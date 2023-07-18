Yıllara meydan okuyan aşkın sırrı telefondaymış: 18 yıldır bozulmayan kuralı ilk kez anlattı

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HAYATININ AŞKINI 38 YAŞINDA BULDU

Oscar’lı yıldız oyuncu Nicole Kidman ve Country müziğin yaşayan en büyük seslerinden Keith Urban tanıştıkları bu etkinlikte birbirlerine vurulmuş, bir yıl sonra, 2006’da da evlenmişti. Haziran ayının sonunda evliliklerinin 17. yılını kutlayan çift yıllardır bitmeyen aşklarıyla gösteri dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden biri olmayı başardılar.

Nicole Kidman ve Keith Urban sadece 7 ay flört ettikten sonra evlenmişti

Keith Urban ilk evliliğini Nicole Kidman’la yapmış olsa da Oscar’lı aktris, Hollywood’da ünlenmeye başladığı ilk yıllarda Tom Cruise’la büyük bir aşk yaşamış ve 11 yıl evli kalmıştı. Bir zamanlar Hollywood’un en gözde çifti olan Tom Cruise ve Nicole Kidman’ın boşanmaları büyük ses getirmiş; Kidman’ın Cruise’un üyesi olduğu Scientology kilisesine bir türlü yaklaşmamasının da bu ayrılığın sebebi olduğu konuşulmuştu.

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TOM CRUISE'LA BOŞANMALARI OLAY OLMUŞTU

Nicole Kidman’ın ayrılık sonrası “Tom’u hâlâ seviyorum” açıklamaları da bu evliliğin bitiş sebebinin biten bir aşktan ziyade bu olduğu söylentileri güçlendirdi. Çok çocuk istemesine rağmen bir türlü hamile kalamayan ve düşükler de yapan Nicole Kidman ve Tom Cruise Isabella ve Connor adında bir kı bir de erkek çocuk evlat edindi.

Keith Urban konserlerinde eşine serenat yapıyor hatta Nicole Kidman da ara sıra sahneye çıkıp onunla birlikte şarkı söylüyor

Şimdilerde ikisi de anneleriyle görüşmeyen ve babaları Tom Cruise gibi Scientology inancına derinden bağlı olan Isabella ve Connor, Nicole Kidman ve Keith Urban evlenirken düğünde annelerinin yanı başındaydı. Kidman ve Urban’ın evliliklerinden şimdi Sunday Rose, 15 ve 12 yaşlarında olan Sunday Rose ve Faith Margaret adında iki kızı oldu. Her zaman çok zayıf olmasıyla gündemde olan Nicole Kidman lk hamileliğinde neredeyse hiç kilo almamış, ikinci çocuğuna da taşıyıcı anne yoluyla sahip olmuştu.

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Kidman ve Urban'ın biri 15 biri 12 yaşında iki kızı var

"ONU EVLENDİKTEN SONRA TANIDIM" DEMİŞTİ

“Keith’le birbirimizi neredeyse hiç tanımadan evlendik ve evliliğimiz boyunca gerçekten tanıştık” diyen Nicole Kidman, bu aşkın ilk yıllarında alkol ve uyuşturucu bağımlılığı yüzünden zor günler geçiren eşinin en büyük destekçisi oldu. Onu bir rehabilitasyon merkezinde tedavi olmaya ikna eden yıldız oyuncu bu zorlu süreçte Urban’ı hiç yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcı da zaten yıllar sonra verdiği bir röportajda Nicole Kidman’la evlenmenin onun için ne anlama geldiğini şu sözlerle anlatmış ve verdiği kararın önemini vurgulamıştı: “Onunla tanışmam ve evlenmem hayatımı değiştirmedi. Hayatım gerçekte onunla evlendikten sonra başladı”.

