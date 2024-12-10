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Estetik iddialarıyla gündemdeydi… Ünlü doktoruyla poz verdi

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#Lindsay Lohan#Estetik#Estetikli Ünlüler
Estetik iddialarıyla gündemdeydi… Ünlü doktoruyla poz verdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 12:13

Son günlerde verdiği görüntülerde adeta tanınmaz hale gelen ve yaş almak yerine gençlik günlerine dönen ünlü isim için estetik yaptırdığı iddiaları gündemdeydi. Hatta kendisi bu konuda hiç yorum yapmayan ünlü oyuncunun imdadına babası yetişip “Benim kızımın güzelliği doğuştan” diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

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O da çocuk denecek yaşta şöhrete kavuşan birçok Hollywood yıldızı gibi zor yıllar geçirmişti. Uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanan, hırsızlık iddialarıyla gündeme gelen, hayatını tepetaklak eden bağımlılıklarından kurtulmak için birden fazla kez rehabilitasyon merkezinde yatmak zorunda kalan ünlü yıldız şu sıralar hem kariyerinde hem de özel hayatında yaptığı büyük atılımla gündemde.

Estetik iddialarıyla gündemdeydi… Ünlü doktoruyla poz verdi

38 yaşındaki ünlü oyuncu Lindsay Lohan, hızlı yaşadığı gençlik yıllarını geride bıraktı, 2022’de evlendiği eşi Bader Shammas’la Dubai’ye yerleşti ve Hollywood’dan uzakta bir hayata başladı.

ESTETİK İDDİALARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

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16 aylık Luai adında bir de oğlu olan Lohan bir yandan da uzun süredir uzak kaldığı oyunculuğa geri döndü ve kariyerini de yeniden ele aldı.

Estetik iddialarıyla gündemdeydi… Ünlü doktoruyla poz verdi

Skandallarla dolu çalkantılı hayatını geride bırakan yıldız isim son birkaç haftadır değişen görüntüsüyle ve estetik iddialarıyla gündemdeydi.

Cildinin sağlıklı görüntüsü ve yaydığı ışıltıyla geçmiş yıllardaki yorgun ve yıpranmış görünümünü tamamen yok olan Lindsay Lohan’ın son zamanlarda moda olan ve “yokmuş gibi” görünen bir dizi operasyon geçirdiği konuşuluyordu.

Estetik iddialarıyla gündemdeydi… Ünlü doktoruyla poz verdi

“SEVGİLİ DOSTUMLA CİLT BAKIMI ZAMANI”

Konu hakkında yorum yapmayan ve yıllar önce uzaklaştığı Hollywood’un kötü etkilerinden arındığı yeni hayatı sayesinde mutlu ve sağlıklı göründüğünü iddia eden ünlü oyuncu ünlü doktor olan Radmila Lukian’la bir selfie paylaştı.

Lindsay Lohan fotoğrafın altına 'Sevgili doktorumla cilt bakımı zamanı” yazdı.

Estetik iddialarıyla gündemdeydi… Ünlü doktoruyla poz verdi

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Ünlü doktor da daha önce Lohan’la fotoğraflarını paylaşmış ve “Onu kliniğimde ağırlamak büyük bir zevk. Onun cildinin sağlığı ve güzelliğiyle ilgilenmeyi seviyorum” yazmıştı.

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“ÇAKTIRMADAN MÜDAHALE”

Lindsay Lohan'ın doktorunun hem cerrahi hem de cerrahi olmayan estetik prosedürler konusunda çok başarılı olduğu ve müşterileri arasında birçok ünlü yıldızın ve sosyete üyesinin olduğu biliniyor.

Estetik iddialarıyla gündemdeydi… Ünlü doktoruyla poz verdi

Lukian minimum iyileşme süresiyle en doğal görünümlü müdahaleleri yapmakla nam salmış bir isim.

Hayranları da Lindsey Lohan’ın değişen görüntüsünün sırrını çözmeye uğraşıyor.

İŞLEMLERİ TEK TEK MASAYA YATIRDILAR: 300 BİN DOLAR HARCAMIŞ OLABİLİR

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Bir başka ünlü estetik doktoru olan Dr. Jonny Betteridge, geçtiğimiz günlerde yıldızın bu görünüme ulaşmak için plastik cerrahi prosedürlerine 300 bin dolara kadar para harcamış olabileceğini iddia etmişti.

Estetik iddialarıyla gündemdeydi… Ünlü doktoruyla poz verdi

Jonny Betteridge’e göre Lohan’ın geçirdiği cerrahi işlemler arasında yüz germe, üst göz kapağı ameliyatı, burun estetiği ve cerrahi kaş kaldırma yer alıyor.

Yıldız oyuncunun değişen görüntüsünün ardında botoks, dudak kaldırma, dudak dolgusu gibi başka işlemlerinde yer aldığı söyleniyor.

Estetik iddialarıyla gündemdeydi… Ünlü doktoruyla poz verdi

Lindsey Lohan’ın yaptırdığı işlemlerin belli olmaması için cilt analizi yaptırdığı ve gençleşen cildini lazerle yenileme işleminden de geçirdiği iddia ediliyor.

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“ANNE OLDUKTAN SONRA DOĞALLAŞTIM” DEMİŞTİ

Lohan daha önce de bu konudaki soruları cevapsız bırakmış ve estetik yaptırıp yaptırmadığı sorularına yorum yapmaktan kaçınmıştı. Ünlü oyuncu bu konuda sadece “Anne olduğumdan beri daha çok benimsediğim bir şey de doğal bir şekilde dışarı çıkmak ve yüzüme sürekli bir şeyler sürme ihtiyacı hissetmemek. Sanırım makyajlı görünme baskısı altında yaşıyoruz ama ben artık böyle hissetmiyorum. Sadece kendime bakmak ve kendimi olduğum gibi sevmek istiyorum” demişti.

Estetik iddialarıyla gündemdeydi… Ünlü doktoruyla poz verdi

İDDİALARA BABASI CEVAP VERDİ

Lohan’ın estetik iddialarına yorum ise kendisinden değil babasından gelmişti. Ünlü oyuncunun babası Michael Lohan, tüm estetik ameliyat söylentileri gündemdeyken kızını savundu ve “Onun güzelliği de tıpkı oyunculuk yeteneği gibi doğuştan gelme” dedi.

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#Lindsay Lohan#Estetik#Estetikli Ünlüler

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