Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı… ‘Ölü insanlar görüyorum’ sözlerini kimse unutamamıştı… Neden 15 yıl boyunca ortadan kaybolduğunu açıkladı!

Haley Joel Osment’ın Hollywood’un en başarılı ve en çok gelecek vaat eden çocuk yıldızı olarak anılması elbette bir tesadüf değildi.

DAHA 11 YAŞINDA TÜM DÜNYA ADINI ÖĞRENMİŞTİ

Osment, M. Night Shyamalan'ın artık bir kült haline gelmiş “Altıncı His” filminde Bruce Willis ile birlikte oynadığı sorunlu Cole Sear rolüyle beyaz perdede fırtınalar estirdiğinde daha 11 yaşındaydı. Haley Joel Osment, 5 yaşında başladığı kariyerinde sayısı filmde, en büyük yıldızlarla oynadı... En büyük çıkışını ise Bruce Willis'le oynadığı Altıncı His'le yaptı

Filmin en unutulmaz anlarına damga vuran, yaşından beklenmeyecek başarıdaki oyunculuğuyla o yıl Oscar ödülüne aday bile olmuştu.

Tom Hanks ile “Forrest Gump”, Michael Caine ve Robert Duvall ile “Secondhand Lions” ve Jude Law ile “A.I: Artificial Intelligence” gibi büyük projelerde yer alan Haley Joel Osment, geleceğin en parlak yıldızlarından biri olacağı söylenirken bir anda ortadan kaboldu. Osment'ın Altıncı his filmindeki "Ölü insanlar görüyorum" repliği yıllarca unutulmadı

EN ÜNLÜ ÇOCUK YILDIZKEN 15 YIL ORTADAN YOK OLDU

Ve tam 15 yıl boyunca hiçbir projede yer almayarak adeta Hollywood’dan elini eteğini çekmiş oldu. Şu anda 36 yaşında olan eski çocuk yıldız E! News'e konuştu ve kariyerinin en verimli olabilecek çağlarında neden kameralardan uzak kaldığını açıkladı.

Hollywood'un gelmiş geçmiş en büyük çocuk yıldızlarından biri olan ünlü isim şöhretinin doruğundayken her şeyi geride bırakıp 15 yıl boyunca ortadan kaybolmuştu

Osment, “Bu sektöre ilk başladığımda ailem ‘Eğer eğlenceli değilse, yarın bırakabilirsin’ derdi” dedi. “Ve üniversite çağına geldiğimde, gidip tiyatro eğitimi aldım ve bunu kariyerim olarak seçmek isteyip istemediğim konusunda gerçekten çok düşündüm” diyen yıldız isim 2006'da NYU'nun Tisch Sanat Okulu'na gitmek üzere gösteri dünyasından çekilme kararını “Los Angeles'ta şöhretli olmanın son derece gergin olduğu yıllardı” diyerek anlattı.

"İYİ Kİ EVİM LOS ANGELES'TA DEĞİLDİ"

“Altıncı His” yıldızı, “bazı ünlülerle çok yırtıcı, agresif bir magazin ilişkisi” olduğunu açıklarken “O dönemde evimi Los Angeles'ta yapmadığım için çok mutlu olduğumu hatırlıyorum” diyerek itiraflarına devam etti.

Haley Joel Osment, “What We Do in the Shadows”, ‘Wednesday’ ve ‘The Kominsky Method ’da küçük rollerin yanı sıra ‘Kingdom Hearts II’ gibi video oyunlarında çeşitli seslendirme rolleriyle yavaş yavaş oyunculuğa geri döndü.

Büyük bir şöhrete kavuştuğu 2000'li yılların başından bu yana paparazzi kültürünün “biraz yumuşadığını” söyleyen Osment “Eskisinden farklı bir çağdayız” dedi ve artık oyunculukta şansını denemeye devam edeceğini belirtti. Ünlü isim son birkaç yıldır ses getiren dijital platform dizilerinde oynayarak oyunculuğa yeniden ısındı

DEĞİŞEN ŞARTLARI GÖRÜP GERİ DÖNMEYE KARAR VERDİ

Ortadan kaybolduğu yıllar boyunca New York’ta yaşayan ünlü oyuncu röportajında “Tüm belirsizliklere ve hayatınızı üç ila altı ay öncesinden planlayabilmenin zorluğuna rağmen, bu hâlâ gerçekten keyif aldığım bir iş” dedi.

Sosyal medyanın kendi oyunculuk yaptığı yıllardan çok daha farklı bir noktaya geldiğini söyleyen Osment “Bugünün genç oyuncularının TikTok / Instagram / sosyal medya ortamını yönetebilmelerinden her zaman çok etkilendim, çünkü bu benim o yaşlarda gerçekten uğraşmak zorunda kaldığım bir şey değildi.” diyor.

Osment şöhrete sırt çevirip ortalarda hiç görünmediği yıllarda bile onu unutmayan hayranları peşini bırakmıyordu...

Osment, “sosyal medyada nasıl gezineceğini anlamasının uzun zaman aldığını” ancak şimdi buna alıştığını ve hatta Instagram'da paylaşım yapmayı sevdiğini de itiraf etti.

Osment’ın yeni filmi, aynı zamanda ünlü oyuncu Zoe Kravitz'in de ilk yönetmenlik denemesi olan “Blink Twice” 23 Ağustos’ta ABD’de gösterime girecek…