

Robert De Niro, kızı Gia’nın annesi, mutlu mesut bir ilişki sürdürdüğü Tiffany Chen’le 2014'te, başrolünü oynadığı The Intern filminin setinde tanışmıştı. De Niro ve Chen arasındaki ilişki ise setteki bu tanışıklıktan 7 yıl sonra başladı.

Çinli büyük kung fu ustası William C.C. Chen'in kızı olan Tiffany Chen, babasının izinden gitmiş ve kendisi de usta bir dövüş ustası ve eğitmeni olmuştu. Chen, The Intern filminde Robert De Niro’ya tai chi dersi veren bir eğitmeni canlandırıyordu.

Haberin Devamı

Tiffany Chen, katıldığı bir programda, Robert De Niro ile 2014’te sette başlayan profesyonel iş ilişkilerinin nasıl yıllar sonra aşka dönüştüğünü “Onunla birlikte çalıştığımız zaman gerçekten de sadece çalışıyorduk.” diye anlatmıştı. Robert De Niro kızı Gia'ya bakarken bile gözlerinin dolduğunu söylüyor

TANIŞTIKTAN 9 YIL SONRA ÇOCUKLARI OLDU

Chen, usta aktörle birkaç yıl sonra, De Niro boşandıktan sonra yeniden karşılaştıklarını ve ne kadar iyi anlaştıklarını fark ettiklerini itiraf etti. Aralarındaki ilişkinin kendiliğinden bir aşka dönüştüğünü söyleyen Tiffany Chen’le Robert De Niro’nun aşkı, çift 2021’de Fransa’nın güneyinde romantik bir tatile çıktıklarında birlikte fotoğraflanınca ortaya çıkmıştı.