Ünlü çift birbirlerinin konserlerini, galalarını hiç kaçırmıyor ve hep bir arada kalmak için büyük efor sarf ediyor

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Kidman ve Urban aşklarının ilk zamanlarında New York’ta yaşıyorlardı. Ketih Urban Nicole Kidman’ın 38. yaş günü için sabahın 5’inde evin kapısına bir kucak dolusu çiçekle geliyor, Kidman Los Angeles’ta film setinde olduğunda onu sadece birkaç saat görebilmek için bile olsa hemen uçağa atlayıp yanına gidiyordu. Çift evlilikleri süresince birbirlerinin kariyerlerine büyük destek vermeye devam etti. Kidman eşinin konserlerine ve turnelerine ne olursa olsun katılıyor, Urban da ne pahasına olursa olsun eşinin katıldığı her galada onun elini tutup yanında oluyordu.

17. EVLİLİK YILDÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR

İşte 56 yaşındaki Kidman ve 55 yaşındaki Keith Urban’ın dillere destan aşkı böylece 18. yılını, evlilikleri de 17. yılını tamamladı. Keith Urban, Nicole Kidman’ı gördüğü anda onun hayatı boyunca aradığı kişi olduğunu söylüyor, Nicole Kidman ise “Keith hayatta karşıma çok geç çıktı. ama hayatım boyunca karşılaştığım en güzel şey oldu” diyerek kocasına olan aşkını dile getiriyordu.

17 yıldır evli olan çifte sürekli olarak bu mutluluğun sırrı soruluyor

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Çifte en çok sorulan sorulardan biri elbette aşkların yıllara dayanamayıp kısacık sürelerde eriyip gittiği gösteri dünyasında nasıl böyle uzun süreli bir evliliği başarılı şekilde sürdürdükleri oluyor doğal olarak. İkisinin de bu soruya verdiği klasik cevaplar var aslında. Mesleklerine ve bunun gereklerine saygı göstermek, aile yaşantısını hep ön planda tutmak ve sevgiyi ve aşkı her zaman baş tacı etmek gibi… Ama Kidman ve Urban bu yıllara meydan okuyan aşkı korumak için bambaşka bir yol daha bulmuşlar!

BİTMEYEN AŞKIN SIRRI NE?

Yıldız oyuncunun evlilik yıldönümünü kutladıktan hemen sonra verdiği bir röportaja göre ünlü çift tanıştıkları günden bugüne kadar bir kere bile mesajlaşmamışlar. Evet, doğru okudunuz. Artık akıllı telefonların elimiz ayağımız haline geldiği bu çağda insan pek de böyle bir şeyi gözünün önüne getiremiyor ama Nicole Kidman ve Keith Urban’ın arasındaki en sıkı sıkıya uygulanan ve ünlü oyuncuya göre aşklarını da taze tutan sır buymuş.

Çiftin arasında telefon mesajı yasak kuralı varmış

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Bir arada değilken sadece arama yaparak iletişim kuran çift, bu kuralı daha taze sevgiliyken uygulamaya başlamış ve bunca yıllık evlilikten sonra bile uygulamaya devam ediyormuş. “Biz birbirimize hiç mesaj atmıyoruz. Buna inanabiliyor musunuz?” diye anlatmaya başlayan Kidman eşinin de kendisinin de başkalarıyla sürekli mesajlaşarak iletişim kurduğunu ama bunu birbirlerine asla yapmadıklarını söylüyor.

"BANA SADECE BENİ ARAYARAK ULAŞABİLİRSİN"

Daha flört etmeye başladıkları günlerde Keith Urban’dan gelen birkaç mesajı cevaplamayan Kidman ona “Bana ulaşmak istiyorsan beni aramalısın” demiş ve bu yazılı olmayan kural da o zamanlardan beri uygulamada kalmış. Aslına bakılırsa artık bırakın çiftler arası iletişimi aşkların doğumunu bile herhangi bir ortamdaki mesajlaşmaların sağladığını ancak bu aşkların daha doğmadan öldüğünü ya da çok kısa süreli olduğunu düşünürsek Kidman ve Urban’ın uyguladığı kural epey akla yatkın görünüyor…

