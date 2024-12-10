Estetik iddialarıyla gündemdeydi… Ünlü doktoruyla poz verdi

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O da çocuk denecek yaşta şöhrete kavuşan birçok Hollywood yıldızı gibi zor yıllar geçirmişti. Uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanan, hırsızlık iddialarıyla gündeme gelen, hayatını tepetaklak eden bağımlılıklarından kurtulmak için birden fazla kez rehabilitasyon merkezinde yatmak zorunda kalan ünlü yıldız şu sıralar hem kariyerinde hem de özel hayatında yaptığı büyük atılımla gündemde.

38 yaşındaki ünlü oyuncu Lindsay Lohan, hızlı yaşadığı gençlik yıllarını geride bıraktı, 2022’de evlendiği eşi Bader Shammas’la Dubai’ye yerleşti ve Hollywood’dan uzakta bir hayata başladı.

ESTETİK İDDİALARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

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16 aylık Luai adında bir de oğlu olan Lohan bir yandan da uzun süredir uzak kaldığı oyunculuğa geri döndü ve kariyerini de yeniden ele aldı.

Skandallarla dolu çalkantılı hayatını geride bırakan yıldız isim son birkaç haftadır değişen görüntüsüyle ve estetik iddialarıyla gündemdeydi.

Cildinin sağlıklı görüntüsü ve yaydığı ışıltıyla geçmiş yıllardaki yorgun ve yıpranmış görünümünü tamamen yok olan Lindsay Lohan’ın son zamanlarda moda olan ve “yokmuş gibi” görünen bir dizi operasyon geçirdiği konuşuluyordu.





“SEVGİLİ DOSTUMLA CİLT BAKIMI ZAMANI”

Konu hakkında yorum yapmayan ve yıllar önce uzaklaştığı Hollywood’un kötü etkilerinden arındığı yeni hayatı sayesinde mutlu ve sağlıklı göründüğünü iddia eden ünlü oyuncu ünlü doktor olan Radmila Lukian’la bir selfie paylaştı.

Lindsay Lohan fotoğrafın altına 'Sevgili doktorumla cilt bakımı zamanı” yazdı.

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Ünlü doktor da daha önce Lohan’la fotoğraflarını paylaşmış ve “Onu kliniğimde ağırlamak büyük bir zevk. Onun cildinin sağlığı ve güzelliğiyle ilgilenmeyi seviyorum” yazmıştı.

“ÇAKTIRMADAN MÜDAHALE”

Lindsay Lohan'ın doktorunun hem cerrahi hem de cerrahi olmayan estetik prosedürler konusunda çok başarılı olduğu ve müşterileri arasında birçok ünlü yıldızın ve sosyete üyesinin olduğu biliniyor.

Lukian minimum iyileşme süresiyle en doğal görünümlü müdahaleleri yapmakla nam salmış bir isim.

Hayranları da Lindsey Lohan’ın değişen görüntüsünün sırrını çözmeye uğraşıyor.

İŞLEMLERİ TEK TEK MASAYA YATIRDILAR: 300 BİN DOLAR HARCAMIŞ OLABİLİR

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Bir başka ünlü estetik doktoru olan Dr. Jonny Betteridge, geçtiğimiz günlerde yıldızın bu görünüme ulaşmak için plastik cerrahi prosedürlerine 300 bin dolara kadar para harcamış olabileceğini iddia etmişti.

Jonny Betteridge’e göre Lohan’ın geçirdiği cerrahi işlemler arasında yüz germe, üst göz kapağı ameliyatı, burun estetiği ve cerrahi kaş kaldırma yer alıyor.

Yıldız oyuncunun değişen görüntüsünün ardında botoks, dudak kaldırma, dudak dolgusu gibi başka işlemlerinde yer aldığı söyleniyor.

Lindsey Lohan’ın yaptırdığı işlemlerin belli olmaması için cilt analizi yaptırdığı ve gençleşen cildini lazerle yenileme işleminden de geçirdiği iddia ediliyor.

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“ANNE OLDUKTAN SONRA DOĞALLAŞTIM” DEMİŞTİ

Lohan daha önce de bu konudaki soruları cevapsız bırakmış ve estetik yaptırıp yaptırmadığı sorularına yorum yapmaktan kaçınmıştı. Ünlü oyuncu bu konuda sadece “Anne olduğumdan beri daha çok benimsediğim bir şey de doğal bir şekilde dışarı çıkmak ve yüzüme sürekli bir şeyler sürme ihtiyacı hissetmemek. Sanırım makyajlı görünme baskısı altında yaşıyoruz ama ben artık böyle hissetmiyorum. Sadece kendime bakmak ve kendimi olduğum gibi sevmek istiyorum” demişti.





İDDİALARA BABASI CEVAP VERDİ

Lohan’ın estetik iddialarına yorum ise kendisinden değil babasından gelmişti. Ünlü oyuncunun babası Michael Lohan, tüm estetik ameliyat söylentileri gündemdeyken kızını savundu ve “Onun güzelliği de tıpkı oyunculuk yeteneği gibi doğuştan gelme” dedi.