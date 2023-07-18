Bir zamanların asi kızı gizlice evlenmişti… Lindsay Lohan’dan bebek müjdesi geldi: Meğer o doğuştan süper bir anneymiş!

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HIZLI HAYATI VE SKANDALLARLA DOLU GEÇMİŞİYLE AKILLARDA KALDI
Lindsay Lohan adını 2000'li yılların başında ünlü ve zengin arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı hızlı hayatı sayesinde çok sık duyardık. Nicole Richie, Paris Hilton ve Britney Spears gibi isimlerle birlikte partiden partiye koşan Lohan, en verimli olabileceği ve kendine sağlam bir oyunculuk kariyeri inşa edebileceği yılları paparazzileri peşinden koşturarak geçirmişti.
Bu hızlı yaşantı yüzünden başı alkol ve uyuşturucu yüzünden sık sık derde giren Lindsay Lohan, sık sık rehabilitasyon merkezlerine yatıp tedavi olmuş hatta madde etkisi altında araç kullandığı için tutuklanmıştı da. Hayranları da yakın çevresi de ünlü ismin bir gün evlenip yuva kuracağına pek ihtimal vermemişti. Zaten aşk hayatı da hayal kırıklıklarıyla doluydu.
AŞKI EN SONUNDA KENDİNE HİÇ BENZEMEYEN BİR ADAMDA BULMUŞTU
2016’da emlak zengini Rus iş insanı Egor Tarabasov’la nişanlanan ancak ayrılan Lindsay Lohan’ın hayatı Kuvetli banker Bader Shammas’la tanışınca değişti. Lohan, yıllardır aradığı aşkı onda buldu. Lindsay Lohan nasıl neredeyse tüm hayatını gözler önünde yaşadıysa Bader Shammas da bir o kadar özel hayatı gizli, gözlerden uzakta yaşayan biriydi. Çiftin ilişkisi ilk olarak 2020’nin başlarında duyuldu.
2021’in sonlarına yaklaşıldığındaysa Bader Shammas dizlerinin üstüne çöküp sevgilisine evlenme teklif etti. Nişan haberini Lohan Instagram’a koyduğu fotoğraflarda pırlanta yüzüğünü göstererek duyurmuştu. Lohan ve Shammas, herkesin beklediği gibi görkemli bir düğünle evlenmek yerine bunu gizlice yapmayı seçtiler. Geçen yılın nisan ayında gizlice hayatlarını birleştiren aşıklar evlendikleri haberini duyurmak için üç ay beklediler.
GİZLİCE EVLENDİ, HAMİLELİK HABERİNİ INSTAGRAM'DAN VERDİ
Lindsay Lohan, Instagram hesabında üzerinde “Coming soon” yazan bir bebek tulumu fotoğrafı paylaşıp hamilelik müjdesini verdiğinde ise takvimler mart ayındaydı. Sürekli olarak büyüyen karnının fotoğraflarını paylaşan ve anne olmak için gün saydığını anlatan ünlü oyuncu anne oldu ve oğlunu dün kucağına aldı. Lindsay Lohan ve Bader Shammas oğullarına Luai adını verdiler.
Doğum çiftin yaşadığı Dubai’de gerçekleşti ancak bebeğin tam doğum tarihi açıklanmadı. Lindsay Lohan geçtiğimiz günlerde Dubai’nin çok güzel ve güvenli bir şehir olduğunu, yaşadıkları yerde şahane okullar bulunduğunu ve Dubai’nin çocuk büyütmek için çok uygun bir seçim olduğunu anlatmıştı.
AYLARDIR MUTLULUKLA BÜYÜYEN KARNINI PAYLAŞIYORDU
Hamilelik sürecinin çok rahat geçirdiğini de söyleyen ünlü isim “Eğer hamileliklerim böyle geçecekse bir sürü çocuk doğurmak istiyorum” demişti. İnternette bir süredir Lindsay Lohan’ın aslında hamile olmadığı, sahte bir karın taktığı ve çocuğuna birçok ünlü gibi taşıyıcı anne yoluyla kavuşacağı söyleniyordu. Bu söylentilerin gerekçesi ise olarak da yıldız oyuncunun yaşının ilerlemiş olması ve hızlı yaşadığı gençliği ve geçmişteki kötü alışkanlıkları yüzünden hamile kalmasının mümkün olmadığının düşünülmesiydi.
AİLESİ HAVALARA UÇTU: O DOĞUŞTAN ANNEYDİ!
Onun mutlu bir yuva kurmasını ve bir ailesi olmasını çok isteyen ailesi ise gelen bebek haberiyle havalara uçmuş durumda. Lindsay Lohan’ın annesi Dina lohan bebek müjdesiyle birlikte kızının yanına uçmak için havaalanına gittiğinde gazetecilere “Mutluluktan uçuyorum. Uçağımın beni oraya götürmesini nasıl bekleyeceğim bilmiyorum. Torunum bize sürpriz yapıp iki gün erken geldi.” açıklamasını yaptı.
Lindsay’nin kız kardeşi Aliana Lohan da yeğen haberiyle coştu. “Kız kardeşim gerçekten de yeryüzünde yaşayan bir melek. Tanıdığım en sevecen, kibar, alçak gönüllü ve yetenekli insanlardan biridir” diye bahsettiği kardeşini yere göğe sığdıramayan Aliana “Bunları o kardeşim olduğu için söylemiyorum. Lindsay doğuştan anne daha doğrusu bu dünyaya anne olmak için gelmiş” diyerek kız kardeşine övgü yağdırdı.