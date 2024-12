Farkına bile varmadan gitti gençlik çağları... Saçında boya, ayağında ayakkabı yok.. Bir dönem ekranın en güzel yüzlü yıldızıydı

Haberin Devamı

Bu yüzden birçok kadın yıldız da kazandığı paranın hatırı sayılır bir bölümünü estetik kliniklerine ve kozmetik sektörüne yatırıyor. Ama kim ne yaparsa yapsın hayatın önüne geçilemeyecek bir gerçeği var... İnsan istediği kadar yüzünü gerdirsin, burnunu yaptırsın, dişlerini düzelttirsin geçip giden yıllar her hücrede izlerini bırakıyor.

Elbette bakımlı olmak, sağlıklı beslenmek yıllara direnmenin en güzel yolu. Ama işte gün geliyor insan olduğu yaşta görünüveriyor birden.

Birçok ünlü kadın yıldız bu uğurda sonuna kadar çaba harcarken bazıları da kendilerini zamanın doğal akışına bırakıyor. İşte bir dönemin en güzel TV ve sinema yıldızlarından biri olarak bilinen bu ünlü oyuncu gibi...

AYAĞINDA ÇORAPLARIYLA OBJEKTİFLERE YAKALANDI

Evinin önündeki posta kutusunu kontrol etmek için ayağında çoraplarıyla dışarı çıkan bu bir dönemin ünlü güzeli, o anda da objektiflere yakalandı. Üzerinde bol günlük bir pantolon ve beyaz askılı bir tişört olan ünlü, saçlarını da gelişigüzel toplamıştı. Yüzünde makyajı zaten olmaması bir yana ayağında ayakkabı bile yoktu.

Fotoğrafçıların kendisini en bakımsız haliyle görüntülemesinden dolayı oluşan şaşkın yüz ifadesini bir türlü gizleyemeyen bu ünlü 1990'ların en gözde TV ve sinema yıldızlarından biri olan Sherilyn Fenn..

Şöhretinin parlak yıllarında o dönemin en yakışıklı oyuncularından biri olan Johnny Depp ile yaşadığı gönül ilişkisiyle de gündeme gelen Fenn, bugün 59 yaşında...

Görüntüsüne bakılırsa da ak düşen saçlarını bile boyamayacak kadar kendiyle barışık.

Sherilyn Fenn, posta kutusunu kontrol etmek için evinden çoraplarıyla çıkmıştı.





GÜZELLİĞİ BİR DÖNEME DAMGASINI VURDU

Sherilyn Fenn, denildiğinde bir değil birkaç kuşağın aklına kendi dönemine damgasını vuran güzelliği ve tabii ki rol aldığı diziler ile filmler geliyor.

Oyuncu, Twin Peaks (İkiz Tepeler) adlı dizide canlandırdığı Audrey Horne karakteriyle hafızalara kazındı 90'lı yıllarda. Bu performansı ona Altın Küre ve Emmy gibi saygın ödüllere adaylık bile getirdi.

Sherilyn Fenn, bunun yanı sıra Gilmore Girls, Dawson's Creek, Friends, Law and Order gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti. Boxing Helena, Fareler ve İnsanlar, Wild At Heart, Two Moon Junction'ın aralarında bulunduğu çok sayıda sinema filminde de rol aldı.

OYUNCU OLMAK İÇİN OKULUNU BIRAKTI

Detroit'te dünyaya gelen Fenn, daha ilk gençlik yıllarında ailesiyle birlikte Los Angeles'a taşındı. Orada da oyunculuğa gönül verdi. Hatta bu yüzden okulunu bile bıraktı.

Bu uğurda sonradan Actor's Studio adını alan ve günümüzün en ünlü Hollywood yıldızlarının tedrisatından geçtiği Lee Strasberg Tiyatro Enstitüsü'nde eğitim gördü.

19 yaşındayken kısa bir süre Playboy modelliği yaptı. Sonra da 1980'lerde küçük rollerde oynayarak sinemaya adım attı. İlk sinema filmleri arasında Josh Brolin ile oynadığı Thrashin' ve Charlie Sheen ile rol aldığı The Wraith de yer alıyor.

Fenn, sonradan da çok konuşulan dizilerde oynamaya başladı.

ADI DUYULDUKÇA AŞK HAYATI DA HAREKETLENDİ

Bu arada adı duyuldukça aşk hayatı da hareketlendi ve daha fazla ilgi çekmeye başladı. 1980'lerin ilk yarısında Prince ile kısa bir gönül ilişkisi yaşadı.

Fakat sonra Dummies adlı bir öğrenci filminin setinde tanıştığı Johnny Depp ile ilk gerçek ve büyük aşkı tattı.

Bu aşk o dönemde öyle büyüktü ki gençler nişanlandılar. Ama sonra Depp, Sherilyn'i bir başka ünlü oyuncu Jennifer Gray için terk etti.

Depp ile ilişkisi sırasında Fenn, kariyerinde de büyük bir atılım gerçekleştirdi. 1980'lerin ünlü müzikali 21 Jump Street'te kamera karşısına geçti.

BÜYÜK AŞKINI HİÇ UNUTMADI

Sherilyn Fenn, her ne kadar bir başkası için kendisini terk etmiş olsa da Johnny Depp'i hiç unutmadı.

Hatta Amber Heard ile olaylı boşanma davası sırasında da onu desteklediğini açıkça ilan etti. Depp hakkında "İlk aşkım" ve "hayatımın aşkı" deyimlerini kullandı.

Her ne kadar birkaç dakikalığına evinden çıktığında sergilediği görüntü tam tersini söylese de Fenn'in özel hayatı da o kadar kötü değil. Eski kocası Toulousse Holliday ile evliliğinden 30 yaşında Myles eski sevgilisi Dylan Stewart ile ilişkisinden de 17 yaşında Christian adında bir oğlu bulunuyor.



Fenn, 1995 yılında Elizabeth Taylor'ın hayatından kesitler sunan Liz: The Elizabeth Taylor Story adlı TV filminde menekşe özlü yıldızı canlandırmıştı.





Sherilyn Fenn, bir dönem ekranın en güzel yüzlü kadın yıldızlarından biri olarak biliniyordu.