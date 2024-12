Bir zamanların çocuk yıldızı artık mutlu bir anne… Hollywood’u terk etti, kocasıyla tanışınca hayatı değişti

Haberin Devamı

Son yıllarda popülerleşen bu akıma yıllar önce kapılan bir ünlü var ki şöhretinden kaçmak için sadece şehir değiştirmedi, dünyanın öbür ucuna yerleşti.

Ve şimdilerde verdiği bu kararın mutluluğunu yaşıyor ve deyim yerindeyse meyvelerini topluyor.

Lindsay Lohan 2000'lerin başında ünlü arkadaşları Britney Spears ve paris Hilton'la birlikte yaşadıkları hızlı gece hayatıyla konuşuluyordu... Adı da "Hollywood'un asi kızı"na çıkmıştı

ERKEN GELEN ŞÖHRET HAYATINI KÂBUSA ÇEVİRMİŞTİ

1998’de rol aldığı Disney filmi The Parent Trap ile çocuk yaşta şöhrete kavuşan, “Freaky Friday” ve “Means Girls” gibi yapımlarla da bu şöhreti kaplayıp yıldız bir oyuncu olan Lindsay Lohan’a erken gelen bu büyük şöhret tabiri caizse pek de yaramamıştı…

Çocuk yaşta bulduğu şöhretle gençlik yıllarını çok konuşulan skandallarla geçiren Lohan yıpranmış görüntüsüyle yaşından oldukça büyük bir görünüm sergiliyordu

Haberin Devamı

Kazandığı ünle birlikte hızlı bir gece hayatı yaşamaya başlayan Lohan sık sık başını kanunla derde soktu, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıkların pençesine düştü hatta tutuklandı.

Hollywood'u terk eden, evlenen ve anne olan Lindsay Lohan son yıllarda adeta geriye doğru yaşlanmaya başladı

HOLLYWOOD'U 10 YIL ÖNCE TERK ETTİ

İlerleyen yıllarla birlikte hayatına çeki düzen vermek isteyen Lohan bundan tam 10 yıl önce Hollywood’u terk ederek Dubai’ye yerleşmişti. Burada servetini akılcı yatırımlarla kendi adını taşıyan markalar yaratarak değerlendiren Lohan en sonunda hayatının aşkını da buldu!

Yıldız isim 2022'de evlendiği Bader Shammas'la Dubai'de yaşıyor ve ABD'yi sadece iş için ziyaret ediyor

Haberin Devamı

İlk kez 2020’de birlikte görüldüğü finansçı Bader Shammas’la 2021’de nişanlanan Lindsay Lohan’ın 2022’de evlendiği ortaya çıktı. Kuveyt vatandaşı olan Bader Shammas on iki Hristiyan aileden birinin üyesi ve hem ülkesinde hem de Dubai’de iyi tanınan bir finans destek şirketi olan Credit Suisse'in başkan yardımcılığını yapıyor.

AŞKI BULDU, EVLENDİ, ANNE OLDU...

Temmuz 2023'te oğlunu kucağına alan Lindsay Lohan kocasıyla çıktıkları romantik bir yemek randevusundan fotoğraflarını Instagram’dan yayınlayarak hayranlarıyla mutluluğunu paylaştı.

Haberin Devamı

Fotoğrafların altına “Kocacığımla öğle yemeği randevusu” notunu düşen yıldız isim Nisan 2022'de samimi bir törenle evlendiği Bader Shammas’la hayallerindeki aileyi kurdu ve eski günlerine veda ederek adeta yeniden doğdu.

“Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. O beni buldu ve aynı anda hem mutluluğu hem de zarafeti bulmak istediğimi biliyordu. O benim hayatım ve her şeyim. Her kadın her gün böyle hissetmeli.” dediği evliliğiyle birlikte oyunculuk kariyerine de yeniden göz kırpan Lohan setlere de geri dönmeyi başardı.

Lindsay Lohan kocasından bahsederken "Ben dünyanın en şanslı kadınıyım" diyor

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Estetik iddialarıyla gündemdeydi… Ünlü doktoruyla poz verdi Haberi görüntüle

ARTIK VARSA YOKSA OĞLU

Annelik macerası hakkında da sık sık samimi açıklamalar yapan Lohan “Bu, asla sahip olamayacağımı sandığım yepyeni, farklı bir sevgi türü” demişti. Ayrıca doğum sonrası vücuduyla gurur duyduğunu ve zayıflamak söz konusu olduğunda kendini sıkmak yerine oğluna odaklandığını söyledi.

Lindsay Lohan “Oğlum Luai’ye o kadar bağlandım ki en son düşündüğüm şey koşu bandına çıkmak oldu” diyerek kadın takipçilerine de doğum sonrası çok güzel göründüklerini ve kendilerine zaman tanımalarını tavsiye etti.